Названы самые популярные машины с «автоматами» 2019 года

Они утонули: суперкары, которые падали в воду

Подборки

Константин Новацкий

Кто знает, что будет дальше? Владелец быстрейшего Audi RS Q8 додумался утопить дорогую покупку спустя пару недель после выезда из салона. Думаете, действо­вал нарочно? Скорее, стал жертвой досадных обстоя­тельств. Как и остальные неудач­ники из нашей подборки. Вернее, почти все...

Нидерланды. Audi RS Q8

1/4

Как это случилось — до конца неясно. Но утонувшую в канале «гордость Audi» (600 сил, 3,8 секунды до сотни, 305 км/ч, рекорд Нюрбург­ринга) три часа доставали манипуля­тором. Скорее всего, виной ДТП стали скорость и буйный нрав немецкого крос­совера, который не успел покориться владельцу за две недели яркого знаком­ства. К счастью, пострадав­ших нет. К сожалению, утонула весьма дорогая покупка: около 14 милли­онов рублей за сам кроссовер и ещё три с половиной — опциями. 

Хорватия. Mercedes-Benz S 63 AMG

1/2

Это не попытка переснять легендарную сцену из Бондианы в совре­менных декора­циях, а результат селфи за рулём. А за рулём были отдыхающие из Германии — и все они живы-здоровы-согреты. Только вот фото не получилось. А 585-сильному немецкому спорт­купе уже не бегать вдоль лазурной Адриатики.

Техас, США. Bugatti Veyron

Lucky drive down 45 when I shot this video. This car is 1 in 15 in the US. 1 in 200 ever made. Was worth $1-2 million. I'll still take it. On Wednesday the 11th November, myself and a friend were driving down I45 on our way to SAMS and I saw what I thought was a Lamborghini on the frontage. It looked pretty amazing so I pulled out my Iphone and started recording it. We had to decelerate to about 45 to 50 MPH just to not get to far ahead. within the 20 seconds or so into the recoding the vehicle veered off the frontage into a shallow salt water marsh on exit 4 just off Galveston Island. My friend picked up his cell immediately and called 911. We tried to turn around and aid but the underpass prevented us from getting to him. We were making another attempt to go around and try and reach him when we saw police cruisers, fire-trucks, and ambulance on their way to assist him. We hoped the Gent was alright and went on to Sams For more info: http://galvestondailynews.com/story.lasso?ewcd=3ba47b18e47df13e Keywords: Bugatti lake crash, Crash, Splash, Epic fail bugatti, Bugatti Veyron, Lagoon crash,

Обычно тысячесильные Бугатти устремляются в воду по простой причине: водитель на мгнове­ние отвлёкся и отчаянно не понимает, что могло пойти не так. Но этот случай особенный, так как облада­тель Veyron за миллион тогдашних долларов утопил гиперкар вполне намеренно: бедняге захотелось денег.

Хотя вначале всё было не так. Со слов самого Энди Хауса, он потерял управ­ление из-за... пеликана, внезапно оказав­шегося на пути. Разговари­вая в тот момент по телефону, владелец растерялся и, чтобы не столк­нуться с птицей, отрулил в воду. Как выяс­нилось позже, весь инцидент был сплани­рованным — для мани­пуляций со страховыми выплатами. И даже мотор W16 не был заглушен в воде, отчего быстренько вышел из строя. Решением суда неудач­ливый Энди отправился за решётку на 12 месяцев, а пеликан остался красивой историей про некрасивое жульничество.

Нидерланды. BMW i8

1/4

Куда более странная история: новенький BMW i8 плавает в контейнере, полном воды. Это как? Оказыва­ется, всё просто: спортивный гибрид загорелся, причём прямо в авто­салоне. А прибыв­шие на вызов пожарные не нашли ничего лучше, чем наполнить водой специ­альный контей­нер и утопить машину целиком. Однако лучшего решения и впрямь нет, поскольку горение литий-ионных батарей похоже на цепную реакцию, и остановить его сложно даже под водой. И даже когда это удаётся сделать, к машине необходимо при­ставить наблю­дателя как минимум на сутки — чтобы не пропустить возможное возобнов­ление горения. 

Со слов пожарных, наиболее эффективно утопить машину и продержать её под водой в течение этих самых суток. О побочных эффектах процедуры не стоит и говорить, но пожар точно не повторится.

Канны. Lamborghini Huracan

«Когда твой высокий каблук соскальзывает с педали тормоза, Lamborghini оказывается в бассейне». Так отозвалась о своей короткой поездке модель, Instagram-дива и по сов­мести­тель­ству экс-супруга футболиста Неймара Сорая Вучелич. Что сказать, у сербской гонщицы довольно широкий подъезд к заднему двору, раз ни один каблук не сломался, а подаренный ей Huracan Spyder после лихого привод­нения оказался цел и лишь чуток помят. Легко отделалась, но вот фоток маловато. 

Россия и Голландия. Два Nissan GT-R

1/2

Сюжет номер один: Краснодар, канава, почти новенький «гэтэр». Сюжет номер два: Нидер­ланды, канава пошире и та же самая модель, но другого цвета. Кажется, спорткарам повезло — по меньшей мере наполо­вину. Владельцы, к счастью, и там, и тут отдела­лись испугом и лишь чувством горечи — как-никак до попада­ния в воду их спорткары были одними из быстрейших на районе. Так что, один-один или по нулям? Но банковский счёт размочен в любом случае...

Спорткар в воде: чинить или избавляться?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение