Другой — серый. Первый тест кроссовера Kia Sportage нового поколения

Иван Ананьев
Дебют кроссовера Kia Sportage пятого поколения в России не задался. Официально машину представили ещё в июне 2021 года, на рынки Европы и США она вышла осенью прошлого года, а потом, с некоторой задержкой на организацию локального производства, добралась и до нашей страны. В феврале 2022 года первая партия пятых Спортажей была изготовлена в Калининграде, но… Санкции и слом логистики притормозили производство, а тысячи выпущенных машин зависли на складах на несколько месяцев. И вдруг в середине лета Kia неожиданно объявила цены на кроссовер, а машины появились в продаже. Но всё равно говорить о том, что Sportage полноценно вышел на рынок, пока, кажется, преждевременно.
Нет, сами машины у дилеров действительно есть, вот только с перспективами этой модели в России пока всё очень туманно. Во-первых, из-за логистики — доставить машино-комплекты в Калининград, а потом готовые автомобили в дилерские центры российских городов сейчас не так просто. Во-вторых, пятый Sportage получился столь же дорогим, как и актуальный Volkswagen Tiguan: от 2,85 до 4 млн по официальному прайс-листу! А цены на реальные машины с дилерскими допами доходят до 5 миллионов. Впрочем, у конкурентов ситуация не лучше.
Но оказалось, что купить в России Sportage можно и дешевле — у неофициалов. Мы нашли машину из Казахстана, где кроссоверы собирают крупноузловым методом на предприятии «Сарыаркаавтопром». Технических отличий от российских машин у таких почти нет — и даже кнопка системы ЭРА-ГЛОНАСС на своём законном месте! Немного отличается лишь набор комплектаций, а ещё в Казахстане не делают версий с «механикой». Но в целом это тот же Sportage, только без официальной гарантии на территории России.
Так что как минимум присмотреться к модели имеет смысл — а уж потом, если машина понравится, решать, где именно её покупать. Тем более, что официальное представительство Kia не даёт никаких комментариев на тему будущего кроссовера в России: сколько автомобилей поставят дилерам, будет ли продолжаться производство — всё это неизвестно. А казахский Sportage везут чуть ли не в массовом порядке, хотя на дорогах кроссовер пятого поколения пока в диковинку.
Впрочем, таковым он будет ещё долго — слишком уж необычной получилась его внешность. Sportage выглядят даже авангарднее, чем нынешняя Hyundai Creta, но при этом не так футуристично, как соплатформенный Tucson: массивная облицовка радиатора обрамлена крупными росчерками диодов оптики, а вроде бы спокойная боковина вдруг резко вздёргивает поясную линию у задней стойки.
Всё это только подчёркивает недюжинные габариты — из аутсайдера кроссоверного С-сегмента по вместимости Sportage вышел чуть ли не в лидеры: 4660 мм длины и база 2755 мм почти соответствуют длинному Skoda Kodiaq. Впрочем, есть небольшой секрет: нам (как и на рынок Казахстана) поставляют длиннобазный вариант, хотя в Европе продаётся более компактная машина длиной 4,5 м с уменьшенной базой и укороченным задним свесом без дополнительного остекления.
Короткий Sportage выглядит чуть гармоничнее, но жалеть об отсутствии таких машин на нашем рынке не надо. В конце концов, идея поставлять только длиннобазные машины уже доказала свою эффективность в случае с Туссаном, который хорошо пошёл в том числе благодаря его вместимости. И точно таким же безразмерным внутри кажется новый Sportage.
Места на втором ряду не просто много, а очень много — по запасу пространства для коленей Sportage превосходит тот же Kodiaq! Правда, кроме простора искать тут особенно нечего. Нет ни отдельного «климата», ни столиков, а откидной подлокотник смотрит вниз под углом. Есть регулировки наклона спинки, но подвигать диван не получится. Не беда — багажник хоть и простецкий (никаких умных крючков и хитрых органайзеров тут нет), но даже в самой минимальной конфигурации его объём достигает почти 550 литров.
Спереди намного интереснее! Интерьер нового кроссовера собран по подобию Sorento, с поправкой на некоторую авангардность панелей отделки. Приборы и медиасистема здесь тоже объединены в один блок, но консоль повёрнута к водителю. При этом отделка никак не кажется дешёвой, особенно в старших версиях. По подбору материалов это масс-маркет, но добротный, без компромиссов вроде гулкой дешёвой пластмассы или экономии на кнопках. Хотя сэкономить в Kia всё равно постарались: автоматический режим почему-то есть только у передних стеклоподъёмников.
Детали тут зависят от комплектации, и вариантов несколько. Во-первых, приборы в любом случае цифровые, но условно базовые выглядят скромно и не позволяют настраивать их на свой вкус. Красивая панель Supervision диагональю 12,3 дюйма в России появляется начиная с предтоповой комплектации Style, а на казахских машинах — с ещё более дорогой Premuim. А вот 12-дюймовая медиасистема с прекрасной графикой, настраиваемым меню и набором уже привычных звуков природы в обоих случаях доступна на две комплектации раньше. Наконец, тут может быть шайба-селектор «автомата» вместо Т-образного рычага, но она полагается только топовым машинам в исполнении X-Line.
В общем, интерьер получился оригинальным и самобытным — во всяком случае, общих деталей с Hyundai Tucson в салоне Спортажа с ходу и не найти. Хотя технически они близнецы и построены с использованием элементов модульной архитектуры N3. Даже набор двигателей тот же — атмосферные 2.0 (150 л.с.) с 6-ступенчатым «автоматом» и 2.5 (190 лошадиных сил) с восьмиступенчатым.
