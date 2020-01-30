Они утонули: суперкары, которые падали в воду

Обычно тысячесильные Бугатти устремляются в воду по простой причине: водитель на мгнове­ние отвлёкся и отчаянно не понимает, что могло пойти не так. Но этот случай особенный, так как облада­тель Veyron за миллион тогдашних долларов утопил гиперкар вполне намеренно: бедняге захотелось денег.

Хотя вначале всё было не так. Со слов самого Энди Хауса, он потерял управ­ление из-за... пеликана, внезапно оказав­шегося на пути. Разговари­вая в тот момент по телефону, владелец растерялся и, чтобы не столк­нуться с птицей, отрулил в воду. Как выяс­нилось позже, весь инцидент был сплани­рованным — для мани­пуляций со страховыми выплатами. И даже мотор W16 не был заглушен в воде, отчего быстренько вышел из строя. Решением суда неудач­ливый Энди отправился за решётку на 12 месяцев, а пеликан остался красивой историей про некрасивое жульничество.