Марка DS готовит роскошный седан с 1,6-литровым мотором

DS 9 получит версию с традици­онным ДВС, а также гибридную модифи­кацию. В обеих будет использо­ваться бензиновый 1,6-литровый турбо­мотор мощностью 200 лоша­диных сил, однако в гибридном варианте ему станет помогать электро­двигатель мощностью более 100 л.с., встроенный в восьми­ступенчатый «автомат».

Седан DS 9 базируется на платформе EMP2 с попереч­ным располо­жением двигателя и передним приводом, которая используется в большин­стве современных Citroen и Peugeot. По размерам новинка близка к Lexus ES (тоже передне­приводному): длина седана составляет 4933 милли­метра, ширина – 1855 мм, высота – 1468 мм, колёсная база – 2895 мм.