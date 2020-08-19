Большой минивэн Hyundai впервые заметили на дорогах. У него будет полный привод

Для российской армии придумали новую амфибию «Дрозд». Она разгоняется до 70 км/ч на воде

Новости

Наталья Насонова

Глиссирующий полноприводный автомобиль-амфибия «Дрозд» представят на выставке «Армия-2020» в конце августа, сообщает издание Mil.Press FLOT. Машина построена на универсальной модульной платформе и способна разгоняться до 100 км/ч на суше и до 70 км/ч на воде. Имеющиеся на данный момент у морской пехоты БТР-90, БМД-3 и БМП-3 развивают на воде скорость 10–12 км/ч.

1/2

  • Несущий корпус «Дрозда» собран из угле­пластика и имеет противо­минную защиту, вес составляет 2 тонны, максимальная грузо­подъёмность — 1,5 тонны. 

  • Амфибия оснащена дизельным мотором мощностью 260 л.с., работающим в паре с 3-ступен­чатым «автоматом». Привод — полный с блокировками межосевого и межколёсного дифферен­циалов. Угол въезда и съезда составляет 30 градусов, высота преодоле­ваемого препят­ствия — 0,5 метра, клиренс — 420 мм.

  • «Дрозд» способен пере­двигаться при волнении на воде до 3 баллов и при высоте волны до 1,25 метра. При выходе на глиссиро­вание колёса с системой подкачки на ходу поворачи­ваются и убираются в корпус за 12 секунд. Запас хода на одном баке по суше составляет 800 километров, по воде — 300 километров.

  • Амфибия создана для использования в сложных дорожных и климати­ческих условиях. Её можно эксплуати­ровать при температуре до минус 50 градусов по Цельсию.

Нужна ли «гражданская» амфибия?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение