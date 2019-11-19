В ГИБДД предложили выдавать права с 17 лет

Госавтоинспекция планирует выдавать водительские права 17-лет ­ним подросткам, при условии, что они прошли расширенный курс обучения. Как передаёт агентство РИА «Новости», об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

По словам Черникова, идея заключается в том, чтобы подросток изучал правила дорожного движения не три месяца, как совершенно­летние, а гораздо дольше. Например, до 14 лет учить правила и основы управления автомобилем в отряде «Юных инспекторов движения» (ЮИД), а после – в автошколах.

К 2024 году в Госавтоинспекции рассчитывают привлечь в ЮИД до 500 тысяч детей возрастом от восьми лет. При этом ГИБДД в ближайшее время не планирует вносить кардинальных изменений в Правила дорожного движения, чтобы не путать учеников и водителей.