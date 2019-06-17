Путин подписал закон об ужесточении наказания для пьяных водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за аварии со смертельным исходом, совершённые в нетрезвом виде. Виновникам грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает «ТАСС».

За причинение тяжкого вреда здоровью человека теперь предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет вместо максимальных четырёх лет ранее.

В случае гибели человека нетрезвому водителю грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы. До этого предусматривалось наказание от двух до семи лет.