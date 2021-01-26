Как страны меняют законы ради беспилотников

Права и СТС разрешат не брать с собой? Как это будет работать

Разбор

Влад Зенин

Министерство цифрового развития, связи и массовых комму­никаций России (Минцифры) планирует в 2021 году провести экспери­мент в трёх регионах, в рамках которого водителям разрешат не возить с собой права и свиде­тельство о реги­страции авто­мобиля. Инспектору ГИБДД достаточно будет показать QR-код на смартфоне, содер­жащий данные этих документов. Рассказы­ваем, как эта схема будет работать и насколько она законна.

С чего всё началось?

Об эксперименте и разработке новой цифровой платформы в ходе Гайдаров­ского форума сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. «У нас уже есть план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласо­вали и в формате экспери­мента хотели бы запустить в 2021 году на терри­тории четырёх самых цифровых субъектов»,— заявил чиновник. Сами субъекты Качанов не назвал. Однако в Госавто­инспекции коррес­понденту Журнала Авто.ру сообщили, что обкатывать платформу плани­руется в Москве, Под­московье и Татарстане.

На самом деле, идея не слишком свежа: возмож­ность введения электронных прав обсужда­ется давно. Началось всё с разработки единого электрон­ного удосто­верения личности, в которое предлагали внести и данные о водитель­ском удосто­верении. Позже эта идея транс­формиро­валась в электронный паспорт, работы над которым всё ещё ведутся.

Перевод главного документа водителя в электронную форму в разное время предлагали и российские парла­ментарии. А глава Госавто­инспекции Михаил Черников говорил, что в скором времени возить с собой водитель­ское удосто­верение не придётся — уже сейчас технологии позволяют установить, кто за рулём и выдавались ли ему права, просто сфото­графи­ровав человека на планшет. Но сроков введения такой системы в эксплуатацию Черников не сообщил.

То есть права будут вообще не нужны?

От самих прав никто отказываться не собирается. Речь идёт только о том, чтобы не возить с собой физическую «карточку». Задер­живать транспортное средство за езду без прав никто не будет (сейчас штраф за это 500 руб.). Пред­полагается, что инспектор сможет на месте проверить и убедиться, что права у провинив­шегося на самом деле есть. Таким образом, новая система избавит водителя от формаль­ного штрафа, который можно получить из-за собственной забыв­чивости.

А вот если дома осталось свидетельство о реги­страции, то сейчас водителю грозит штраф в размере 500 рублей, а также задер­жание транс­портного средства и транс­портировка его на штраф­стоянку — до того момента, пока водитель не привезёт документы. В такой ситуации возмож­ность предъявить свидетель­ство в электронном виде избавила бы водителей от неприятных хлопот.

Как эта система будет работать?

Минцифры предполагает, что пользователю достаточно будет скачать приложение на смартфон и внести в него документы. Затем прило­жение сгенери­рует QR-код, который можно предъявлять инспектору. Тот с помощью табель­ного устройства (какого именно, пока неизвестно) считает этот код и проверит подлинность.

Однако, по мнению источника в Госавто­инспекции, всё не так просто. По нынешним правилам, чтобы убедиться в подлин­ности документов, инспектор должен видеть читаемые изобра­жения прав или СТС. Причём они должны быть размещены на сайте Госуслуг. Это является доказа­тель­ством того, что они не нарисо­ваны в Фотошопе. При этом пользо­ваться какими-либо допол­нитель­ными устройствами для проверки документов сотрудники ГИБДД не обязаны. В том числе собственными смарт­фонами, доступ в интернет с которых они оплачи­вают самостоятельно.

По этой же причине возникла проблема с федераль­ным реестром инвалидов. Имеющие права на льготы свои машины в него внесли, но сотруд­ники ДПС этим реестром не пользуются по выше­упомянутым причинам, и в долж­ностных обязан­ностях у них этого нет. Для них важно только наличие знака «инвалид». А законно он установлен или нет — не их дело.

Получается, что QR-код вместо прав — это пока не очень законно?

Бумажное водительское удостоверение — документ обязательный и преду­смотренный Венской конвенцией о дорожном движении, подписантом которой является и Россия. Поэтому перевести права в полностью электрон­ный вид пока нельзя. А вот отказаться от бумажного свиде­тельства о регистрации можно. В конце концов, электронный паспорт транспортного средства у нас уже есть.

Но даже если проводить эксперимент в отдельно взятых регионах, то он должен быть разрешён постанов­лением прави­тельства с исключе­нием из правил дорожного движения требо­вания возить с собой права. А если распро­странять это на всю страну, то, по аналогии с электронным полисом ОСАГО, необходимо будет чётко прописать, что водитель может предъявлять документ в электрон­ном виде. А пока этого не случилось, на один только QR-код лучше не полагаться и даже в ходе будущего экспери­мента возить с собой привычные документы. На всякий случай.

Да и Госавтоинспекция прямо сейчас скептически относится к экспери­менту Минцифры. Высоко­поставленный источник в ведом­стве в разговоре с коррес­пондентом Журнала Авто.ру сообщил, что о проведении такого экспери­мента в 2021 году речь не идёт: для этого потребу­ется внесение измене­ний в действу­ющие норматив­ные акты, а их подготовка ещё не завершена.

Что про всё это думают эксперты

Несмотря на то, что QR-коды позволят избавить автомоби­листов от неприятных ситуаций и даже штрафов, коорди­натор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов поддер­живает ГИБДД, которая от готовяще­гося экспери­мента пока не в восторге.

«Я в этом вопросе больше поддер­живаю ГИБДД. Эта идея с мобиль­ными приложе­ниями — громоздкая, — рассказывает Шкуматов. — Просто увлеклись ведомства такими приложе­ниями. Логично исполь­зовать для аутенти­фикации водителя уже имеюще­еся приложение Госуслуги, тем более что в нём уже всё есть: и данные водитель­ского удосто­верения, и данные свидетель­ства о регистрации. Нет только фото­графий этих документов, но их несложно добавить.

Зачем 25 тысяч мобильных приложений? Все эти изолиро­ванные вещи важны для коммер­сантов, которые собираются участво­вать в тендерах на произ­водство таких приложений. Это некоторая конкурентная борьба, которая не ставит целью удобство пользо­вателя, а лишь расширение участников рынка.

ГИБДД говорит, что им нужна фотография. И это правильно. Даже сейчас, если человек забыл права или СТС, он может показать их фото­графию, инспектор проверит по базам данных, убедится, что эти документы выдава­лись, и отпустит. Это и так работает. Зачем водителю устанав­ливать отдельно приложение для полиса ОСАГО, отдельно для электрон­ного паспорта, отдельно для прав, отдельно для СТС? Это сложно и никому не нужно. Достаточно сделать законным для предъяв­ления инспектору этих документов на портале Госуслуг. Это не требует ни денег, ни каких-то отдельных сложных и дорогих разработок. И не надо усложнять. Фото­графия понятна всем. А QR-код — лишние проблемы, которые не несут в себе никакой пользы».

Как вам идея QR-кодов вместо обычных прав?

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