В России разрешили суммировать сроки лишения прав
Дмитрий Елизаров
Конституционный суд РФ подтвердил возможность суммирования сроков лишения водительского удостоверения по разным постановлениям. Как уточняет «КоммерсантЪ», сделано это было по просьбе одного из районных судов Рязани: здесь автомобилисту, уже лишённому прав на 7,5 года, грозило очередное наказание.
В июле прошлого года водителя, которого уже наказали за нетрезвое вождение, снова застигли пьяным за рулём. Однако рязанский суд неожиданно усомнился в конституционности концепции сложения сроков лишения прав, заметив, что в этом случае наказание может оказаться несправедливым по сравнению с ответственностью за проступки с большей степенью общественной опасности. В запросе в Конституционный суд отмечалось, что УК РФ ограничивает срок лишения прав тремя годами, хотя в КоАП подобного ограничения нет.
В Конституционном суде подтвердили, что ограничений к суммированию сроков лишения водительского удостоверения действительно не предусмотрено. Таким образом, раз за разом совершая нарушения, предусматривающие такое наказание, водитель теоретически может накопить сроков на всю оставшуюся жизнь. При этом каждый новый срок должен начинать считаться с момента окончания предыдущего, а не с момента вступления в силу постановления суда.
Издание отмечает, что несколько лет назад фиксировались случаи лишения прав на 27 и даже 38 лет за регулярную пьяную езду.
По данным ГИБДД, в 2020 году за управление автомобилем в нетрезвом состоянии были лишены водительских удостоверений более 167 тысяч человек, за отказ от освидетельствования — 109 тысяч.
Ранее сообщалось, что самым популярным нарушением в прошлом году стало превышение скорости. Кроме того, россияне часто нарушали требования разметки, ездили на красный и без ОСАГО, а также не пристёгивались ремнями безопасности.