МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей

МВД и ГИБДД России внесли поправки в проект нового Кодекса об админи­стративных право­на­рушениях (КоАП), позволяющие конфи­сковать машины у водителей, которых повторно поймали нетрезвыми за рулём. Об этом агентству «ТАСС» сообщил замглавы Госавто­инспекции Владимир Кузин.

Сейчас новый КоАП разрабатывает межведом­ственная рабочая группа. Плани­руется исключить устаревшие требо­вания и добавить новые, например, изымать автомо­били у водителей, пойман­ных в состоянии опьянения во второй раз за рулём в течение одного года.

Ожидается, что новый КоАП примут в течение 2020 года, и пока различные государ­ственные ведом­ства продолжают вносить в него предло­жения. Он должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Сейчас за езду на автомобиле в нетрезвом состоянии или за передачу управ­ления пьяному водителю наказывают лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом 30 тысяч рублей. За повторное нару­шение в течение года грозит изъятие прав на три года, штраф в 300 тысяч рублей или уголовный срок до двух лет.