Оформить ДТП без ГИБДД стало проще: что изменилось в процедуре европротокола
Екатерина Демишева
Оформлять ДТП по европротоколу становится проще: соответствующие инструменты уже появились в приложениях страховых компаний, а Минцифры готовит внедрение сервиса европротокола на Госуслугах.
Страховщики надеются, что самостоятельное оформление ДТП теперь станет популярнее у автомобилистов, особенно в крупных городах. Пока же на европротокол приходится всего треть дорожных аварий без пострадавших. Хотя именно европротокол позволяет водителям, попавшим в ДТП, оформить всё без вызова сотрудников ГИБДД — а значит, разъехаться быстрее или съехать на обочину на скоростном шоссе для оформления аварии. Рассказываем, что изменилось в оформлении европротокола.
Что изменилось и как можно оформить европротокол
В соответствии с законом, водители в случае небольшой аварии без пострадавших могут оформить европротокол — без ожидания сотрудников ДПС. В том числе и после оставления места аварии. Но страховая выплата при таком оформлении будет ограничена двумя суммами — 100 тысяч рублей и 400 тысяч рублей.
В первом случае речь идёт о быстром оформлении бумажного бланка или электронного извещения обоими участниками, когда ущерб автомобилям нанесён незначительный. Во втором случае — с выплатой до 400 тысяч рублей — автомобилистам нужно через приложение на мобильном телефоне снять фото и видео расположения машин после аварии, а также все повреждения. Этот вариант занимает больше времени и чаще используется в спорных моментах. Электронное оформление возможно даже в том случае, если стороны не согласны в оценке обстоятельств аварии.
Раньше отправить данные по европротоколу в страховую компанию можно было через два мобильных приложения — «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». Теперь оформление ДТП без вызова полиции доступно и в приложениях страховых компаний.
Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков, в мае приложения страховщиков использовались в 10% случаев при фиксации ДТП и в 17% случаев отправленных через приложение извещений о ДТП. «Ввиду недавнего запуска сервиса в абсолютном выражении количество фотофиксаций и извещений, оформленных в приложениях страховщиков, пока невелико, но наблюдается активный рост: за первые 10 дней количество фотофиксаций выросло в три раза», — рассказали Журналу Авто.ру в РСА.
Почему водители боятся европротокола
Сегодня автомобилисты по-прежнему предпочитают несколько часов ждать ГИБДД, но страховщики надеются увеличить популярность европротокола. По данным союза, доля применения европротокола даже в Москве и Санкт-Петербурге составляет 37 и 36% соответственно. Но главные мегаполисы оказываются не самыми прогрессивными. К примеру, в Пензе, Челябинске, Калининграде и Смоленске до 50% всех оформлений приходится на европротокол. Ещё более высокие показатели у Чечни и Дагестана (по 58%), но в этих же двух регионах страховщики одновременно фиксируют зашкаливающее число мошенничеств по оформлениям ДТП без вызова полиции.
Чаще всего водители отказываются от европротокола из-за неуверенности в том, что сумеют всё правильно сделать и получить законную выплату. Также сложности у участников аварии могут возникнуть в двух случаях: если речь пойдёт о дорогом ремонте, который не покрыть суммой в 400 тысяч рублей, или если во время оформления были допущены серьёзные ошибки и нестыковки, которые дают страховщику повод сомневаться в правдивости требований по возмещению ущерба.
Как пояснили Журналу Авто.ру в пресс-службе компании «Росгосстрах», функционалом европротокола часто пользуются недобросовестные граждане, которые пытаются получить возмещение по фиктивным ДТП. В связи с этим у компании возникает необходимость дополнительной проверки, что задерживает рассмотрение дела и выплату. Наконец, водители действительно допускают массу ошибок при электронной фиксации, говорят в компании. «Самые распространённые ошибки — это малоинформативные фотографии с места ДТП, сделанные при плохой освещённости или с плохого ракурса. Также порой фиксируются не все повреждённые детали машины».
Европротокол пока работает не у всех страховщиков
Функционал своего собственного приложения в «Росгосстрахе» пока дорабатывают, но уже сейчас ежемесячно около 600–700 клиентов компании оформляют европротокол через действующие приложения РСА «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». «Мы предлагаем клиентам активнее использовать мобильные приложения. Это упрощает процедуру урегулирования и даёт возможность клиенту получить выплаты в пределах 400 тысяч рублей», — говорят в компании.
В «Росгосстрахе» добавили, что чаще всего к оформлению европротокола через мобильные приложения прибегают клиенты из Северной Осетии (около 50%), Новосибирской, Липецкой, Челябинской областей (примерно 15–20%). В компании считают, что в этих регионах сотрудники полиции при обращении водителей после аварии чаще информируют их о возможности оформить ДТП по европротоколу и не выезжают на оформление таких аварий.
Добавить европротокол в своё приложение собирается и компания «Ресо-Гарантия». На данный момент функционал находится на финальном этапе тестирования. В компании призвали водителей обращать внимание на техническое оформление заявок, так как часто фиксируются описки, незаполненные поля — иногда оформляющие даже не ставят подписи.
«Среди наших клиентов, как правило, в крупных городах доля обращений с помощью европротокола значительно выше, поскольку ДТП в основном мелкие и участникам быстрее и удобнее оформить извещение, чем дожидаться экипажа ДПС», — пояснил заместитель генерального директора «Ресо-Гарантия» Игорь Иванов.
А вот появление функционала европротокола на Госуслугах задерживается. Представители «Росгосстраха» отметили, что в связи с введением антироссийских санкций Банк России и РСА рассматривают вопрос о переносе сроков запуска европротокола на Госуслугах: проект требует дополнительных ресурсных затрат (оборудование и ПО), доступ к которым ограничен. Клиентам пока рекомендуют использовать приложения своих страховых компаний.