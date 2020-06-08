В России отказались от идеи проверять всех водителей на хронический алкоголизм
Николай Андреев
Министерство здравоохранения России упростило правила прохождения медкомиссии при получении водительских удостоверений. В новом документе нет статьи об обязательном тестировании на хронический алкоголизм, а также употребление психоактивных веществ. Поправки размещены ведомством на портале проектов нормативных актов.
Согласно новому документу, врач медкомиссии будет направлять водителей на сдачу анализов на систематическое пьянство и употребление наркотиков только при выявлении соответствующих симптомов. Если тесты обнаружат хронический алкоголизм или другую болезнь, несовместимую с вождением, в выдаче прав будет отказано.
Информация о введении нового обязательного теста на водительских медкомиссиях появилась в октябре 2019 года, и он должен был вступить в силу 22 ноября. Это привело к образованию огромных очередей в медучреждения по всей стране. С новыми правилами стоимость справки должна была увеличиться в несколько раз. Нововведения резко раскритиковал президент России, и за сутки до вступления новой нормы в силу Минздрав перенёс её на 1 июля 2020 года, а теперь и вовсе убрал.
Ранее из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, российские власти продлили срок действия водительских удостоверений, истекающий после 1 февраля. Старые документы считаются действительными до 15 июля 2020 года. При необходимости или по желанию водителя права заменят в обычном порядке.