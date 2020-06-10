ГИБДД научится одновременно проверять на трезвость весь поток машин

Госавтоинспекция направила в Общественную палату (ОП) России проект о введении нового бесконтакт­ного метода выявления алкоголя в организме водителей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замначальника ГУОБДД МВД России генерал-майора Александра Быкова.

Новым техническим средством, которое не является традици­онным алкого­тестером, смогут проверять каждого водителя в потоке машин, движущемся в одном направ­лении. Ново­введение позволит за несколько секунд оценить концентрацию паров этанола в воздухе. При подо­зрениях полицейские будут останав­ливать водителя для полной процедуры медицин­ского освидетель­ство­вания.

При получении ГИБДД положительного заключения Общественной палаты на новую методику проверки водителей, деталей о которой в ведомстве не предо­ставили, работа над необходи­мыми документами продолжится в прави­тельстве. О сроках внедрения нового типа проверки генерал-майор Быков не сообщил.

В начале июня Минюст внёс в проект нового КоАП статью об отказе от прохож­дения медосви­детель­ствования при наличии в автомобиле несовер­­шенно­­летнего в возрасте до 16 лет. За это в ведомстве предлагают штрафовать на 50 000 рублей и лишать прав на два-три года. При вступлении в силу это станет самым большим штрафом для водителей-физлиц в России.