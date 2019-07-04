Кандидатов в водители в России начнут проверять на наркотики

Перед выдачей водительских прав в России кандидатов на их получение обяжут сдавать анализы на наличие в организме психоактивных веществ. Это предусмотрено проектом приказа Минздрава России, который подготовлен по поручению президента.

Согласно нововведениям, желающие получить водительское удостоверение будут обязаны сдавать анализы крови и мочи на наличие наркотиков. Как сообщает «Коммерсантъ», стоимость процедуры составит примерно 3–4 тысячи рублей.

В Минздраве считают, что изменения направлены на улучшение безопасности на дорогах. Если в анализах найдут запрещённые вещества, то права не выдадут.