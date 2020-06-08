В России отказались от идеи проверять всех водителей на хронический алкоголизм

Министерство здравоохранения России упростило правила прохож­дения медкомиссии при получении водительских удосто­верений. В новом документе нет статьи об обязательном тестиро­вании на хронический алкоголизм, а также употреб­ление психоактивных веществ. Поправки размещены ведомством на портале проектов нормативных актов.

Согласно новому документу, врач медкомиссии будет направ­лять водителей на сдачу анализов на системати­ческое пьянство и употреб­ление наркотиков только при выявлении соответ­ствующих симптомов. Если тесты обнаружат хронический алкоголизм или другую болезнь, несовме­стимую с вождением, в выдаче прав будет отказано.

Информация о введении нового обязательного теста на водительских мед­комиссиях появилась в октябре 2019 года, и он должен был вступить в силу 22 ноября. Это привело к образо­ванию огромных очередей в медучреж­дения по всей стране. С новыми правилами стоимость справки должна была увеличиться в несколько раз. Ново­введения резко раскритиковал президент России, и за сутки до вступ­ления новой нормы в силу Минздрав перенёс её на 1 июля 2020 года, а теперь и вовсе убрал.

Ранее из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, российские власти продлили срок действия водительских удосто­верений, истекающий после 1 февраля. Старые документы считаются действитель­ными до 15 июля 2020 года. При необходи­мости или по желанию водителя права заменят в обычном порядке.