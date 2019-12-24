В России проведут реформу получения водительских прав
Николай Андреев
В 2020 году в России пройдёт реформа правил для получения водительских прав. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Реформа будет реализована в два этапа.
С 1 января2020 года минимальный возраст претендента на получение прав для вождения трамвая, автобуса и троллейбуса увеличат с 19 до 20 лет. Помимо этого, снимут запрет на обучение на магистралях с разрешённой скоростью движения выше 60 км/ч,и ученика не допустят до экзамена в ГИБДД, если у автошколы к этому моменту перестала действовать образовательная лицензия.
Ещё одно новшество, которое появится в январе, но при этом не касается экзаменов. Госавтоинспекция не будет возвращать водительское удостоверение после лишения тому, у кого остались неоплаченные штрафы.
С 1 октября 2020 года вступит в силу вторая часть реформы. В теоретическом экзамене увеличится количество вопросов и изменится система оценки. Традиционные «площадку» и «город» сменит единый получасовой экзамен по оценке навыков вождения. В рамках него инспектор ГИБДД сначала проверит базовые навыки вождения (параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве и прочее). Эти упражнения разрешено проводить на улицах, отдалённых от жилой застройки, на тупиковых участках дорог и на закрытых площадках.
Затем кандидат отправится на автомобиле с инспектором на улицы, причём маршрут для ученика заранее не будет известен. Эти изменения не коснутся получающих мотоциклетные категории — им по-прежнему разрешено сдавать практику только на площадке.
Также появится возможность отмены результатов экзамена по жалобе ученика на отрицательную оценку экзаменатора. В свою очередь ГИБДД сможет аннулировать пройденный экзамен при выявлении поддельных документов.
Уточняются и сроки повторных экзаменов: проверка теории будет назначаться не ранее чем через семь дней и не позже 30 дней после первой неудачной попытки, оценка навыков вождения — не ранее семи и не позже 60 дней. Если ученик не прошёл тест с третьей попытки, то придётся ждать не меньше месяца и при этом не более трёх месяцев.