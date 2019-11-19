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В ГИБДД предложили выдавать права с 17 лет

Новости

Николай Андреев

Госавтоинспекция планирует выдавать водительские права 17-лет­ним подросткам, при условии, что они прошли расширенный курс обучения. Как передаёт агентство РИА «Новости», об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

  • По словам Черникова, идея заключается в том, чтобы подросток изучал правила дорожного движения не три месяца, как совершенно­летние, а гораздо дольше. Например, до 14 лет учить правила и основы управления автомобилем в отряде «Юных инспекторов движения» (ЮИД), а после – в автошколах.

  • К 2024 году в Госавтоинспекции рассчитывают привлечь в ЮИД до 500 тысяч детей возрастом от восьми лет. При этом ГИБДД в ближайшее время не планирует вносить кардинальных изменений в Правила дорожного движения, чтобы не путать учеников и водителей.

  • Сейчас экзамены на вождение можно сдавать с 17 лет, однако удостоверение разрешено получать только на следующий день после наступления 18-летнего возраста. По новым правилам семнадцатилетним позволят водить автомобиль, но только при условии сопровождения более взрослого человека – возрастом не моложе 23 лет и со стажем вождения не менее пяти лет.

Готовы ездить рядом с 17-летними?

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