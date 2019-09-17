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Марка DS готовит роскошный седан с 1,6-литровым мотором

Новости

Николай Андреев

Китайское министерство промышленности сертифици­ровало седан DS 9, который станет флагманом преми­ального суббренда Citroen. В сети появились фото­графии и некоторые техниче­ские характе­ристики будущей новинки — их опубликовало издание Autohome.

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  • DS 9 получит версию с традици­онным ДВС, а также гибридную модифи­кацию. В обеих будет использо­ваться бензиновый 1,6-литровый турбо­мотор мощностью 200 лоша­диных сил, однако в гибридном варианте ему станет помогать электро­двигатель мощностью более 100 л.с., встроенный в восьми­ступенчатый «автомат».

  • Седан DS 9 базируется на платформе EMP2 с попереч­ным располо­жением двигателя и передним приводом, которая используется в большин­стве современных Citroen и Peugeot. По размерам новинка близка к Lexus ES (тоже передне­приводному): длина седана составляет 4933 милли­метра, ширина – 1855 мм, высота – 1468 мм, колёсная база – 2895 мм.

  • В оснащение французской четырёхдверки войдут адаптивный круиз-контроль, свето­диодная оптика, парк­троники «по кругу», камера заднего вида, панорамная крыша и мульти­медийная система с большим экраном.

Ожидается, что флагманская модель DS дебютирует в конце ноября 2019 года на автосалоне в китайском Гуанчжоу.

Как вам внешность DS 9?

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