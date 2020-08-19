Для российской армии придумали новую амфибию «Дрозд». Она разгоняется до 70 км/ч на воде

Амфибия оснащена дизельным мотором мощностью 260 л.с., работающим в паре с 3-ступен ­чатым «автоматом». Привод — полный с блокировками межосевого и межколёсного дифферен­циалов. Угол въезда и съезда составляет 30 градусов, высота преодоле­ваемого препят­ствия — 0,5 метра, клиренс — 420 мм.

«Дрозд» способен пере­двигаться при волнении на воде до 3 баллов и при высоте волны до 1,25 метра. При выходе на глиссиро­вание колёса с системой подкачки на ходу поворачи­ваются и убираются в корпус за 12 секунд. Запас хода на одном баке по суше составляет 800 километров, по воде — 300 километров.