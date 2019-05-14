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Госдума согласилась с 15-летним заключением для пьяных водителей

Новости

Николай Андреев

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за аварии со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Депутаты собираются окончательно рассмотреть закон до конца мая.

  • За причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет (сейчас — до четырёх лет).

  • Нетрезвому водителю, по вине которого в ДТП погиб человек, грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы (сейчас от двух до семи лет).

  • Максимальное наказание предусмотрено в случае гибели по вине нетрезвого водителя двух или более лиц — он проведёт в местах заключения от 8 до 15 лет (сейчас от четырёх до девяти лет).

Аналогичное усиление наказания предусматривается на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и метрополитене.

Достаточно суровое наказание за пьяных водителей?

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