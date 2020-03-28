Посмотрите глазами дрона на сотни раритетов, выставленных в бывшем торговом центре

Бывший торговый центр площадью 31 тысяча квадрат­ных метров, распо­ложенный неподалёку от Фила­дельфии, штат Пенсиль­вания, превратили в огромный автомо­бильный музей Classic Auto Mall. Его павиль­оны под завязку забиты редкими автомо­билями и мотоциклами.

Как и другие музеи в Америке, из-за коронавируса Classic Auto Mall сейчас закрыт. Чтобы можно было посмотреть на кол­лекцию, её сняли на квадро­коптер в формате от первого лица. Организа­торы выставки заявляют, что здесь собрано около 1000 автомо­билей — попробуйте посчитать точное количе­ство машин и напишите свой ответ в комментариях.