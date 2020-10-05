За трассой M-4 «Дон» начали следить беспилотники, но ГИБДД тут ни при чём

Пилотный проект по отслеживанию дорожной ситуации с помощью дронов реализуется госком­панией «Автодор» на участке трассы с 82-го по 203-й километр, пишет «Коммер­сантЪ». Пока беспи­лотники распознают только очень ограни­ченное число происше­ствий, но обрабаты­вающая их данные нейросеть постоянно учится.

Сейчас беспилотная электроника способна фиксировать два вида происше­ствий — остановку автомобиля на обочине и движение по трассе задним ходом. В целом же заявленная задача летатель­ных аппаратов состоит в контроле обстановки на магистрали и оперативном выявлении нештатных ситуаций, а также в отслежи­вании трафика.

Штрафовать водителей за нарушения с помощью этих дронов не станут: у «Автодора» нет на это полномочий. Сведения о продолжа­ющемся нарушении (например, об остановке в неполо­женном месте) планируется передавать аварийному комиссару, который и будет разбираться в ситуации. И только в случае нежелания водителя прекратить нарушение данные поступят в ГИБДД.