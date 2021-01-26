Дрон пролетел над заводом Tesla и снял новые модели
Дмитрий Елизаров
В твиттер-аккаунте Sawer Meritt опубликованы фотографии, сделанные квадрокоптером во время пролёта над фабрикой Tesla в американском Фримонте. На них запечатлены несколько машин, укрытых плотными чехлами. Издание Carscoops предполагает, что это обновлённые Model S и Model X.
На территории завода можно заметить немало электрокаров, сошедших с конвейера, но большинство из них никаких чехлов на себе не несёт. В машинах же, изображения которых опубликованы, опознаются силуэты флагманских моделей Tesla — в основном благодаря удлинённым капотам и оформлению кормы.
Предположительно, таким способом Tesla прячет от посторонних взглядов прошедшие рестайлинг Model S и Model X. Официально о намерении полноценно обновить оба электрокара производитель не заявлял. Более того, ещё в 2019 году Илон Маск отказался от традиционных методов рестайлинга, заявив, что вместо этого доработки разного масштаба в конструкцию электромобилей будут вноситься постоянно.
Tesla Model S вышла на рынок ещё в 2012 году, а в
2016-меё внешность пережила кое-какие изменения. Кроссовер Model X появился в 2015-ми визуально до сих пор остаётся неизменным.
В сентябре 2020 года Илон Маск пообещал вывести на рынок новую модификацию Model S, которая должна стать самой быстрой и дальнобойной. Три электромотора совокупной мощностью 1100 л.с. позволят Tesla Model S Plaid разгоняться до
100 км/чбыстрее чем за 2 секунды.