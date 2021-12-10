ДТП оформил аварийный комиссар — это нормально или надо было вызвать ГИБДД? Отвечает юрист

Аварийный комиссар может помочь с оформлением аварии, но сотрудника ГИБДД он не заменит. Но всегда ли нужно вызывать представителей полиции? И что будет, если этого не сделать? Отвечает юрист!
«После ДТП четыре часа ждал ГИБДД, но никто не приехал. В итоге вызвал аваркома из страховой, он оформил документы, участники всё подписали. Аварком посоветовал написать заявление в ГИБДД о назначении разбора. Ждём две недели, но на разбор так и не пригласили. Что делать в такой ситуации?»
Не совсем понятно, как аварийный комиссар мог оформить аварию. Любое ДТП может быть оформлено только сотрудниками ГИБДД — кроме случаев, когда достаточно европротокола. Напомню, что его можно использовать при следующих условиях:
- В ДТП участвовало два транспортных средства;
- Не причинен вред здоровью;
- Ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО;
- Нет разногласий касательно вины ДТП;
- Ущерб не превышает 400 тысяч рублей;
Однако аварийный комиссар не имеет никаких установленных законом прав «оформлять» ДТП вместо сотрудников ГИБДД. По сути, это просто помощник, который выезжает на место происшествия, фиксирует повреждения, помогает с заполнением документов и передаёт их страховщику. Судя по всему, в вашем случае аварийный коммисар поступил именно так — но это говорит и о том, что разногласий в оценке виновности у участников не было.
Если же разбор в ГИБДД вам зачем-то нужен (или вы решили разобраться в ситуации позднее), то это противоречит самой идее европротокола, ведь при наличии разногласий у участников ДТП оформление аварии возможно либо при участии сотрудников ГИБДД, либо максимальная сумма компенсации не превысит 100 тысяч рублей! Аварийный комиссар в этой ситуации тоже может помочь с документами, но сотрудника полиции он не заменит. В любом случае, группа разбора в вашем случае не может быть назначена.