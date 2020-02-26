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Французы придумали кроссовер с разгоном гиперкара и соломой в салоне

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Николай Андреев

Премиальный суббренд DS компании Citroen объявил, что приедет на Женевский авто­салон не только с седаном DS 9, но и с концепту­альным кроссовером Aero Sport Lounge. Он оснащён мощной электри­ческой силовой установкой, а его дверные карты отделаны соломой.

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  • Пятиметровый DS Aero Sport Lounge имеет кузов сложной формы, 23-дюймо­вые колёса и большой дисплей на месте решётки радиатора. Как это часто бывает на концептах, установ­лены камеры заднего вида, а задние двери откры­ваются против хода движения.

  • Для отделки интерьера взято плетёное трёх­компонент­ное микро­волокно с использо­ванием соломы, выращенной, собранной и обрабо­танной в Бургундии тем же спосо­бом, который практико­вался в XVII веке. Передняя панель состоит из огромного монитора с тактильной обратной связью, а роль приборной панели играет проекци­онный дисплей. Преду­смотрен и искус­ственный интеллект Iris, работающий в качестве голосового помощника.

  • Силовая установка концепта основана на техно­логиях, которые приме­няются на электри­ческом болиде DS Techeetah, выступа­ющем в чемпионате Формула-Е. Электро­двигатель развивает мощность в 680 л.с., разгоняя Aero Sport Lounge до 100 км/ч за 2,8 секунды. Благодаря 110-кило­ватт­ному аккуму­лятору, располо­женному под полом салона, запас хода состав­ляет 650 километров.

В фирме DS заявили, что Aero Sport Lounge создан не просто так, и в будущем некоторые реше­ния концепта появятся на серийных автомо­билях марки. Живьём публике кроссовер покажут 3 марта в Женеве.

Что должны получить от концепта серийные DS в первую очередь?

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