ГИБДД научится одновременно проверять на трезвость весь поток машин
Николай Андреев
Госавтоинспекция направила в Общественную палату (ОП) России проект о введении нового бесконтактного метода выявления алкоголя в организме водителей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замначальника ГУОБДД МВД России генерал-майора Александра Быкова.
Новым техническим средством, которое не является традиционным алкоготестером, смогут проверять каждого водителя в потоке машин, движущемся в одном направлении. Нововведение позволит за несколько секунд оценить концентрацию паров этанола в воздухе. При подозрениях полицейские будут останавливать водителя для полной процедуры медицинского освидетельствования.
При получении ГИБДД положительного заключения Общественной палаты на новую методику проверки водителей, деталей о которой в ведомстве не предоставили, работа над необходимыми документами продолжится в правительстве. О сроках внедрения нового типа проверки генерал-майор Быков не сообщил.
В начале июня Минюст внёс в проект нового КоАП статью об отказе от прохождения медосвидетельствования при наличии в автомобиле несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет. За это в ведомстве предлагают штрафовать на 50 000 рублей и лишать прав на два-три года. При вступлении в силу это станет самым большим штрафом для водителей-физлиц в России.