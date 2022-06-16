Годовалый кроссовер Toyota RAV4 после большой аварии: о чём не рассказывает продавец

Оформить ДТП без ГИБДД стало проще: что изменилось в процедуре европротокола

Разбор

Екатерина Демишева

Оформлять ДТП по европротоколу становится проще: соответствующие инструменты уже появились в приложениях страховых компаний, а Минцифры готовит внедрение сервиса европротокола на Госуслугах. 

Страховщики надеются, что самостоятельное оформление ДТП теперь станет популярнее у автомобилистов, особенно в крупных городах. Пока же на европротокол приходится всего треть дорожных аварий без пострадавших. Хотя именно европротокол позволяет водителям, попавшим в ДТП, оформить всё без вызова сотрудников ГИБДД — а значит, разъехаться быстрее или съехать на обочину на скоростном шоссе для оформления аварии. Рассказываем, что изменилось в оформлении европротокола.

Задайте нам вопрос в Кью!

Что изменилось и как можно оформить европротокол

В соответствии с законом, водители в случае небольшой аварии без пострадавших могут оформить европротокол — без ожидания сотрудников ДПС. В том числе и после оставления места аварии. Но страховая выплата при таком оформлении будет ограничена двумя суммами — 100 тысяч рублей и 400 тысяч рублей. 

В первом случае речь идёт о быстром оформлении бумажного бланка или электронного извещения обоими участниками, когда ущерб автомобилям нанесён незначительный. Во втором случае — с выплатой до 400 тысяч рублей — автомобилистам нужно через приложение на мобильном телефоне снять фото и видео расположения машин после аварии, а также все повреждения. Этот вариант занимает больше времени и чаще используется в спорных моментах. Электронное оформление возможно даже в том случае, если стороны не согласны в оценке обстоятельств аварии.

Раньше отправить данные по европротоколу в страховую компанию можно было через два мобильных приложения — «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». Теперь оформление ДТП без вызова полиции доступно и в приложениях страховых компаний.

Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков, в мае приложения страховщиков использовались в 10% случаев при фиксации ДТП и в 17% случаев отправленных через приложение извещений о ДТП. «Ввиду недавнего запуска сервиса в абсолютном выражении количество фотофиксаций и извещений, оформленных в приложениях страховщиков, пока невелико, но наблюдается активный рост: за первые 10 дней количество фотофиксаций выросло в три раза», — рассказали Журналу Авто.ру в РСА.

Материал по теме: Как оформить ДТП по европротоколу

Почему водители боятся европротокола

Сегодня автомобилисты по-прежнему предпочитают несколько часов ждать ГИБДД, но страховщики надеются увеличить популярность европротокола. По данным союза, доля применения европротокола даже в Москве и Санкт-Петербурге составляет 37 и 36% соответственно. Но главные мегаполисы оказываются не самыми прогрессивными. К примеру, в Пензе, Челябинске, Калининграде и Смоленске до 50% всех оформлений приходится на европротокол. Ещё более высокие показатели у Чечни и Дагестана (по 58%), но в этих же двух регионах страховщики одновременно фиксируют зашкаливающее число мошенничеств по оформлениям ДТП без вызова полиции. 

Чаще всего водители отказываются от европротокола из-за неуверенности в том, что сумеют всё правильно сделать и получить законную выплату. Также сложности у участников аварии могут возникнуть в двух случаях: если речь пойдёт о дорогом ремонте, который не покрыть суммой в 400 тысяч рублей, или если во время оформления были допущены серьёзные ошибки и нестыковки, которые дают страховщику повод сомневаться в правдивости требований по возмещению ущерба. 

Как пояснили Журналу Авто.ру в пресс-службе компании «Росгосстрах», функционалом европротокола часто пользуются недобросовестные граждане, которые пытаются получить возмещение по фиктивным ДТП. В связи с этим у компании возникает необходимость дополнительной проверки, что задерживает рассмотрение дела и выплату. Наконец, водители действительно допускают массу ошибок при электронной фиксации, говорят в компании. «Самые распространённые ошибки — это малоинформативные фотографии с места ДТП, сделанные при плохой освещённости или с плохого ракурса. Также порой фиксируются не все повреждённые детали машины».

Материал по теме: Что делать, если попал в ДТП

Европротокол пока работает не у всех страховщиков

Функционал своего собственного приложения в «Росгосстрахе» пока дорабатывают, но уже сейчас ежемесячно около 600–700 клиентов компании оформляют европротокол через действующие приложения РСА «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». «Мы предлагаем клиентам активнее использовать мобильные приложения. Это упрощает процедуру урегулирования и даёт возможность клиенту получить выплаты в пределах 400 тысяч рублей», — говорят в компании.

В «Росгосстрахе» добавили, что чаще всего к оформлению европротокола через мобильные приложения прибегают клиенты из Северной Осетии (около 50%), Новосибирской, Липецкой, Челябинской областей (примерно 15–20%). В компании считают, что в этих регионах сотрудники полиции при обращении водителей после аварии чаще информируют их о возможности оформить ДТП по европротоколу и не выезжают на оформление таких аварий.

Добавить европротокол в своё приложение собирается и компания «Ресо-Гарантия». На данный момент функционал находится на финальном этапе тестирования. В компании призвали водителей обращать внимание на техническое оформление заявок, так как часто фиксируются описки, незаполненные поля — иногда оформляющие даже не ставят подписи.

«Среди наших клиентов, как правило, в крупных городах доля обращений с помощью европротокола значительно выше, поскольку ДТП в основном мелкие и участникам быстрее и удобнее оформить извещение, чем дожидаться экипажа ДПС», — пояснил заместитель генерального директора «Ресо-Гарантия» Игорь Иванов.

А вот появление функционала европротокола на Госуслугах задерживается. Представители «Росгосстраха» отметили, что в связи с введением антироссийских санкций Банк России и РСА рассматривают вопрос о переносе сроков запуска европротокола на Госуслугах: проект требует дополнительных ресурсных затрат (оборудование и ПО), доступ к которым ограничен. Клиентам пока рекомендуют использовать приложения своих страховых компаний.

Материал по теме: Страховая заплатит? Как страховщик может случайно подставить клиента

Пользовались европротоколом?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение