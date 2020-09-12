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За что лишают водительских прав и как этого избежать

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Мы тратим немало времени, сил и денег, чтобы получить водитель­ское удосто­верение. Учимся в автошколе, зубрим экзаменаци­онные билеты по ПДД, берём дополни­тельные уроки вождения. Но лишиться прав можно в один момент — из-за неправильного цвета фар или других нарушений. Разбираемся, за что именно могут лишить водитель­ского удосто­верения и как себя вести, если права всё-таки отбирают.

Что такое запрет на управление транспортным средством

В юридическом обосновании разрешения водителю садиться за руль существует два понятия: право на управление транспорт­ными средствами и водительское удосто­верение (ВУ) – документ, это право подтверж­дающий. Эти понятия не тожде­ственны: в частности не всем, у кого есть ВУ, можно по закону управлять автомобилем или другим средством передвижения.

С точки зрения закона, запрет на управление транспортным средством — это поражение (лишение) государ­ством гражданина в его правах, временное или бессрочное. Такая мера применяется в качестве наказания за определённые проступки — в данном случае за серьёзное нарушение Правил дорожного движения. К слову, бывают и другие поражения в правах — например, за какие-то преступ­ления гражданину могут запретить занимать руководящие долж­ности, участвовать в той или иной деятель­ности, выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Все решения, касающиеся поражения в правах, должен принимать суд — и запрет на управление транспорт­ными средствами не исключение. Сотрудники полиции или ДПС лишить авто­владельца права не могут, и с 2013 года не имеют полномочий изымать водительское удосто­верение — они лишь ходатай­ствуют об этом в судебные инстанции. На месте полицейские в состоянии только отстранить водителя от управления, если он пьян, управляет автомобилем без документов, если у машины неисправны тормоза или рулевое управление. Или в случае, когда человек за рулём уже лишён водительского удосто­верения. Во всех ситуациях, кроме последней, разумеется, водительское удосто­верение остаётся у водителя вплоть до решения суда.

Впрочем, вам могут запретить садиться за руль и без вердикта судьи – такие полномочия есть у судебных приставов. Им разреша­ется временно ограничивать права на управление транспортными средствами за проступки, не связанные с нарушением ПДД. Подробнее об этом мы расскажем в отдельной статье.

За что лишают прав и на какой срок

Алкоголь за рулём. На срок от 1,5 до 2 лет можно лишиться права управления, если водитель сел за руль пьяным или пустил на своё место нетрезвого человека. А ещё – если отказался от медицинского освидетель­ствования или начал распивать алкоголь после остановки автомобиля сотрудником ДПС.

Без номеров и регистрации. Езда без регистрационных знаков на автомобиле будет «стоить» до трёх месяцев лишения прав. Тот же срок грозит всем, кто навесил номера в не предназна­ченное для этого место или придумал приспособ­ление, которое не даёт их считывать. Три месяца без ВУ светят и всем, кого повторно поймали на незарегистри­рованном автомобиле. Наконец, согласно статье 17.17 КоАП РФ, можно уже на 1 год лишиться прав, если нарушить временный запрет, наложенный судебными приставами.

Опасная езда. Выезд на встречную полосу там, где это запрещено, превышение разрешённой скорости более чем на 60 км/ч, езда по односторонней дороге против хода движения и повторный проезд на красный приведут к лишению сроком до полугода. Столько же грозит за неправильный проезд ж/д переезда. Оставление места ДТП карается лишением на год-полтора.

Вред и травмы. Полгода без водительского удостоверения придётся провести, если виновный в ДТП нанёс лёгкий вред здоровью другого участника аварии, и до двух лет, если тот получил травмы средней тяжести.

Звук, свет, расцветка, номера. Поддельные регистрационные знаки, смена цвета фар на красный или синий — это лишение прав на 6–12 месяцев. Незаконно установ­ленный клаксон или световой прибор тянут на 1–1,5 года. За незаконное использование спецсигналов грозят 2 года без водительского удосто­верения. Если раскрасить автомобиль как машины спецслужб, ВУ отнимут на 1–1,5 года. И кстати, до 3 месяцев пере­движений пешком ждут не уступивших дорогу спец­транспорту с включённой «мигалкой».

Повторные нарушения. Большинство повторных нарушений приведут к лишению прав на 1 год: за превышение более чем на 60 км/ч, за неправильный проезд железно­дорожных путей, за выезд на «встречку» и движение против потока по односторонней дороге.

Подозрения или обвинения в преступлении. Остаться без водительских прав можно и вовсе не нарушая ПДД. С 2018 года заработал закон о запрете определённых действий, который распро­страняется на обвиняемых и даже подозре­ваемых в преступ­лениях, а также на лиц в розыске. Такому человеку суд может вынести запрет на управление автомобилем на срок до 3 лет. В этом случае ВУ по решению суда изымет дознаватель или следователь, ведущий основное дело.

Как лишают права на управление за нарушения ПДД

Когда сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль и выявляет одно или несколько нарушений, описанных выше, он составляет протокол, в котором мерой наказания указывает лишение водительского удосто­верения. Само ВУ при этом остаётся у водителя.

Если проводится видео- или аудиозапись нарушения и последующих действий, инспектор должен сообщить об этом водителю. Для направления на медосвидетель­ствование в случае подозрения на алкогольное опьянение водителя обязательны видео­фиксация или присутствие двух понятых.

В течение трёх суток после составления протокол вместе с другими материалами (например, результатами освидетель­ствования на состояние опьянения, медосвидетель­ствования, показаниями радара) направляют мировому судье. В течение двух месяцев суд рассматри­вает дело. Если времени не хватает, срок продлят ещё на месяц. Суд обычно проходит по месту совер­шения право­нарушения, но водитель может попросить провести его по месту своего житель­ства. Это требо­вание нужно указать как в протоколе, так и подав ходатай­ство в суд, принявший дело в производство. Отказать в нём не могут.

Рассмотрев дело, суд вправе вынести решение о лишении права на управление автомобилем. В этом случае водителю отводится 10 дней на обжалование вердикта, после чего тот вступит в силу.

По истечении срока обжалования водитель в течение трёх рабочих дней обязан сдать своё водительское удосто­верение в отделение ГИБДД, предписанное постанов­лением суда. Забрав «корочки», инспектор выдаст письменное подтверж­дение или уведомление о том, что документ был принят на хранение. Срок лишения отсчиты­вается с момента передачи удостоверения в ГИБДД.

Можно ли не сдавать права? Да, но нет. Ведь если срок лишения не начнётся, то и не закончится, так что лишение превратится в вечное. Если же вы наберётесь дерзости и продолжите ездить с такими правами, готовьтесь к штрафу в 30 000 рублей, аресту на 15 суток или к 200 часам обязательных работ — по статье 12.7 КоАП.

Как оспорить лишение водительского удостоверения

Первый уровень защиты — судебные заседания по делу о право­нарушении. На них есть прямая возмож­ность отстоять собственную невинов­ность или как минимум доказать, что нет оснований для лишения. Тут в пользу водителя будут работать не только объективные данные, вроде показаний свидетелей или видео­записей – особенно, если сразу зафиксировать в протоколе их наличие. Допущенные инспектором нарушения также трактуются в пользу водителя. Например, на протоколе нет подписи водителя, а инспектор не внёс данные, что тот отказался его подписывать. Казалось бы, формальная ошибка, но она даёт основание прекратить дело и снять ответ­ственность с обвиняемого. Другой пример — отсутствие в протоколе об отстранении от управления информации о понятых или о видео­фиксации при направлении водителя на медосвидетель­ствование. Понятые могли быть на месте происшествия, но о них не написано в документе. Такой формальный просчёт тоже делает ничтожным юридическое значение протокола в суде. Любое даже мелкое нарушение в работе инспектора нужно оспаривать и требовать, чтобы суд признал его неубедительным.

