Российских водителей начнут проверять на хронический алкоголизм
Николай Андреев
Минздрав России утвердил новые правила прохождения водительских медкомиссий при получении первых прав и возврате старых после окончания срока лишения. В этих случаях теперь придётся сдавать анализы на хронический алкоголизм, а также употребление психоактивных веществ. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».
Согласно новым правилам, для получения водительских прав надо сдать обязательный тест на определение в крови маркера CDT. Если его концентрация выше 1,2 процента, человека отправят в наркодиспансер для постановки более точного диагноза, связанного с заболеванием печени. Если выявят хронический алкоголизм или другую болезнь, несовместимую с вождением, в выдаче прав откажут.
Кроме этого, кандидатам в водители придётся пройти тест на употребление ряда психоактивных веществ. Для этого нужно сдать мочу на анализ. В случае, если экспресс-тест покажет наличие запрещённых веществ в организме, то кандидату или водителю, возвращающему права, потребуется сдать ещё один анализ с помощью хроматографов в специализированной лаборатории.
После такой проверки на медкомиссии могут не только не дать водительские права, но и оштрафовать на 4000–5000 рублей либо наказать административным арестом на срок до 15 суток.
Новыми правилами прохождения медицинской комиссии стремятся отсеять опасных водителей. Но стоимость прохождения комиссий неизбежно вырастет. По данным ГИБДД, за первые шесть месяцев 2019 года выявлено более 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения.