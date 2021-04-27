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Наказание за пьяную езду могут ужесточить до июня

Новости

Дмитрий Елизаров

Законопроект об увеличении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде Госдума может рассмотреть в приоритетном порядке. Тем самым, как уточняют «Известия», наказание за это нарушение станет примерно в полтора раза более суровым уже летом нынешнего года.

  • Впервые об этом законопроекте, разработанном в МВД, стало известно в марте. Ведомство предложило внести изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за повторное появление за рулём в нетрезвом виде. По информации издания, законопроект уже получил положительный отзыв от правовой комиссии Госдумы.

  • Рассмотреть его планируется примерно в середине мая, а приоритетный порядок позволит превратить законопроект в закон ещё до конца весенней сессии — то есть к июню. Когда именно закон может вступить в силу, пока не уточняется.

  • Сейчас Уголовный кодекс предусматривает для нетрезвых водителей-рецидивистов наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. МВД предлагает ужесточить эти меры до 500 тысяч рублей и трёх лет заключения.

  • Издание со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту утверждает, что в 2020 году было расследовано 66 301 уголовное дело по этой статье, причём количество повторных нарушений в целом ряде регионов страны планомерно растёт.

  • Не исключено, что в новом КоАП тоже появятся более жёсткие меры для нетрезвых водителей. Ранее предлагалось штрафовать таких нарушителей на суммы до 50 тысяч рублей и лишать водительских удостоверений на срок до 3 лет.

Как считаете, помогут более суровые меры?

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