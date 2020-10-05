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За трассой M-4 «Дон» начали следить беспилотники, но ГИБДД тут ни при чём

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Дмитрий Елизаров

Пилотный проект по отслеживанию дорожной ситуации с помощью дронов реализуется госком­панией «Автодор» на участке трассы с 82-го по 203-й километр, пишет «Коммер­сантЪ». Пока беспи­лотники распознают только очень ограни­ченное число происше­ствий, но обрабаты­вающая их данные нейросеть постоянно учится.

  • Сейчас беспилотная электроника способна фиксировать два вида происше­ствий — остановку автомобиля на обочине и движение по трассе задним ходом. В целом же заявленная задача летатель­ных аппаратов состоит в контроле обстановки на магистрали и оперативном выявлении нештатных ситуаций, а также в отслежи­вании трафика.

  • Штрафовать водителей за нарушения с помощью этих дронов не станут: у «Автодора» нет на это полномочий. Сведения о продолжа­ющемся нарушении (например, об остановке в неполо­женном месте) планируется передавать аварийному комиссару, который и будет разбираться в ситуации. И только в случае нежелания водителя прекратить нарушение данные поступят в ГИБДД.

  • Представители «Автодора» отмечают, что система сейчас вполне может ошибаться и принимать, к примеру, неверно припарко­ванный автомобиль за аварийную ситуацию, но в будущем нейросеть обучится точнее идентифи­цировать данные. Если итоги экспери­мента признают успешными, беспи­лотники запустят и над другими трассами госкомпании — над М-11 «Нева», М-3 «Украина» и над дорогой, ведущей к аэро­порту Домодедово.

Как считаете, жизнеспособная идея?

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