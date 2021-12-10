ДТП оформил аварийный комиссар — это нормально или надо было вызвать ГИБДД? Отвечает юрист

Не совсем понятно, как аварийный комиссар мог оформить аварию. Любое ДТП может быть оформлено только сотрудниками ГИБДД — кроме случаев, когда достаточно европротокола. Напомню, что его можно использовать при следующих условиях:

В ДТП участвовало два транспортных средства;

Не причинен вред здоровью;

Ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО;

Нет разногласий касательно вины ДТП;

Ущерб не превышает 400 тысяч рублей;

Однако аварийный комиссар не имеет никаких установленных законом прав «оформлять» ДТП вместо сотрудников ГИБДД. По сути, это просто помощник, который выезжает на место происшествия, фиксирует повреждения, помогает с заполнением документов и передаёт их страховщику. Судя по всему, в вашем случае аварийный коммисар поступил именно так — но это говорит и о том, что разногласий в оценке виновности у участников не было.

Если же разбор в ГИБДД вам зачем-то нужен (или вы решили разобраться в ситуации позднее), то это противоречит самой идее европротокола, ведь при наличии разногласий у участников ДТП оформление аварии возможно либо при участии сотрудников ГИБДД, либо максимальная сумма компенсации не превысит 100 тысяч рублей! Аварийный комиссар в этой ситуации тоже может помочь с документами, но сотрудника полиции он не заменит. В любом случае, группа разбора в вашем случае не может быть назначена.