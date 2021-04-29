В России разрешили суммировать сроки лишения прав

В июле прошлого года водителя, которого уже наказали за нетрезвое вождение, снова застигли пьяным за рулём. Однако рязанский суд неожиданно усомнился в конституци­онности концепции сложения сроков лишения прав, заметив, что в этом случае наказание может оказаться несправед­ливым по сравнению с ответ­ствен­ностью за проступки с большей степенью общественной опасности. В запросе в Конституци­онный суд отмечалось, что УК РФ ограни­чивает срок лишения прав тремя годами, хотя в КоАП подобного ограни­чения нет.

В Конституционном суде подтвердили, что ограни­чений к суммиро­ванию сроков лишения водитель­ского удосто­верения действи­тельно не преду­смотрено. Таким образом, раз за разом совершая нарушения, преду­сматри­вающие такое наказание, водитель теорети­чески может накопить сроков на всю остав­шуюся жизнь. При этом каждый новый срок должен начинать считаться с момента окончания преды­дущего, а не с момента вступления в силу постанов­ления суда.

Издание отмечает, что несколько лет назад фиксиро­вались случаи лишения прав на 27 и даже 38 лет за регулярную пьяную езду.

По данным ГИБДД, в 2020 году за управление авто­мобилем в нетрезвом состоянии были лишены водитель­ских удосто­верений более 167 тысяч человек, за отказ от освидетель­ствования — 109 тысяч.