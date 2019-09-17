Марка DS готовит роскошный седан с 1,6-литровым мотором
Николай Андреев
Китайское министерство промышленности сертифицировало седан DS 9, который станет флагманом премиального суббренда Citroen. В сети появились фотографии и некоторые технические характеристики будущей новинки — их опубликовало издание Autohome.
DS 9 получит версию с традиционным ДВС, а также гибридную модификацию. В обеих будет использоваться бензиновый 1,6-литровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил, однако в гибридном варианте ему станет помогать электродвигатель мощностью более 100 л.с., встроенный в восьмиступенчатый «автомат».
Седан DS 9 базируется на платформе EMP2 с поперечным расположением двигателя и передним приводом, которая используется в большинстве современных Citroen и Peugeot. По размерам новинка близка к Lexus ES (тоже переднеприводному): длина седана составляет 4933 миллиметра, ширина – 1855 мм, высота – 1468 мм, колёсная база – 2895 мм.
В оснащение французской четырёхдверки войдут адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, парктроники «по кругу», камера заднего вида, панорамная крыша и мультимедийная система с большим экраном.
Ожидается, что флагманская модель DS дебютирует в конце ноября 2019 года на автосалоне в китайском Гуанчжоу.