Выпивающих французов заставят пользоваться алкозамками в автомобилях

Во Франции водителям, попавшимся на вождении в нетрезвом виде, разрешат вернуться за руль только при условии установки алкозамка на автомобиль. Законопроект, на согласование которого ушёл целый год, одобрен министром внутренних дел Франции.

Установка алкозамка станет обязательной для тех водителей, у которых уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе на момент освидетельствования превысил 0,8 промилле. Устанавливать устройство нарушителей заставят за свой счёт – это стоит 1300 евро единоразово или за 100 евро в месяц, если взять прибор в аренду. Минимальный срок, в течение которого водителю придётся пользоваться алкотестером – полгода, однако в судебном порядке этот период может быть увеличен до пяти лет.

Чтобы запустить двигатель автомобиля, оснащённого алкозамком, водителю необходимо подышать в прибор. Затем, в течение первого получаса поездки, устройство в случайный момент времени потребует повторить процедуру. В случае отказа двигатель остановится.