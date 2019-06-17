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Путин подписал закон об ужесточении наказания для пьяных водителей

Новости

Николай Андреев

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за аварии со смертельным исходом, совершённые в нетрезвом виде. Виновникам грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает «ТАСС».

  • За причинение тяжкого вреда здоровью человека теперь предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет вместо максимальных четырёх лет ранее.

  • В случае гибели человека нетрезвому водителю грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы. До этого предусматривалось наказание от двух до семи лет.

  • Если авария по вине пьяного водителя привела к гибели двух или более человек, он проведёт в местах заключения от 8 до 15 лет (вместо прежних 4–9 лет).

Госдума приняла новый закон 30 мая, а Совет Федерации одобрил его 11 июня.

Согласны с ужесточением наказания для пьяных водителей?

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