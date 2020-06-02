В России планируют ввести самый большой штраф для водителей — 50 000 рублей
Николай Андреев
Министерство юстиции России предлагает внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования при наличии в автомобиле несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет. За это в ведомстве предлагают штрафовать на 50 000 рублей и лишать прав на два или три года. Это самый высокий штраф для водителей-физлиц в России.
Согласно документу, размещённому Минюстом на портале проектов правовых актов, остальные нормы, связанные с наказанием за вождение в состоянии опьянения, останутся без изменений. В настоящее время за отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Это наказание сохранится для тех случаев, когда в машине нет несовершеннолетних пассажиров.
В последней редакции нового КоАП также появились штрафы за мойку машин в запрещённых для этого местах (1000–2000 рублей), оставленный на улице разукомплектованный и брошенный автомобиль (1000–3000 рублей), остановку и парковку на газонах (1500–2000 рублей), а также на спортивных и детских площадках (2000–5000 рублей).
Сейчас новые статьи КоАП проходят экспертизу, а утвердить их планируется до конца 2020 года. В этом случае новая редакция документа вступит в силу с 1 января 2021 года.
В январе Минюст опубликовал первую редакцию нового КоАП, в которой серьёзно увеличился размер действующих штрафов — например, за превышение скорости на 20–