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В России разрешили суммировать сроки лишения прав

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Дмитрий Елизаров

Конституционный суд РФ подтвердил возможность суммиро­вания сроков лишения водитель­ского удосто­верения по разным постанов­лениям. Как уточняет «КоммерсантЪ», сделано это было по просьбе одного из районных судов Рязани: здесь авто­мобилисту, уже лишённому прав на 7,5 года, грозило очередное наказание.

  • В июле прошлого года водителя, которого уже наказали за нетрезвое вождение, снова застигли пьяным за рулём. Однако рязанский суд неожиданно усомнился в конституци­онности концепции сложения сроков лишения прав, заметив, что в этом случае наказание может оказаться несправед­ливым по сравнению с ответ­ствен­ностью за проступки с большей степенью общественной опасности. В запросе в Конституци­онный суд отмечалось, что УК РФ ограни­чивает срок лишения прав тремя годами, хотя в КоАП подобного ограни­чения нет.

  • В Конституционном суде подтвердили, что ограни­чений к суммиро­ванию сроков лишения водитель­ского удосто­верения действи­тельно не преду­смотрено. Таким образом, раз за разом совершая нарушения, преду­сматри­вающие такое наказание, водитель теорети­чески может накопить сроков на всю остав­шуюся жизнь. При этом каждый новый срок должен начинать считаться с момента окончания преды­дущего, а не с момента вступления в силу постанов­ления суда.

  • Издание отмечает, что несколько лет назад фиксиро­вались случаи лишения прав на 27 и даже 38 лет за регулярную пьяную езду.

  • По данным ГИБДД, в 2020 году за управление авто­мобилем в нетрезвом состоянии были лишены водитель­ских удосто­верений более 167 тысяч человек, за отказ от освидетель­ствования — 109 тысяч.

  • Ранее сообщалось, что самым популярным наруше­нием в прошлом году стало превыше­ние скорости. Кроме того, россияне часто нарушали требо­вания разметки, ездили на красный и без ОСАГО, а также не пристёги­вались ремнями безопасности.

Лишение прав пожизненно — действенная мера?

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