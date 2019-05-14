Госдума согласилась с 15-летним заключением для пьяных водителей
Николай Андреев
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за аварии со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Депутаты собираются окончательно рассмотреть закон до конца мая.
За причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет (сейчас — до четырёх лет).
Нетрезвому водителю, по вине которого в ДТП погиб человек, грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы (сейчас от двух до семи лет).
Максимальное наказание предусмотрено в случае гибели по вине нетрезвого водителя двух или более лиц — он проведёт в местах заключения от 8 до 15 лет (сейчас от четырёх до девяти лет).
Аналогичное усиление наказания предусматривается на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и метрополитене.