Требовательного водителя старший мотор 2.5 не впечатлит. Да, он обеспечивает предельно линейный и очень предсказуемый разгон, но 190 сил добираются к колёсам с явной ленцой. Вероятно, из-за нерасторопности «автомата», который мог бы побыстрее соображать и чаще подтыкать пониженную в нормальном режиме движения. При этом спортивный алгоритм делает коробку слишком дёрганой и заставляет двигатель завывать на повышенных оборотах — долго так ездить некомфортно. Но это в любом случае лучше, чем 150-сильный вариант с шестиступенчатой коробкой, который своей неспешностью порой способен вывести из себя даже очень спокойных водителей.
При этом Sportage не чужда активная езда! Тяжеловатый на парковках руль намекает на некоторую спортивность, и она действительно есть — реакции у машины острые, крены минимальные, да и в целом на дороге кроссовер кажется очень живым и послушным. На прямой он почти непоколебим, но только при условии, что дорога ровная: на колею машина реагирует слишком нервно. По крайней мере, на «средних» 18-дюймовых колёсах.
Новый Sportage вообще не балует запредельным комфортом. Впрочем, как и раньше — с энергоёмкостью тут порядок, и по грунтовкам в теории можно ехать быстро, но такая езда не понравится ни водителю, ни пассажирам: трясёт! Причём кроссовер подробно собирает и мелкую рябь, и стыки покрупнее. А лежачим полицейским приходится кланяться дважды — по разу для каждой из осей, иначе пассажиры сзади спасибо не скажут. Но по относительно ровному асфальту Sportage едет приятно.
В городе новый Sportage вообще почти не тревожит, если не пытаться выжимать из него все силы и не мучить шумный мотор, загоняя стрелку тахометра в зону высоких оборотов. В спокойном режиме в салоне очень тихо. И лишь на скорости начинают проявляться и гул шин, и аэродинамические завывания.
Но стоит ли вообще придираться к машине, которая хороша хотя бы тем, что её можно купить? Причём в разных вариантах: официальном, с гарантией, либо в «сером», но дешевле. Цены в любом случае не будут щадящими, но на нынешнем рынке другого ждать и не приходится. Полноприводный VW Tiguan, как и Skoda Kodiaq, дешевле 4 млн не отдадут, Mazda CX-5 продаётся по цене от 3,7 млн, а найти в продаже живую Toyota RAV4 почти невозможно, причём за любые деньги.
Официальный прайс-лист нового Kia Sportage открывает небогатая переднеприводная машина с «механикой» за 2 849 900 рублей либо на 100 тыс. дороже, но с «автоматом». Таких, скорее всего, даже не выпускали, поэтому можно условно ориентироваться на полноприводный Sportage Comfort с АКП стоимостью 3 129 900 рублей. У него будет нормальный набор тёплых опций с подогревом задних кресел и руля, диодные фары, двухзонный «климат» и задний парктроник.
Мотор 2.5 появляется в следующей комплектации Luxe (от 3 124 900 рублей) и добавляет к цене ещё 240 тыс. — мощный полноприводный автомобиль стоит минимум 3 464 900 рублей. Дополнение в комплектацию — обогрев ветрового стекла, 18-дюймовые диски, рейлинги, бесключевой доступ, электрический «ручник», передний парктроник, а также полный набор телематических сервисов Kia Connect. Следующий уровень — Prestige (от 3 414 900 рублей): отделка искусственной кожей, электроприводы кресла водителя, системы контроля слепых зон и выхода из машины, круговой обзор, «умный» багажник и 12-дюймовая медиасистема с онлайн-навигатором.
Ещё выше позиционируется Style стоимостью от 3 609 900 рублей, который щеголяет мощной аудиосистемой, 12-дюймовыми приборами, беспроводной зарядкой и внешним стайлинг-пакетом с особой отделкой бамперов и рейлингов. Наконец, есть две топовых версии X-Line и X-Line+, которые поставляются только с мотором 2.5 (от 3 939 900 рублей). Помимо стайлинг-пакета они отличаются наличием панорамной крыши, атмосферной подсветкой салона, вентиляцией передних сидений и полноразмерной запаской, а исполнение с плюсом — ещё и рядом водительских ассистентов. И адаптивный круиз-контроль есть только в ней.
Набор комплектаций у российских и казахских машин довольно похожий, называются они тоже одинаково, но в Казахстане между предтоповой Style и максимальной X-Line появляется версия Premuim, которая почти соответствует российской Style. Но в казахском Стайле нет 12-дюймовой приборки, отделки салона кожей, электроприводов сидений и аудиосистемы Harman Kardon. И ещё один нюанс: в России у казахских машин не будет работать фирменная телематика…
На момент подготовки статьи мы смогли найти в наличии у неофициалов несколько вариантов с мотором 2.5: Luxe за 3,4 млн, Prestige за 3,6 млн и X-Line за 4,1 млн. Какой-то особенной экономии вроде бы нет — цены почти как у дилеров в России. Вот только забрать машину у официального продавца за такую сумму невозможно — придётся накинуть ещё не меньше полумиллиона за допы, навязанные страховки и сетку в бампере. А машины из Казахстана можно купить без доплат — но, увы, и без гарантии. Стоит ли рисковать? Каждый решает сам.
За предоставленный автомобиль благодарим Елену Лисовскую, автора канала Лиса Рулит.
Как вам новый Sportage?
Комплектация2.5 AT (190 л.с.) 4WD
Двигатель2.5 / 190 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.6
Разгон до 100 км/ч9.4