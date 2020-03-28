Кажется, это самый громкий в мире Bugatti Veyron. Послушайте, как он звучит

Посмотрите глазами дрона на сотни раритетов, выставленных в бывшем торговом центре

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Николай Андреев

Бывший торговый центр площадью 31 тысяча квадрат­ных метров, распо­ложенный неподалёку от Фила­дельфии, штат Пенсиль­вания, превратили в огромный автомо­бильный музей Classic Auto Mall. Его павиль­оны под завязку забиты редкими автомо­билями и мотоциклами.

Как и другие музеи в Америке, из-за коронавируса Classic Auto Mall сейчас закрыт. Чтобы можно было посмотреть на кол­лекцию, её сняли на квадро­коптер в формате от первого лица. Организа­торы выставки заявляют, что здесь собрано около 1000 автомо­билей — попробуйте посчитать точное количе­ство машин и напишите свой ответ в комментариях.

Fly-Through the 336,000 sqft @Classic Auto Mall in one continuous take ! I couldn't have done this shoot without the DJI #FPV system. I had crystal clear HD video with zero latency which allowed me to fly through this giant facility with 100% confidence! More Fly-Throughs Here ➡ https://www.youtube.com/playlist?list=PLhKI5hbtC_QufCjD__C7vQIWkK18UOw-H Visit Classic Auto Mall! www.classicautomall.com

Хотели бы посмотреть на эту коллекцию вживую?

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