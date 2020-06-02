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В России планируют ввести самый большой штраф для водителей — 50 000 рублей

Новости

Николай Андреев

Министерство юстиции России предлагает внести в новую редакцию Кодекса об админи­стративных право­­нару­шениях (КоАП) статью об отказе от прохож­дения медицинского освиде­тель­ство­вания при наличии в автомобиле несовер­шенно­летнего в возрасте до 16 лет. За это в ведомстве пред­лагают штрафовать на 50 000 рублей и лишать прав на два или три года. Это самый высокий штраф для водителей-физлиц в России.

  • Согласно документу, размещённому Минюстом на портале проектов правовых актов, остальные нормы, связанные с наказа­нием за вождение в состоянии опьянения, останутся без изменений. В настоящее время за отказ от медосвидетель­ствования предусмотрен штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Это наказание сохранится для тех случаев, когда в машине нет несовер­шенно­летних пассажиров.

  • В последней редакции нового КоАП также появились штрафы за мойку машин в запрещённых для этого местах (1000–2000 рублей), оставленный на улице разукомп­лектованный и брошенный автомобиль (1000–3000 рублей), остановку и парковку на газонах (1500–2000 рублей), а также на спортивных и детских площадках (2000–5000 рублей).

  • Сейчас новые статьи КоАП проходят экспертизу, а утвердить их плани­руется до конца 2020 года. В этом случае новая редакция документа вступит в силу с 1 января 2021 года.

В январе Минюст опубликовал первую редакцию нового КоАП, в которой серьёзно увеличился размер действующих штрафов — например, за превышение скорости на 20–40 км/ч пред­лагалось штрафовать на 3000 рублей вместо нынешних 500 рублей. Однако после критики, в том числе со стороны правитель­ства, ведомство оставило в проекте действующие размеры наказаний.

Адекватное наказание для нетрезвых водителей с детьми в автомобиле?

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