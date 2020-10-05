За трассой M-4 «Дон» начали следить беспилотники, но ГИБДД тут ни при чём
Дмитрий Елизаров
Пилотный проект по отслеживанию дорожной ситуации с помощью дронов реализуется госкомпанией «Автодор» на участке трассы с
Сейчас беспилотная электроника способна фиксировать два вида происшествий — остановку автомобиля на обочине и движение по трассе задним ходом. В целом же заявленная задача летательных аппаратов состоит в контроле обстановки на магистрали и оперативном выявлении нештатных ситуаций, а также в отслеживании трафика.
Штрафовать водителей за нарушения с помощью этих дронов не станут: у «Автодора» нет на это полномочий. Сведения о продолжающемся нарушении (например, об остановке в неположенном месте) планируется передавать аварийному комиссару, который и будет разбираться в ситуации. И только в случае нежелания водителя прекратить нарушение данные поступят в ГИБДД.
Представители «Автодора» отмечают, что система сейчас вполне может ошибаться и принимать, к примеру, неверно припаркованный автомобиль за аварийную ситуацию, но в будущем нейросеть обучится точнее идентифицировать данные. Если итоги эксперимента признают успешными, беспилотники запустят и над другими трассами госкомпании — над
М-11«Нева», М-3«Украина» и над дорогой, ведущей к аэропорту Домодедово.