Кандидатов в водители в России начнут проверять на наркотики
Николай Андреев
Перед выдачей водительских прав в России кандидатов на их получение обяжут сдавать анализы на наличие в организме психоактивных веществ. Это предусмотрено проектом приказа Минздрава России, который подготовлен по поручению президента.
Согласно нововведениям, желающие получить водительское удостоверение будут обязаны сдавать анализы крови и мочи на наличие наркотиков. Как сообщает «Коммерсантъ», стоимость процедуры составит примерно 3–4 тысячи рублей.
В Минздраве считают, что изменения направлены на улучшение безопасности на дорогах. Если в анализах найдут запрещённые вещества, то права не выдадут.
Сейчас для получения ВУ необходимо пройти медкомиссию, которая включает в себя осмотр терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога. Последний имеет право потребовать сдать анализ на наличие психоактивных веществ только в том случае, если выявлены симптомы, запрещающие управлять автомобилем.