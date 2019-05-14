Госдума согласилась с 15-летним заключением для пьяных водителей

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за аварии со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Депутаты собираются окончательно рассмотреть закон до конца мая.

За причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет (сейчас — до четырёх лет).

Нетрезвому водителю, по вине которого в ДТП погиб человек, грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы (сейчас от двух до семи лет).