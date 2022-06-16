Оформить ДТП без ГИБДД стало проще: что изменилось в процедуре европротокола

Что изменилось и как можно оформить европротокол

В соответствии с законом, водители в случае небольшой аварии без пострадавших могут оформить европротокол — без ожидания сотрудников ДПС. В том числе и после оставления места аварии. Но страховая выплата при таком оформлении будет ограничена двумя суммами — 100 тысяч рублей и 400 тысяч рублей.

В первом случае речь идёт о быстром оформлении бумажного бланка или электронного извещения обоими участниками, когда ущерб автомобилям нанесён незначительный. Во втором случае — с выплатой до 400 тысяч рублей — автомобилистам нужно через приложение на мобильном телефоне снять фото и видео расположения машин после аварии, а также все повреждения. Этот вариант занимает больше времени и чаще используется в спорных моментах. Электронное оформление возможно даже в том случае, если стороны не согласны в оценке обстоятельств аварии.

Раньше отправить данные по европротоколу в страховую компанию можно было через два мобильных приложения — «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». Теперь оформление ДТП без вызова полиции доступно и в приложениях страховых компаний.

Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков, в мае приложения страховщиков использовались в 10% случаев при фиксации ДТП и в 17% случаев отправленных через приложение извещений о ДТП. «Ввиду недавнего запуска сервиса в абсолютном выражении количество фотофиксаций и извещений, оформленных в приложениях страховщиков, пока невелико, но наблюдается активный рост: за первые 10 дней количество фотофиксаций выросло в три раза», — рассказали Журналу Авто.ру в РСА.