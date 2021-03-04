За рулём в 100 лет: найден самый возрастной водитель России

Рекорд был зафиксирован 25 ноября 2020 года — на тот момент возраст Ивана Ивановича Курбакова составлял 99 лет, 10 месяцев и 17 дней. Однако под­тверждающий серти­фикат «Книга рекордов России» выдала водителю лишь несколько дней назад, когда Ивану Курбакову уже исполнилось 100 лет.

Пресс-служба города Геленджика опубликовала на своей странице ВКонтакте небольшой видеоролик, судя по которому, Иван Курбаков водит пожилой Mitsubishi Pajero в трёхдверном кузове. 100-летний водитель имеет множество государ­ственных наград, однако их статус пресс-служба не уточняет.