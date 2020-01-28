Депутат предложил запретить все гаджеты за рулём. Даже «умные» часы

Госдума предложила расширить перечень устройств, которыми запре­щено пользо­ваться водителю во время движе­ния. Как сообщает «Парламент­ская газета», автором иници­ативы является зампред комитета Госдумы по транс­порту и строи­тельству Владимир Афонский.

Запрет должен затронуть планшеты, смарт-часы, электрон­ные браслеты и другие гаджеты. По словам Афонского, у водителей появилось слишком много устройств, которые отвлекают от управ­ления автомобилем.

Депутат добавил, что до внесения измене­ний необходимо про­работать ещё и точный меха­низм фиксации таких нарушений. По его словам, сейчас инспекторам ГИБДД сложно доказать факт разго­вора по телефону за рулём.

На данный момент водителям запрещено разгова­ривать во время движения только по мобильному теле­фону без использо­вания Bluetooth-гарнитур. Правило, действу­ющее с 2007 года, преду­сматривает штраф в размере 1500 рублей.