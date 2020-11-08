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В России предложили лишать автомобиля водителей, повторно севших пьяными за руль

Новости

Михаил Кондратьев

МВД России предложило ужесточить наказания для нетрезвых водителей — в частности, лишать автомобиля при повторном управлении в пьяном виде. Об этом в эфире «России 1» заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. С начала 2020 года сотрудники ДПС выявили около 370 тысяч случаев нетрезвого вождения.

  • Колокольцев отметил, что считает такую меру вынужденной, так как «слишком дорого платит общество» за последствия подобных нарушений. Он рассказал также о 16,5 тысячи обращений граждан, сообщивших о пьяных водителях в текущем году.

  • Министр не уточнил, на какой именно стадии находится предложение, но выразил надежду, что соответствующие изменения появятся в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

  • По статистике, за 2020-й в России уже произошло около 10 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В предыдущем году их количество превысило 14 тысяч.

  • Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде водителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей с лишением прав на три года либо приговорить его к 480 часам обязательных работ или лишению свободы сроком до двух лет.

Подобная мера была бы эффективной?

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