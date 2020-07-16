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Она утонула: 10 машин, которые погибли от воды

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Алексей Олефиренко

Вода — злейший враг любого автомобиля: влага вызывает коррозию кузова, а её попадание в двигатель приводит к печально известному гидроудару. Да, иногда авто­мобили выигрывают схватку с этой стихией, но чаще всего победа остаётся за последней. Что сполна и ощутили 10 авто­мобилей, которые просто ехали по дорогам, пока не случилось это...

Hyundai Tucson

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Инциденты, подобные этому, происходят чуть ли не во всех больших городах мира каждый год. Молодёжь такие аварии называет «провалом в текстуры».

В общем-то, ситуация банальная донельзя: житель городка Кейп Бёрни, что к югу от Джералд­тона (Калифорния), рано утром выехал на своём Hyundai Tucson на работу. И по дороге ему попалась лужа. Которая оказалась не совсем лужей. На самом деле под водой скрывалась яма, которую то ли комму­нальщики забыли закопать, то ли за ночь дорогу размыло. В любом случае кроссовер стал похож на Титаник в последние минуты перед своим полным затоплением.

Audi A7

После обильных дождей тоннели под мостами частенько превраща­ются в водоёмы. Вот и в венгерском Кечкемете образо­валось мини-озеро. И его, к сожалению, не заметил водитель Audi A7, который влетел в огромную лужу на большой скорости.

Уже вскоре после «приводнения» лифтбек остановился: двигатель получил гидроудар. Очевидцы проис­шествия помогли водителю вытолкать машину из водной западни, после чего А7 покинула место инцидента уже на эвакуаторе.

Aston Martin DB5

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В отличие от Lotus Esprit, символ бондианы Aston Martin DB5 не очень приспо­соблен для пере­движения под водой или по воде. Что в очередной раз подтвердил случай, произо­шедший в 2013 году в Брайз Нортоне, графство Оксфордшир.

Под одним из мостов по дороге из Вулстоуна в Лонгкот образо­валась здоро­венная лужа. Владелец дорогущего купе решил, что DB5 сможет неспешно её преодолеть. Но забыл о том, что старые Aston Martin способны глохнуть даже без видимой причины — никакой гидроудар не нужен.

DB5 остановился прямо посреди лужи, вода дошла до уровня сидений. Доставать раритет из водного плена пришлось эвакуатором.

Porsche Panamera

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Многие наверняка видели фотографию этого Porsche Panamera, который принимает грязевые ванны посреди леса. Но не все знают, какая именно история стоит за этой трагедией.

Всему виной несовершенство электроники. Футболист Андре Уиздом ехал на своём новом Porsche на тренировку, и навигатор сказал водителю, что путь до стадиона можно срезать через лес. Как впослед­ствии выяснилось, срезать по предло­женному маршруту мог только подготов­ленный к триалу внедорожник.

Брошенный Porsche со временем обнаружил велоси­педист Пит Айронс, который, по его словам, не ожидал увидеть в такой глуши спортивный авто­мобиль. Позднее Панамеру вытащили из плена с помощью Jeep Grand Cherokee.

Lamborghini Aventador

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Любой праздник за доли секунды может превратиться в катастрофу. Или, как минимум, в неприятность.

Эта необычная история произошла в Нидер­ландах. Свадебный кортеж, в составе которого был Lamborghini Aventador, двигался по шоссе, как вдруг суперкар потерял управление, врезался в припарко­ванный на обочине автомобиль и улетел далеко в поле — прямо в лужу. Удар о воду нанёс Lamborghini ещё больший урон: были повреж­дены и днище, и трансмиссия, и задняя подвеска.

Любопытно, что после ДТП водитель Lamborghini просто пересел в другую машину, бросив повреж­дённый Aventador посреди поля. Суперкар обнаружили право­охрани­тельные органы на следующий день после инцидента.

SRT Viper GTS

Водитель SRT Viper GTS, под бескрайним капотом которого бьётся 640-сильное сердце V10, видимо, не осведомлён, что попадание воды в камеры сгорания грозит серьёзной поломкой двигателя. Поэтому беззаботно резвится в луже и даже пытается выдать на купе бёрнаут до тех пор, пока мотор Гадюки не проваливается в аварийный режим.

McLaren 600LT

Гораздо проще понять водителя McLaren 600LT, который просто надеялся проскочить пере­крёсток на одной из улиц Южной Каролины. Но, увы, дорога оказалась настолько залита водой после недавних дождей, что суперкар просто-таки «поплыл». Во всех смыслах этого слова.

Как отмечает оператор видеоролика, на котором McLaren хочет прорваться через водное препят­ствие, звук двигателя после «заплыва» стал «гораздо хуже». Печально, ведь в данном случае речь идёт о штучном суперкаре, способном разгоняться до 100 километров в час за 2,9 секунды и развивать 328 километров в час максимальной скорости.

Ferrari California

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Если суперкары не идут к луже, то, порой, лужи идут к суперкарам. В июле 2013 года канадский Торонто накрыла буря: дождь лил несколько часов без остановки. Из-за обильных осадков многие подземные паркинги оказались затоп­лены. На одном из них стояла Ferrari California адвоката Говарда Левитта.

Конечно, от стихии пострадали и другие машины, но именно Ferrari привлекла внимание обще­ствен­ности. Потому что это просто красиво. Страховая компания хотела выкупить у Говарда автомобиль-утопленник, но он отказался. За предан­ность марке автосалон Ferrari сделал адвокату скидку при покупке новой машины — 488 GTB.

Пять автомобилей в одной луже

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Не секрет, что в наших лужах автомобили тонут чаще, чем в каких-либо других. А одна лужа в Дзержинском районе Ярославля и вовсе стала ловушкой сразу для пяти машин.

Никто точно не знает, по какой причине на дороге образо­валась яма, до краёв напол­ненная водой. Зато владельцы Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Газели и ещё минимум двух авто­мобилей точно знают, что им предстоит дорого­стоящий ремонт по причине чьего-то разгиль­дяйства.

Инкассаторский автомобиль

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И если в предыдущих случаях деньги тонули в лужах в переносном смысле, то здесь — в самом прямом. 20 мая 2018 года в районе Восточного моста города Кропоткина в непростую ситуацию попал инкас­саторский автомобиль. Водитель машины довольно быстро понял, что лужа, образо­вавшаяся под мостом, глубже, чем казалось изначально. И попытался было развер­нуться, но двигатель заглох.

Поскольку по инструкции инкассаторам запрещено покидать авто­мобиль с деньгами (даже в подобных ситуациях), служителям пришлось дожидаться спасателей в салоне машины. Не так мы себе пред­ставляли «отмывание денег»…

Преодолевали когда-то непреодолимые лужи?

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