Суд с доводами водителя может не согласиться и вынести решение лишить права управления автомобилем на определённый срок. Но это не повод отказы­ваться от обжалования вердикта в вышестоящей инстанции, на что законом специально отводится 10 дней. В обжало­ваниях можно дойти и до Верховного суда — его вердикт уже будет окончательным.

Для обжалования получите копию первого судебного постанов­ления и составляйте жалобу, где укажите все обстоятель­ства, подтверждающие вашу невинов­ность, просчёты суда первой инстанции и ошибки инспектора. Главное — снабдить все эти замечания отсылками к законам. Для этого не пренебрегайте помощью юриста.

Как вернуть права после лишения

Главная неприятность в возврате прав — необходимость пересдавать теоретический экзамен. Тест состоит из 20 вопросов на знание ПДД, на которые нужно ответить за 20 минут, допустив максимум две ошибки. Сдавать экзамен можно не дожидаясь окончания срока наказания – главное, чтобы прошла половина периода лишения. Это бесплатно и число попыток не ограничено, но между ними должно проходить не менее 7 дней. Сдавать экзамен нужно в том отделении ГИБДД, в которое отдано на хранение водительское удостоверение.

Как только срок лишения подойдёт к концу, в это же отделение требуется подать полученное при сдаче прав уведом­ление, написать заявление на возврат прав, предоставив паспорт и свидетель­ство о сданном экзамене. Понадобится и новая медсправка — в случае, если наказание было получено за пьяное вождение, отказ от освидетель­ствования или за распитие после ДТП. Ещё нужно проверить и оплатить все неоплаченные ранее штрафы. Права вернут в день обращения.

Желающим получить обратно свои документы в другом отделении (например, за время лишения водитель переехал жить в другой район или город) нужно не позднее чем за 30 дней до истечения срока лишения написать соответ­ствующее заявление в подразде­ление по месту исполнения судебного постанов­ления. Невостребо­ванные после лишения права ГИБДД хранит в течение трёх лет, после чего их уничтожают.

Как лишение может отразиться на судьбе водителя

Вернули права? Не спешите радоваться — история ещё не закончилась. Согласно статье 4.6 КоАП, в течение года после истечения срока лишения водитель будет считаться подверг­нутым админи­стративному наказанию. А значит, совершив за этот год тот же проступок, получит наказание за повторное нарушение. Например, лишение на ещё больший срок. В случае с пьяной ездой это обернётся уже не админи­стративным, а уголовным наказанием — до двух лет лишения свободы — и ещё целым ворохом ограни­чений и наказаний, по сравнению с которым лишение прав покажется сущим пустяком.

Итак, совсем коротко

  • — Отстранить от управления автомобилем может инспектор ГИБДД, ограничить право пользоваться им — судебный пристав, но лишить права управления и предписать сдать водительское удостоверение дозволено только суду.

  • — Лишение можно «заслужить» за самые разные проступки, от неправильного проезда железнодорожных путей до пьяного вождения, от незаконного использования мигалок до превышения скорости на 60 км/ч. Максимальный единовременный срок лишения за нарушения ПДД — 2 года.

  • — Постановление о лишении прав можно обжаловать либо же доказывать в суде первой инстанции неправомочность такого наказания. Например, указать на ошибки в оформлении протокола — если, конечно, они там есть.

  • — Если суд остался глух к доводам — придётся выполнить постановление и сдать права в указанное судом отделение ГИБДД в течение трёх дней с момента вступления в силу решения суда.

  • — В это же отделение, когда пройдёт хотя бы половина срока лишения, нужно прийти сдавать экзамен на знание ПДД. По истечении всего срока туда же подать заявление о возвращении прав, предоставив документы с результатами экзамена и медицинскую справку, если права отнимали за нарушение «пьяных» статей КоАП.

  • — После истечения срока лишения водитель целый год считается подвергнутым административному наказанию. В это время нужно быть осторожнее: совершение того же проступка будет считаться повторным нарушением, а за другие проступки будут наказывать с максимальной строгостью, предусмотренной соответствующей статьёй КоАП.

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