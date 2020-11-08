В России предложили лишать автомобиля водителей, повторно севших пьяными за руль

МВД России предложило ужесточить наказания для нетрезвых водителей — в частности, лишать автомобиля при повторном управлении в пьяном виде. Об этом в эфире «России 1» заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. С начала 2020 года сотрудники ДПС выявили около 370 тысяч случаев нетрезвого вождения.

Колокольцев отметил, что считает такую меру вынужденной, так как «слишком дорого платит общество» за последствия подобных нарушений. Он рассказал также о 16,5 тысячи обращений граждан, сообщивших о пьяных водителях в текущем году.

Министр не уточнил, на какой именно стадии находится предложение, но выразил надежду, что соответствующие изменения появятся в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

По статистике, за 2020-й в России уже произошло около 10 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В предыдущем году их количество превысило 14 тысяч.