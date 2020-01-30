Они утонули: суперкары, которые падали в воду
Константин Новацкий
Кто знает, что будет дальше? Владелец быстрейшего Audi RS Q8 додумался утопить дорогую покупку спустя пару недель после выезда из салона. Думаете, действовал нарочно? Скорее, стал жертвой досадных обстоятельств. Как и остальные неудачники из нашей подборки. Вернее, почти все...
Нидерланды. Audi RS Q8
Как это случилось — до конца неясно. Но утонувшую в канале «гордость Audi» (600 сил, 3,8 секунды до сотни,
Хорватия. Mercedes-Benz S 63 AMG
Это не попытка переснять легендарную сцену из Бондианы в современных декорациях, а результат селфи за рулём. А за рулём были отдыхающие из Германии — и все они живы-здоровы-согреты. Только вот фото не получилось. А 585-сильному немецкому спорткупе уже не бегать вдоль лазурной Адриатики.
Техас, США. Bugatti Veyron
Обычно тысячесильные Бугатти устремляются в воду по простой причине: водитель на мгновение отвлёкся и отчаянно не понимает, что могло пойти не так. Но этот случай особенный, так как обладатель Veyron за миллион тогдашних долларов утопил гиперкар вполне намеренно: бедняге захотелось денег.
Хотя вначале всё было не так. Со слов самого Энди Хауса, он потерял управление из-за... пеликана, внезапно оказавшегося на пути. Разговаривая в тот момент по телефону, владелец растерялся и, чтобы не столкнуться с птицей, отрулил в воду. Как выяснилось позже, весь инцидент был спланированным — для манипуляций со страховыми выплатами. И даже мотор W16 не был заглушен в воде, отчего быстренько вышел из строя. Решением суда неудачливый Энди отправился за решётку на 12 месяцев, а пеликан остался красивой историей про некрасивое жульничество.
Нидерланды. BMW i8
Куда более странная история: новенький BMW i8 плавает в контейнере, полном воды. Это как? Оказывается, всё просто: спортивный гибрид загорелся, причём прямо в автосалоне. А прибывшие на вызов пожарные не нашли ничего лучше, чем наполнить водой специальный контейнер и утопить машину целиком. Однако лучшего решения и впрямь нет, поскольку горение литий-ионных батарей похоже на цепную реакцию, и остановить его сложно даже под водой. И даже когда это удаётся сделать, к машине необходимо приставить наблюдателя как минимум на сутки — чтобы не пропустить возможное возобновление горения.
Со слов пожарных, наиболее эффективно утопить машину и продержать её под водой в течение этих самых суток. О побочных эффектах процедуры не стоит и говорить, но пожар точно не повторится.
Канны. Lamborghini Huracan
«Когда твой высокий каблук соскальзывает с педали тормоза, Lamborghini оказывается в бассейне». Так отозвалась о своей короткой поездке модель, Instagram-дива и по совместительству экс-супруга футболиста Неймара Сорая Вучелич. Что сказать, у сербской гонщицы довольно широкий подъезд к заднему двору, раз ни один каблук не сломался, а подаренный ей Huracan Spyder после лихого приводнения оказался цел и лишь чуток помят. Легко отделалась, но вот фоток маловато.
Россия и Голландия. Два Nissan GT-R
Сюжет номер один: Краснодар, канава, почти новенький «гэтэр». Сюжет номер два: Нидерланды, канава пошире и та же самая модель, но другого цвета. Кажется, спорткарам повезло — по меньшей мере наполовину. Владельцы, к счастью, и там, и тут отделались испугом и лишь чувством горечи — как-никак до попадания в воду их спорткары были одними из быстрейших на районе. Так что, один-один или по нулям? Но банковский счёт размочен в любом случае...