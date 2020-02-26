Французы придумали кроссовер с разгоном гиперкара и соломой в салоне

Пятиметровый DS Aero Sport Lounge имеет кузов сложной формы, 23-дюймо ­вые колёса и большой дисплей на месте решётки радиатора. Как это часто бывает на концептах, установ­лены камеры заднего вида, а задние двери откры­ваются против хода движения.

Для отделки интерьера взято плетёное трёх­компонент­ное микро­волокно с использо­ванием соломы, выращенной, собранной и обрабо­танной в Бургундии тем же спосо­бом, который практико­вался в XVII веке. Передняя панель состоит из огромного монитора с тактильной обратной связью, а роль приборной панели играет проекци­онный дисплей. Преду­смотрен и искус­ственный интеллект Iris, работающий в качестве голосового помощника.