ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Николай Андреев
Госавтоинспекция намерена с 1 октября 2020 года отказаться от проведения экзаменов на получение водительских прав на закрытой площадке. Об этом агентству «ТАСС» рассказал глава отделения экзаменационной работы ГИБДД России Николай Гиляков.
Вместо этого ведомство планирует ввести единый экзамен, проходящий в городских условиях. Новые правила будут распространяться только на тех, кто открывает категории B (легковые автомобили), C (грузовики) и D (автобусы).
Также Госавтоинспекция хочет ввести возможность корректировки маршрута во время сдачи экзамена и снять запрет на учебную езду по автомагистралям. Срок пересдачи последнего испытания продлят с 30 до 60 дней.
Как заявил Николай Гиляков, проект постановления о новых правилах сдачи экзаменов уже находится в правительстве, и в скором времени его должен утвердить премьер-министр.