Флагманский седан DS: пять метров, бензиновый 1.6 и передний привод
Николай Андреев
Премиальный суббренд Citroen — DS — представил флагманский седан, который называется DS 9. Как и Peugeot 508, новинку построили на модульной платформе EMP2 с поперечным расположением двигателя и передним приводом.
По размерам DS 9 сопоставим с переднеприводными Lexus ES и Volvo S90. Длина новинки составляет 4930 миллиметров, ширина — 1850 мм, высота — 1468 мм, размер колёсной базы — 2895 мм.
Во внешности DS 9 использовано много хрома, а среди необычных фишек есть выдвижные дверные ручки и габаритные огни в верхней части заднего стекла — отсылка к классическому Citroen DS. Салон, позаимствованный у кроссовера DS 7 Crossback, получил пару крупных дисплеев, отделку дорогой кожей и часы Breguet.
На старте продаж DS 9 предложат в двух модификациях мощностью 225 л.с. каждая: с бензиновым 1,6-литровым турбомотором и гибридом, где вместе с дефорсированным ДВС работает 109-сильный электродвигатель, встроенный в восьмиступенчатый «автомат», и аккумулятор ёмкостью 11,9 кВт·ч. Без подключения бензинового двигателя гибрид сможет разгоняться до
135 км/чи проезжать 50 километров.
Позже появятся гибридные версии мощностью 250 и 360 лошадиных сил. Самый мощный вариант будет полноприводным с электромотором на задней оси.
В списке оснащения DS 9 есть адаптивные амортизаторы, которые изменяют жёсткость на основании данных с фронтальной камеры, инфракрасная камера ночного видения, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с 14 динамиками, а также мультиконтурные сиденья спереди и сзади с вентиляцией и массажем.
В продажу DS 9 поступит в Китае и Европе во второй половине 2020 года. Производство седана для всех рынков наладят на китайском заводе в Шэньчжэне.