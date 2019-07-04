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Кандидатов в водители в России начнут проверять на наркотики

Новости

Николай Андреев

Перед выдачей водительских прав в России кандидатов на их получение обяжут сдавать анализы на наличие в организме психоактивных веществ. Это предусмотрено проектом приказа Минздрава России, который подготовлен по поручению президента.

  • Согласно нововведениям, желающие получить водительское удостоверение будут обязаны сдавать анализы крови и мочи на наличие наркотиков. Как сообщает «Коммерсантъ», стоимость процедуры составит примерно 3–4 тысячи рублей. 

  • В Минздраве считают, что изменения направлены на улучшение безопасности на дорогах. Если в анализах найдут запрещённые вещества, то права не выдадут.

  • Сейчас для получения ВУ необходимо пройти медкомиссию, которая включает в себя осмотр терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога. Последний имеет право потребовать сдать анализ на наличие психоактивных веществ только в том случае, если выявлены симптомы, запрещающие управлять автомобилем.

При получении прав надо проверять на наркотики?

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