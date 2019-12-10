МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей
Николай Андреев
МВД и ГИБДД России внесли поправки в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), позволяющие конфисковать машины у водителей, которых повторно поймали нетрезвыми за рулём. Об этом агентству «ТАСС» сообщил замглавы Госавтоинспекции Владимир Кузин.
Сейчас новый КоАП разрабатывает межведомственная рабочая группа. Планируется исключить устаревшие требования и добавить новые, например, изымать автомобили у водителей, пойманных в состоянии опьянения во второй раз за рулём в течение одного года.
Ожидается, что новый КоАП примут в течение 2020 года, и пока различные государственные ведомства продолжают вносить в него предложения. Он должен вступить в силу 1 января 2021 года.
Сейчас за езду на автомобиле в нетрезвом состоянии или за передачу управления пьяному водителю наказывают лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом 30 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года грозит изъятие прав на три года, штраф в 300 тысяч рублей или уголовный срок до двух лет.