В ГИБДД предложили выдавать права с 17 лет
Николай Андреев
Госавтоинспекция планирует выдавать водительские права
По словам Черникова, идея заключается в том, чтобы подросток изучал правила дорожного движения не три месяца, как совершеннолетние, а гораздо дольше. Например, до 14 лет учить правила и основы управления автомобилем в отряде «Юных инспекторов движения» (ЮИД), а после – в автошколах.
К 2024 году в Госавтоинспекции рассчитывают привлечь в ЮИД до 500 тысяч детей возрастом от восьми лет. При этом ГИБДД в ближайшее время не планирует вносить кардинальных изменений в Правила дорожного движения, чтобы не путать учеников и водителей.
Сейчас экзамены на вождение можно сдавать с 17 лет, однако удостоверение разрешено получать только на следующий день после наступления
18-летнеговозраста. По новым правилам семнадцатилетним позволят водить автомобиль, но только при условии сопровождения более взрослого человека – возрастом не моложе 23 лет и со стажем вождения не менее пяти лет.