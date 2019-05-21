За российскими дорогами будут следить дроны и искусственный интеллект
Александр Мирошкин
За состоянием и чистотой российских дорог будут следить при помощи снимков, сделанных дронами, а анализом этих изображений займётся искусственный интеллект. Об этом со ссылкой на пресс-службу рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» сообщает РИА Новости.
«Предполагается, что проект будет запущен в 2021 году. Информация станет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, установленных на муниципальном транспорте, от специальных датчиков вдоль дорог, со снимков дронов, так и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать или продавать видеопоток в облако для последующего анализа», – рассказали в НТИ.
После обработки информацию о качестве и чистоте дорог передадут губернаторам и компаниям, ответственным за состояние трасс и магистралей. В НТИ отметили, что новая система позволит «производить ремонт и уборку дорог, когда это необходимо, а не по расписанию».
В декабре сообщалось о том, что дорожные камеры в Москве привязали к нейросети, способной распознавать марку и модель автомобиля. Система может выявлять, соответствует ли регистрационный знак машине, на которой он стоит.