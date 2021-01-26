Дрон пролетел над заводом Tesla и снял новые модели

На территории завода можно заметить немало электрокаров, сошедших с конвейера, но большин­ство из них никаких чехлов на себе не несёт. В машинах же, изобра­жения которых опублико­ваны, опознаются силуэты флагманских моделей Tesla — в основном благодаря удлинённым капотам и оформ­лению кормы.

Предположительно, таким способом Tesla прячет от посторонних взглядов прошедшие рестайлинг Model S и Model X. Официально о намерении полноценно обновить оба электрокара произво­дитель не заявлял. Более того, ещё в 2019 году Илон Маск отказался от традици­онных методов рестайлинга, заявив, что вместо этого доработки разного масштаба в кон­струкцию электро­мобилей будут вноситься постоянно.

Tesla Model S вышла на рынок ещё в 2012 году, а в 2016-м её внешность пережила кое-какие изменения. Кроссовер Model X появился в 2015-м и визуально до сих пор остаётся неизменным.