Наказание за пьяную езду могут ужесточить до июня

Впервые об этом законопроекте, разработанном в МВД, стало известно в марте. Ведомство предложило внести изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за повторное появление за рулём в нетрезвом виде. По информации издания, законопроект уже получил положительный отзыв от правовой комиссии Госдумы.

Рассмотреть его планируется примерно в середине мая, а приоритетный порядок позволит превратить законопроект в закон ещё до конца весенней сессии — то есть к июню. Когда именно закон может вступить в силу, пока не уточняется.

Сейчас Уголовный кодекс предусматривает для нетрезвых водителей-рецидивистов наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. МВД предлагает ужесточить эти меры до 500 тысяч рублей и трёх лет заключения.

Издание со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту утверждает, что в 2020 году было расследовано 66 301 уголовное дело по этой статье, причём количество повторных нарушений в целом ряде регионов страны планомерно растёт.