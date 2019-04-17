Это самая крутая съёмка дрифта в истории. Просто посмотрите!

Автор канала Johnny FPV опубликовал ролик с умопомрачительной съёмкой заездов чемпионата Formula Drift в Лонг-Бич и проездов гоночной Nissan Silvia по горному серпантину в Абу-Даби.

Он использовал экшн-камеру GoPro Hero 7, закреплённую на квадрокоптере. Но такой быстрый дрон нельзя купить в магазине – он полностью кастомный. Управление осуществлялось с помощью шлема виртуальной реальности, именно поэтому в ролике такие необычные ракурсы, напоминающие компьютерную игру.