Suzuki Jimny сделали похожим на Ford Bronco

С момента выхода Jimny этого поколения, 2018 года, для компактного вне­дорожника подготовили огромное количе­ство различных тюнинг- и стайлинг-пакетов. Однако чаще всего модель стили­зовали под Mercedes-Benz G-класса. Соответ­ствующий набор есть, например, у ателье Wald.