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ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Новости

Николай Андреев

Госавтоинспекция намерена с 1 октября 2020 года отказаться от про­ведения экзаменов на получение води­тельских прав на закрытой площадке. Об этом агентству «ТАСС» рассказал глава отделе­ния экзамена­ционной работы ГИБДД России Николай Гиляков.

  • Вместо этого ведомство планирует ввести единый экзамен, проходящий в городских условиях. Новые правила будут распро­страняться только на тех, кто открывает категории B (легковые автомо­били), C (грузовики) и D (автобусы).

  • Также Госавтоинспекция хочет ввести возможность корректи­ровки маршрута во время сдачи экзамена и снять запрет на учебную езду по авто­магистралям. Срок пере­сдачи последнего испыта­ния продлят с 30 до 60 дней.

  • Как заявил Николай Гиляков, проект постановления о новых правилах сдачи экзаменов уже находится в прави­тельстве, и в скором времени его должен утвердить премьер-министр.

Сами сдали на права?

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