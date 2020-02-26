Французы придумали кроссовер с разгоном гиперкара и соломой в салоне
Николай Андреев
Премиальный суббренд DS компании Citroen объявил, что приедет на Женевский автосалон не только с седаном DS 9, но и с концептуальным кроссовером Aero Sport Lounge. Он оснащён мощной электрической силовой установкой, а его дверные карты отделаны соломой.
Пятиметровый DS Aero Sport Lounge имеет кузов сложной формы,
23-дюймовые колёса и большой дисплей на месте решётки радиатора. Как это часто бывает на концептах, установлены камеры заднего вида, а задние двери открываются против хода движения.
Для отделки интерьера взято плетёное трёхкомпонентное микроволокно с использованием соломы, выращенной, собранной и обработанной в Бургундии тем же способом, который практиковался в XVII веке. Передняя панель состоит из огромного монитора с тактильной обратной связью, а роль приборной панели играет проекционный дисплей. Предусмотрен и искусственный интеллект Iris, работающий в качестве голосового помощника.
Силовая установка концепта основана на технологиях, которые применяются на электрическом болиде DS Techeetah, выступающем в чемпионате
Формула-Е.Электродвигатель развивает мощность в 680 л.с., разгоняя Aero Sport Lounge до 100 км/чза 2,8 секунды. Благодаря 110-киловаттному аккумулятору, расположенному под полом салона, запас хода составляет 650 километров.
В фирме DS заявили, что Aero Sport Lounge создан не просто так, и в будущем некоторые решения концепта появятся на серийных автомобилях марки. Живьём публике кроссовер покажут 3 марта в Женеве.