Suzuki Jimny сделали похожим на Ford Bronco
Александр Мирошкин
Японское тюнинг-ателье Damd подготовило пару новых пакетов доработок для компактного внедорожника Jimny последнего поколения. В одном из них модель становится очень похожей на американский внедорожник Ford Bronco.
Пакет получил красноречивое имя Dronco и включает в себя новые, металлические бамперы, переделанную радиаторную решётку, на которой написано название ателье, дополнительные молдинги на боковинах, лестницу на двери багажника и новые колёсные диски.
Второй пакет называется The Roots. Он призван напомнить о классических Jimny. Набор состоит из радиаторной решётки и металлических бамперов. Последние элементы полностью повторяют аналоги из пакета Dronco.
С момента выхода Jimny этого поколения, 2018 года, для компактного внедорожника подготовили огромное количество различных тюнинг- и стайлинг-пакетов. Однако чаще всего модель стилизовали под Mercedes-Benz G-класса. Соответствующий набор есть, например, у ателье Wald.