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В России запретят новым машинам ездить без номеров

Новости

Николай Андреев

С начала 2020 года в России запретят ездить на новых автомобилях без номеров в течение 10 дней после покупки. Об этом стало известно изданию Autonews.

  • 1 января 2020 года в силу вступит закон, который позволит самостоятельно заказывать регистрационные знаки на автомобиль у частных компаний-изготовителей, а Госавтоинспекция будет лишь назначать машине сочетание букв и цифр номера. При этом ГИБДД сохранит право самостоятельно выдавать знаки, так как не во всех регионах страны есть нужное количество фирм.

  • Также по новым правилам дилерам позволят регистрировать новые автомобили и выдавать номера прямо в салоне, самостоятельно отправляя необходимые документы в ГИБДД. Для этого автосалон должен выполнить специальные требования, пройти проверку и получить статус «специализированной организации».

  • При покупке подержанного автомобиля по-прежнему сохранится 10-дневный срок для постановки машины на учёт. Норму оставили на случай, если для регистрации водитель хочет вернуться в свой регион, хотя зарегистрировать покупку можно в любом субъекте РФ. ГИБДД всё равно назначит номер с кодом региона, который соответствует месту прописки нового владельца.

  • Кроме того, со следующего года придётся в обязательном порядке оформлять регистрационный документ на вывозимый из страны автомобиль или его шасси.

Ездили на новом автомобиле без номеров до последнего?

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