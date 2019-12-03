ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция намерена с 1 октября 2020 года отказаться от про­ведения экзаменов на получение води­тельских прав на закрытой площадке. Об этом агентству «ТАСС» рассказал глава отделе­ния экзамена­ционной работы ГИБДД России Николай Гиляков.

Вместо этого ведомство планирует ввести единый экзамен, проходящий в городских условиях. Новые правила будут распро­страняться только на тех, кто открывает категории B (легковые автомо­били), C (грузовики) и D (автобусы).

Также Госавтоинспекция хочет ввести возможность корректи­ровки маршрута во время сдачи экзамена и снять запрет на учебную езду по авто­магистралям. Срок пере­сдачи последнего испыта­ния продлят с 30 до 60 дней.