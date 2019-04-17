В Mazda MX-5 запихнули 717-сильный V8. И нажали на газ

Это самая крутая съёмка дрифта в истории. Просто посмотрите!

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Николай Андреев

Автор канала Johnny FPV опубликовал ролик с умопомрачительной съёмкой заездов чемпионата Formula Drift в Лонг-Бич и проездов гоночной Nissan Silvia по горному серпантину в Абу-Даби.

Он использовал экшн-камеру GoPro Hero 7, закреплённую на квадрокоптере. Но такой быстрый дрон нельзя купить в магазине – он полностью кастомный. Управление осуществлялось с помощью шлема виртуальной реальности, именно поэтому в ролике такие необычные ракурсы, напоминающие компьютерную игру.

Shout out to Formula Drift, all the drivers, and Will Smith's Bucket List. Hope you guys enjoyed the facemelt. Song: Lost Sky - Lost ► Drone Setup: - JOHNNY FRAME V2 (NEW!): https://www.getfpv.com/astrox-x5-freestyle-johnny-fpv-v2-j5-5inch-edition.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=R2dzU3k4SlVhSlE9 - Johnny Prop (Smoothest prop on the market): https://www.getfpv.com/azure-power-johnny-freestyle-4838-propeller-set-of-4.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=WWZtMURheWFRcDA9 - Motors 2400KV (4s/5s): https://www.getfpv.com/lumenier-2207-8-2400kv-johnnyfpv-v2-motor.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=K3RsRmhuc3QyeGs9 - Motors 2700KV (4s/5s): https://www.getfpv.com/lumenier-2207-7-2700kv-johnnyfpv-v2-motor.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=RndyNVprWjhDVW89 - Motors 1750KV (6s): https://www.getfpv.com/lumenier-2207-11-1750kv-johnnyfpv-v2-motor.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=T0dYUFZNZlJlYjg9 - FPV Camera: https://www.getfpv.com/runcam-swift-mini-2-johnnyfpv-edition-600tvl-ccd-fpv-camera-2-1mm.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=N1kwcTJPYzRaaVE9 - Electronic Speed Controller: https://www.getfpv.com/xrotor-micro-45a-6s-4-in-1-esc-dshot1200.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=aitweEl6bkNTV2M9 - Flight Controller: https://www.getfpv.com/flightone-revolt-v3-flight-controller.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=VmVnK0dJUVVvWFU9 - Drone Antenna: https://www.getfpv.com/lumenier-axii-5-8ghz-antenna-rhcp.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=bDFrOGZPdzRqVlU9 - Video Transmitter: https://www.getfpv.com/tbs-unify-pro-5g8-hv-sma.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=aXlWYnlsamdEcjA9 - Receiver: https://www.getfpv.com/tbs-crossfire-nano-rx.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=MU13YUJiSk1OWDg9 - Receiver Antenna: https://www.getfpv.com/tbs-crossfire-immortal-t-antenna.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=K3BDa0JVSEpqbU09 - GoPro Camera: https://www.getfpv.com/gopro-hero7-black-action-camera.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=RW9hMS83U3BRNjA9 - Drone Battery: https://www.getfpv.com/lumenier-n2o-1500mah-4s-120c-lipo-battery.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=ZDNLWGRVM0tZaDA9 ► Shoutout to https://www.airvuz.com. Go check the site out! ►GOGGLES: - Dominator HDO Goggles: https://www.getfpv.com/fat-shark-dominator-hdo-fpv-goggles.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=RUxReDFuUlBNQW89 - HDO bundle (receiver included): https://www.getfpv.com/ultimate-fpv-bundle.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=UFlKNFY4ZUU3OHc9 - RapidFIRE Goggle Receiver: https://www.getfpv.com/immersionrc-rapidfire-w-analog-plus-goggle-receiver-module.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=NGYwb1o4WGoyWTQ9 ►RADIO CONTROLLER: - Futaba 16SZ: https://futabausa.com/shop/systems/16sz/ ► CROSSFIRE NOW WORKS ON FUTABA 16SZ and 18SZ: - TBS Crossfire System: http://www.getfpv.com/tbs-crossfire-tx-long-range-r-c-link.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=M3ZxckFvOXJ5cXM9 - TBS Crossfire Diamond Antenna: https://www.getfpv.com/tbs-diamond-antenna.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=Y0c2aEVkWUh6YkE9 ► BACKPACK/TRAVEL GEAR: - Torvol Drone Bag (SO NICE!): https://www.getfpv.com/torvol-quad-pitstop-backpack-pro.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=SVRTRlZQcndBY0U9 - Battery Holder: http://www.getfpv.com/accessories-183/cases/fpv-four-battery-holder.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=RjIrZlpXd2FmVlk9 - Radio Travel Case: http://www.getfpv.com/accessories-183/cases/fpv-radio-transmitter-cover.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=RjIrZlpXd2FmVlk9 ► TOOLS - Hex Driver kit: https://www.getfpv.com/hdt-rc-tool-set-set-of-10.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=cm1KZ0hSSEhYam89 - Portable Soldering Iron (Travel Friendly): https://www.getfpv.com/ts100-digital-oled-programmable-interface-mini-soldering-iron.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=Y0owUnZXUDNwbkU9 - Holds wires for you while building: https://www.getfpv.com/hobby-creek-third-hand-kit.html?cmid=eHZ3Y2tBWGYrQWM9&afid=OHoxcWFKb0hpcDA9&ats=aWdBZVBYNVdXRGM9 Filming Inquires: management@johnnyfpv.com

Впечатляющий ролик?

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