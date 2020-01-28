Депутат предложил запретить все гаджеты за рулём. Даже «умные» часы
Николай Андреев
Госдума предложила расширить перечень устройств, которыми запрещено пользоваться водителю во время движения. Как сообщает «Парламентская газета», автором инициативы является зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
Запрет должен затронуть планшеты, смарт-часы, электронные браслеты и другие гаджеты. По словам Афонского, у водителей появилось слишком много устройств, которые отвлекают от управления автомобилем.
Депутат добавил, что до внесения изменений необходимо проработать ещё и точный механизм фиксации таких нарушений. По его словам, сейчас инспекторам ГИБДД сложно доказать факт разговора по телефону за рулём.
На данный момент водителям запрещено разговаривать во время движения только по мобильному телефону без использования Bluetooth-гарнитур. Правило, действующее с 2007 года, предусматривает штраф в размере 1500 рублей.