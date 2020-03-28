Посмотрите глазами дрона на сотни раритетов, выставленных в бывшем торговом центре

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Николай Андреев
Бывший торговый центр площадью 31 тысяча квадратных метров, расположенный неподалёку от Филадельфии, штат Пенсильвания, превратили в огромный автомобильный музей Classic Auto Mall. Его павильоны под завязку забиты редкими автомобилями и мотоциклами.
Как и другие музеи в Америке, из-за коронавируса Classic Auto Mall сейчас закрыт. Чтобы можно было посмотреть на коллекцию, её сняли на квадрокоптер в формате от первого лица. Организаторы выставки заявляют, что здесь собрано около 1000 автомобилей — попробуйте посчитать точное количество машин и напишите свой ответ в комментариях.