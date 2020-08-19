Для российской армии придумали новую амфибию «Дрозд». Она разгоняется до 70 км/ч на воде
Наталья Насонова
Глиссирующий полноприводный автомобиль-амфибия «Дрозд» представят на выставке «Армия-2020» в конце августа, сообщает издание Mil.Press FLOT. Машина построена на универсальной модульной платформе и способна разгоняться до
Несущий корпус «Дрозда» собран из углепластика и имеет противоминную защиту, вес составляет 2 тонны, максимальная грузоподъёмность — 1,5 тонны.
Амфибия оснащена дизельным мотором мощностью 260 л.с., работающим в паре с
3-ступенчатым «автоматом». Привод — полный с блокировками межосевого и межколёсного дифференциалов. Угол въезда и съезда составляет 30 градусов, высота преодолеваемого препятствия — 0,5 метра, клиренс — 420 мм.
«Дрозд» способен передвигаться при волнении на воде до 3 баллов и при высоте волны до 1,25 метра. При выходе на глиссирование колёса с системой подкачки на ходу поворачиваются и убираются в корпус за 12 секунд. Запас хода на одном баке по суше составляет 800 километров, по воде — 300 километров.
Амфибия создана для использования в сложных дорожных и климатических условиях. Её можно эксплуатировать при температуре до минус 50 градусов по Цельсию.