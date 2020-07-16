Она утонула: 10 машин, которые погибли от воды

Инциденты, подобные этому, происходят чуть ли не во всех больших городах мира каждый год. Молодёжь такие аварии называет «провалом в текстуры».

В общем-то, ситуация банальная донельзя: житель городка Кейп Бёрни, что к югу от Джералд­тона (Калифорния), рано утром выехал на своём Hyundai Tucson на работу. И по дороге ему попалась лужа. Которая оказалась не совсем лужей. На самом деле под водой скрывалась яма, которую то ли комму­нальщики забыли закопать, то ли за ночь дорогу размыло. В любом случае кроссовер стал похож на Титаник в последние минуты перед своим полным затоплением.