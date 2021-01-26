Права и СТС разрешат не брать с собой? Как это будет работать

С чего всё началось?

Об эксперименте и разработке новой цифровой платформы в ходе Гайдаров­ского форума сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. «У нас уже есть план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласо­вали и в формате экспери­мента хотели бы запустить в 2021 году на терри­тории четырёх самых цифровых субъектов»,— заявил чиновник. Сами субъекты Качанов не назвал. Однако в Госавто­инспекции коррес­понденту Журнала Авто.ру сообщили, что обкатывать платформу плани­руется в Москве, Под­московье и Татарстане.

На самом деле, идея не слишком свежа: возмож­ность введения электронных прав обсужда­ется давно. Началось всё с разработки единого электрон­ного удосто­верения личности, в которое предлагали внести и данные о водитель­ском удосто­верении. Позже эта идея транс­формиро­валась в электронный паспорт, работы над которым всё ещё ведутся.

Перевод главного документа водителя в электронную форму в разное время предлагали и российские парла­ментарии. А глава Госавто­инспекции Михаил Черников говорил, что в скором времени возить с собой водитель­ское удосто­верение не придётся — уже сейчас технологии позволяют установить, кто за рулём и выдавались ли ему права, просто сфото­графи­ровав человека на планшет. Но сроков введения такой системы в эксплуатацию Черников не сообщил.