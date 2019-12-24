В России проведут реформу получения водительских прав

В 2020 году в России пройдёт реформа правил для получения водительских прав. Соответ­ствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Реформа будет реализована в два этапа. С 1 января 2020 года минимальный возраст претендента на получение прав для вождения трамвая, автобуса и троллей­буса увеличат с 19 до 20 лет. Помимо этого, снимут запрет на обучение на магистралях с разрешённой скоростью движения выше 60 км/ч, и ученика не допустят до экзамена в ГИБДД, если у автошколы к этому моменту перестала действовать образова­тельная лицензия.

Ещё одно новшество, которое появится в январе, но при этом не касается экзаменов. Госавто­инспекция не будет возвращать водительское удосто­верение после лишения тому, у кого остались неоплаченные штрафы.

С 1 октября 2020 года вступит в силу вторая часть реформы. В теорети­ческом экзамене увеличится количе­ство вопросов и изменится система оценки. Традици­онные «площадку» и «город» сменит единый полу­часовой экзамен по оценке навыков вождения. В рамках него инспектор ГИБДД сначала проверит базовые навыки вождения (парал­лельную парковку, разворот в ограни­ченном простран­стве и прочее). Эти упраж­нения разрешено проводить на улицах, отдалённых от жилой застройки, на тупиковых участках дорог и на закрытых площадках.

Затем кандидат отправится на автомобиле с инспектором на улицы, причём маршрут для ученика заранее не будет известен. Эти измене­ния не коснутся получающих мото­циклетные категории — им по-прежнему разрешено сдавать практику только на площадке.

Также появится возможность отмены результатов экзамена по жалобе ученика на отрица­тельную оценку экзаме­натора. В свою очередь ГИБДД сможет аннули­ровать пройденный экзамен при выявлении поддельных документов.