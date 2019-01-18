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В США полиция ищет добровольцев, готовых напиться

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Полиция Куцтауна (район в округе Беркс, штат Пенсильвания) объявила о наборе желающих принять участие в учениях патрульных экипажей. Роль добровольцев проста: им нужно напиться. Патрульные в ходе учений будут отрабатывать порядок действий для определения состояния алкогольного опьянения, который применяется при проверке водителей. Выпивка для добровольцев – за счёт полиции.

Рассматриваются кандидаты в возрасте от 25 до 40 лет, без проблем со здоровьем, без наркотической или алкогольной зависимости и без судимостей. Они должны быть готовы употреблять крепкие спиртные напитки до состояния опьянения, но вместе с ними на учения должен прийти и трезвый сопровождающий, который после мероприятия заберёт уставшего добровольца и проводит его домой. Кроме того, участникам необходимо дать письменное согласие, что они несут ответственность за все свои действия и не имеют никаких претензий к полиции.

Объявление размещено на странице полицейского департамента в Facebook. Впрочем, его довольно быстро пришлось дополнять: в полиции Куцтауна поблагодарили всех откликнувшихся и оценили невероятную готовность пользователей исполнить гражданский долг и принять участие в учениях, набор добровольцев уже закрыт. Однако само объявление со страницы решили не удалять.

Помогли бы полицейским?

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