Наказание за пьяную езду могут ужесточить до июня
Дмитрий Елизаров
Законопроект об увеличении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде Госдума может рассмотреть в приоритетном порядке. Тем самым, как уточняют «Известия», наказание за это нарушение станет примерно в полтора раза более суровым уже летом нынешнего года.
Впервые об этом законопроекте, разработанном в МВД, стало известно в марте. Ведомство предложило внести изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за повторное появление за рулём в нетрезвом виде. По информации издания, законопроект уже получил положительный отзыв от правовой комиссии Госдумы.
Рассмотреть его планируется примерно в середине мая, а приоритетный порядок позволит превратить законопроект в закон ещё до конца весенней сессии — то есть к июню. Когда именно закон может вступить в силу, пока не уточняется.
Сейчас Уголовный кодекс предусматривает для нетрезвых водителей-рецидивистов наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. МВД предлагает ужесточить эти меры до 500 тысяч рублей и трёх лет заключения.
Издание со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту утверждает, что в 2020 году было расследовано 66 301 уголовное дело по этой статье, причём количество повторных нарушений в целом ряде регионов страны планомерно растёт.
Не исключено, что в новом КоАП тоже появятся более жёсткие меры для нетрезвых водителей. Ранее предлагалось штрафовать таких нарушителей на суммы до 50 тысяч рублей и лишать водительских удостоверений на срок до 3 лет.