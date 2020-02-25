Флагманский седан DS: пять метров, бензиновый 1.6 и передний привод

По размерам DS 9 сопоставим с передне­приводными Lexus ES и Volvo S90. Длина новинки составляет 4930 милли­метров, ширина — 1850 мм, высота — 1468 мм, размер колёсной базы — 2895 мм.

Во внешности DS 9 использовано много хрома, а среди необычных фишек есть выдвиж­ные дверные ручки и габарит­ные огни в верхней части заднего стекла — отсылка к класси­ческому Citroen DS. Салон, позаим­ство­ванный у кроссовера DS 7 Crossback, получил пару крупных дисплеев, отделку дорогой кожей и часы Breguet.

На старте продаж DS 9 предложат в двух модифи­кациях мощностью 225 л.с. каждая: с бензиновым 1,6-литровым турбомотором и гибридом, где вместе с дефорсиро­ванным ДВС работает 109-сильный электро­двигатель, встроенный в восьмиступен­чатый «автомат», и аккуму­лятор ёмкостью 11,9 кВт·ч. Без под­ключения бензинового двигателя гибрид сможет разгоняться до 135 км/ч и проезжать 50 кило­метров.

Позже появятся гибридные версии мощностью 250 и 360 лошадиных сил. Самый мощный вариант будет полно­приводным с электро­мотором на задней оси.