Она утонула: 10 машин, которые погибли от воды
Алексей Олефиренко
Вода — злейший враг любого автомобиля: влага вызывает коррозию кузова, а её попадание в двигатель приводит к печально известному гидроудару. Да, иногда автомобили выигрывают схватку с этой стихией, но чаще всего победа остаётся за последней. Что сполна и ощутили 10 автомобилей, которые просто ехали по дорогам, пока не случилось это...
Hyundai Tucson
Инциденты, подобные этому, происходят чуть ли не во всех больших городах мира каждый год. Молодёжь такие аварии называет «провалом в текстуры».
В общем-то, ситуация банальная донельзя: житель городка Кейп Бёрни, что к югу от Джералдтона (Калифорния), рано утром выехал на своём Hyundai Tucson на работу. И по дороге ему попалась лужа. Которая оказалась не совсем лужей. На самом деле под водой скрывалась яма, которую то ли коммунальщики забыли закопать, то ли за ночь дорогу размыло. В любом случае кроссовер стал похож на Титаник в последние минуты перед своим полным затоплением.
Audi A7
После обильных дождей тоннели под мостами частенько превращаются в водоёмы. Вот и в венгерском Кечкемете образовалось мини-озеро. И его, к сожалению, не заметил водитель Audi A7, который влетел в огромную лужу на большой скорости.
Уже вскоре после «приводнения» лифтбек остановился: двигатель получил гидроудар. Очевидцы происшествия помогли водителю вытолкать машину из водной западни, после чего А7 покинула место инцидента уже на эвакуаторе.
Aston Martin DB5
В отличие от Lotus Esprit, символ бондианы Aston Martin DB5 не очень приспособлен для передвижения под водой или по воде. Что в очередной раз подтвердил случай, произошедший в 2013 году в Брайз Нортоне, графство Оксфордшир.
Под одним из мостов по дороге из Вулстоуна в Лонгкот образовалась здоровенная лужа. Владелец дорогущего купе решил, что DB5 сможет неспешно её преодолеть. Но забыл о том, что старые Aston Martin способны глохнуть даже без видимой причины — никакой гидроудар не нужен.
DB5 остановился прямо посреди лужи, вода дошла до уровня сидений. Доставать раритет из водного плена пришлось эвакуатором.
Porsche Panamera
Многие наверняка видели фотографию этого Porsche Panamera, который принимает грязевые ванны посреди леса. Но не все знают, какая именно история стоит за этой трагедией.
Всему виной несовершенство электроники. Футболист Андре Уиздом ехал на своём новом Porsche на тренировку, и навигатор сказал водителю, что путь до стадиона можно срезать через лес. Как впоследствии выяснилось, срезать по предложенному маршруту мог только подготовленный к триалу внедорожник.
Брошенный Porsche со временем обнаружил велосипедист Пит Айронс, который, по его словам, не ожидал увидеть в такой глуши спортивный автомобиль. Позднее Панамеру вытащили из плена с помощью Jeep Grand Cherokee.
Lamborghini Aventador
Любой праздник за доли секунды может превратиться в катастрофу. Или, как минимум, в неприятность.
Эта необычная история произошла в Нидерландах. Свадебный кортеж, в составе которого был Lamborghini Aventador, двигался по шоссе, как вдруг суперкар потерял управление, врезался в припаркованный на обочине автомобиль и улетел далеко в поле — прямо в лужу. Удар о воду нанёс Lamborghini ещё больший урон: были повреждены и днище, и трансмиссия, и задняя подвеска.
Любопытно, что после ДТП водитель Lamborghini просто пересел в другую машину, бросив повреждённый Aventador посреди поля. Суперкар обнаружили правоохранительные органы на следующий день после инцидента.
SRT Viper GTS
Водитель SRT Viper GTS, под бескрайним капотом которого бьётся 640-сильное сердце V10, видимо, не осведомлён, что попадание воды в камеры сгорания грозит серьёзной поломкой двигателя. Поэтому беззаботно резвится в луже и даже пытается выдать на купе бёрнаут до тех пор, пока мотор Гадюки не проваливается в аварийный режим.
McLaren 600LT
Here’s the uncut version.... pic.twitter.com/u0742DSeVV— michaelj (@mikesj73) April 24, 2020
Гораздо проще понять водителя McLaren 600LT, который просто надеялся проскочить перекрёсток на одной из улиц Южной Каролины. Но, увы, дорога оказалась настолько залита водой после недавних дождей, что суперкар просто-таки «поплыл». Во всех смыслах этого слова.
Как отмечает оператор видеоролика, на котором McLaren хочет прорваться через водное препятствие, звук двигателя после «заплыва» стал «гораздо хуже». Печально, ведь в данном случае речь идёт о штучном суперкаре, способном разгоняться до 100 километров в час за 2,9 секунды и развивать 328 километров в час максимальной скорости.
Ferrari California
Если суперкары не идут к луже, то, порой, лужи идут к суперкарам. В июле 2013 года канадский Торонто накрыла буря: дождь лил несколько часов без остановки.
Конечно, от стихии пострадали и другие машины, но именно Ferrari привлекла внимание общественности. Потому что это просто красиво. Страховая компания хотела выкупить у Говарда автомобиль-утопленник, но он отказался. За преданность марке автосалон Ferrari сделал адвокату скидку при покупке новой машины — 488 GTB.
Пять автомобилей в одной луже
Не секрет, что в наших лужах автомобили тонут чаще, чем в каких-либо других. А одна лужа в Дзержинском районе Ярославля и вовсе стала ловушкой сразу для пяти машин.
Никто точно не знает, по какой причине на дороге образовалась яма, до краёв наполненная водой. Зато владельцы Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Газели и ещё минимум двух автомобилей точно знают, что им предстоит дорогостоящий ремонт по причине чьего-то разгильдяйства.
Инкассаторский автомобиль
И если в предыдущих случаях деньги тонули в лужах в переносном смысле, то здесь — в самом прямом. 20 мая 2018 года в районе Восточного моста города Кропоткина в непростую ситуацию попал инкассаторский автомобиль. Водитель машины довольно быстро понял, что лужа, образовавшаяся под мостом, глубже, чем казалось изначально. И попытался было развернуться, но двигатель заглох.
Поскольку по инструкции инкассаторам запрещено покидать автомобиль с деньгами (даже в подобных ситуациях), служителям пришлось дожидаться спасателей в салоне машины. Не так мы себе представляли «отмывание денег»…