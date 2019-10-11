Российских водителей начнут проверять на хронический алкоголизм

Минздрав России утвердил новые правила прохож­дения води­тельских мед­комиссий при получении первых прав и воз­врате старых после окончания срока лишения. В этих случаях теперь придётся сдавать анализы на хрони­ческий алко­голизм, а также употреб­ление психоактивных веществ. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

Согласно новым правилам, для получения водительских прав надо сдать обязательный тест на опреде­ление в крови маркера CDT. Если его концен­трация выше 1,2 процента, человека отправят в наркодис­пансер для постановки более точного диагноза, связанного с заболе­ванием печени. Если выявят хронический алко­голизм или другую болезнь, несовместимую с вождением, в выдаче прав откажут.

Кроме этого, кандидатам в водители придётся пройти тест на употреб­ление ряда психо­активных веществ. Для этого нужно сдать мочу на анализ. В случае, если экспресс-тест покажет наличие запрещённых веществ в организме, то кандидату или водителю, возвращающему права, потребуется сдать ещё один анализ с помощью хроматографов в специализи­рованной лаборатории.

После такой проверки на медкомиссии могут не только не дать води­тельские права, но и оштрафовать на 4000–5000 рублей либо наказать админи­стративным арестом на срок до 15 суток.

Новыми правилами прохождения медицинской комиссии стремятся отсеять опасных водителей. Но стоимость прохож­дения комиссий неизбежно вырастет. По данным ГИБДД, за первые шесть месяцев 2019 года выявлено более 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения.