Другой — серый. Первый тест кроссовера Kia Sportage нового поколения

Дебют кроссовера Kia Sportage пятого поколения в России не задался. Официально машину представили ещё в июне 2021 года, на рынки Европы и США она вышла осенью прошлого года, а потом, с некоторой задержкой на организацию локального производства, добралась и до нашей страны. В феврале 2022 года первая партия пятых Спортажей была изготовлена в Калининграде, но… Санкции и слом логистики притормозили производство, а тысячи выпущенных машин зависли на складах на несколько месяцев. И вдруг в середине лета Kia неожиданно объявила цены на кроссовер, а машины появились в продаже. Но всё равно говорить о том, что Sportage полноценно вышел на рынок, пока, кажется, преждевременно.

Нет, сами машины у дилеров действительно есть, вот только с перспективами этой модели в России пока всё очень туманно. Во-первых, из-за логистики — доставить машино-комплекты в Калининград, а потом готовые автомобили в дилерские центры российских городов сейчас не так просто. Во-вторых, пятый Sportage получился столь же дорогим, как и актуальный Volkswagen Tiguan: от 2,85 до 4 млн по официальному прайс-листу! А цены на реальные машины с дилерскими допами доходят до 5 миллионов. Впрочем, у конкурентов ситуация не лучше.