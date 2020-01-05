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Suzuki Jimny сделали похожим на Ford Bronco

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Александр Мирошкин

Японское тюнинг-ателье Damd подготовило пару новых пакетов доработок для компактного внедорож­ника Jimny последнего поколения. В одном из них модель становится очень похожей на американский внедорожник Ford Bronco.

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  • Пакет получил красноречивое имя Dronco и включает в себя новые, металли­ческие бамперы, пере­деланную радиаторную решётку, на которой написано название ателье, дополни­тельные молдинги на боковинах, лестницу на двери багажника и новые колёсные диски.

  • Второй пакет называется The Roots. Он призван напомнить о класси­ческих Jimny. Набор состоит из радиаторной решётки и металлических бамперов. Последние элементы полностью повторяют аналоги из пакета Dronco.

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С момента выхода Jimny этого поколения, 2018 года, для компактного вне­дорожника подготовили огромное количе­ство различных тюнинг- и стайлинг-пакетов. Однако чаще всего модель стили­зовали под Mercedes-Benz G-класса. Соответ­ствующий набор есть, например, у ателье Wald.

На какой ещё культовый внедорожник нужно сделать похожим Jimny?

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