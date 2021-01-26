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Дрон пролетел над заводом Tesla и снял новые модели

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Дмитрий Елизаров

В твиттер-аккаунте Sawer Meritt опубликованы фотографии, сделанные квадро­коптером во время пролёта над фабрикой Tesla в американ­ском Фримонте. На них запечатлены несколько машин, укрытых плотными чехлами. Издание Carscoops пред­полагает, что это обновлённые Model S и Model X.

  • На территории завода можно заметить немало электрокаров, сошедших с конвейера, но большин­ство из них никаких чехлов на себе не несёт. В машинах же, изобра­жения которых опублико­ваны, опознаются силуэты флагманских моделей Tesla — в основном благодаря удлинённым капотам и оформ­лению кормы.

  • Предположительно, таким способом Tesla прячет от посторонних взглядов прошедшие рестайлинг Model S и Model X. Официально о намерении полноценно обновить оба электрокара произво­дитель не заявлял. Более того, ещё в 2019 году Илон Маск отказался от традици­онных методов рестайлинга, заявив, что вместо этого доработки разного масштаба в кон­струкцию электро­мобилей будут вноситься постоянно.

  • Tesla Model S вышла на рынок ещё в 2012 году, а в 2016-м её внешность пережила кое-какие изменения. Кроссовер Model X появился в 2015-м и визуально до сих пор остаётся неизменным.

  • В сентябре 2020 года Илон Маск пообещал вывести на рынок новую моди­фикацию Model S, которая должна стать самой быстрой и дальнобойной. Три электро­мотора совокупной мощностью 1100 л.с. позволят Tesla Model S Plaid разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за 2 секунды.

Как считаете, пора старшим Tesla обновиться?

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