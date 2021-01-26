Права и СТС разрешат не брать с собой? Как это будет работать
Влад Зенин
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) планирует в 2021 году провести эксперимент в трёх регионах, в рамках которого водителям разрешат не возить с собой права и свидетельство о регистрации автомобиля. Инспектору ГИБДД достаточно будет показать
С чего всё началось?
Об эксперименте и разработке новой цифровой платформы в ходе Гайдаровского форума сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. «У нас уже есть план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории четырёх самых цифровых субъектов»,— заявил чиновник. Сами субъекты Качанов не назвал. Однако в Госавтоинспекции корреспонденту Журнала Авто.ру сообщили, что обкатывать платформу планируется в Москве, Подмосковье и Татарстане.
На самом деле, идея не слишком свежа: возможность введения электронных прав обсуждается давно. Началось всё с разработки единого электронного удостоверения личности, в которое предлагали внести и данные о водительском удостоверении. Позже эта идея трансформировалась в электронный паспорт, работы над которым всё ещё ведутся.
Перевод главного документа водителя в электронную форму в разное время предлагали и российские парламентарии. А глава Госавтоинспекции Михаил Черников говорил, что в скором времени возить с собой водительское удостоверение не придётся — уже сейчас технологии позволяют установить, кто за рулём и выдавались ли ему права, просто сфотографировав человека на планшет. Но сроков введения такой системы в эксплуатацию Черников не сообщил.
То есть права будут вообще не нужны?
От самих прав никто отказываться не собирается. Речь идёт только о том, чтобы не возить с собой физическую «карточку». Задерживать транспортное средство за езду без прав никто не будет (сейчас штраф за это 500 руб.). Предполагается, что инспектор сможет на месте проверить и убедиться, что права у провинившегося на самом деле есть. Таким образом, новая система избавит водителя от формального штрафа, который можно получить из-за собственной забывчивости.
А вот если дома осталось свидетельство о регистрации, то сейчас водителю грозит штраф в размере 500 рублей, а также задержание транспортного средства и транспортировка его на штрафстоянку — до того момента, пока водитель не привезёт документы. В такой ситуации возможность предъявить свидетельство в электронном виде избавила бы водителей от неприятных хлопот.
Как эта система будет работать?
Минцифры предполагает, что пользователю достаточно будет скачать приложение на смартфон и внести в него документы. Затем приложение сгенерирует
Однако, по мнению источника в Госавтоинспекции, всё не так просто. По нынешним правилам, чтобы убедиться в подлинности документов, инспектор должен видеть читаемые изображения прав или СТС. Причём они должны быть размещены на сайте Госуслуг. Это является доказательством того, что они не нарисованы в Фотошопе. При этом пользоваться какими-либо дополнительными устройствами для проверки документов сотрудники ГИБДД не обязаны. В том числе собственными смартфонами, доступ в интернет с которых они оплачивают самостоятельно.
По этой же причине возникла проблема с федеральным реестром инвалидов. Имеющие права на льготы свои машины в него внесли, но сотрудники ДПС этим реестром не пользуются по вышеупомянутым причинам, и в должностных обязанностях у них этого нет. Для них важно только наличие знака «инвалид». А законно он установлен или нет — не их дело.
Получается, что QR-код вместо прав — это пока не очень законно?
Бумажное водительское удостоверение — документ обязательный и предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении, подписантом которой является и Россия. Поэтому перевести права в полностью электронный вид пока нельзя. А вот отказаться от бумажного свидетельства о регистрации можно. В конце концов, электронный паспорт транспортного средства у нас уже есть.
Но даже если проводить эксперимент в отдельно взятых регионах, то он должен быть разрешён постановлением правительства с исключением из правил дорожного движения требования возить с собой права. А если распространять это на всю страну, то, по аналогии с электронным полисом ОСАГО, необходимо будет чётко прописать, что водитель может предъявлять документ в электронном виде. А пока этого не случилось, на один только
Да и Госавтоинспекция прямо сейчас скептически относится к эксперименту Минцифры. Высокопоставленный источник в ведомстве в разговоре с корреспондентом Журнала Авто.ру сообщил, что о проведении такого эксперимента в 2021 году речь не идёт: для этого потребуется внесение изменений в действующие нормативные акты, а их подготовка ещё не завершена.
Что про всё это думают эксперты
Несмотря на то, что QR-коды позволят избавить автомобилистов от неприятных ситуаций и даже штрафов, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов поддерживает ГИБДД, которая от готовящегося эксперимента пока не в восторге.
«Я в этом вопросе больше поддерживаю ГИБДД. Эта идея с мобильными приложениями — громоздкая, — рассказывает Шкуматов. — Просто увлеклись ведомства такими приложениями. Логично использовать для аутентификации водителя уже имеющееся приложение Госуслуги, тем более что в нём уже всё есть: и данные водительского удостоверения, и данные свидетельства о регистрации. Нет только фотографий этих документов, но их несложно добавить.
Зачем 25 тысяч мобильных приложений? Все эти изолированные вещи важны для коммерсантов, которые собираются участвовать в тендерах на производство таких приложений. Это некоторая конкурентная борьба, которая не ставит целью удобство пользователя, а лишь расширение участников рынка.
ГИБДД говорит, что им нужна фотография. И это правильно. Даже сейчас, если человек забыл права или СТС, он может показать их фотографию, инспектор проверит по базам данных, убедится, что эти документы выдавались, и отпустит. Это и так работает. Зачем водителю устанавливать отдельно приложение для полиса ОСАГО, отдельно для электронного паспорта, отдельно для прав, отдельно для СТС? Это сложно и никому не нужно. Достаточно сделать законным для предъявления инспектору этих документов на портале Госуслуг. Это не требует ни денег, ни каких-то отдельных сложных и дорогих разработок. И не надо усложнять. Фотография понятна всем.