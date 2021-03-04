За рулём в 100 лет: найден самый возрастной водитель России
Дмитрий Елизаров
Российский водитель самого почтенного возраста проживает в селе Архипо-Осиповка, что в Краснодарском крае. К такому выводу пришли эксперты «Книги рекордов России», пишет местное издание «Южный автомобиль».
Рекорд был зафиксирован 25 ноября 2020 года — на тот момент возраст Ивана Ивановича Курбакова составлял 99 лет, 10 месяцев и 17 дней. Однако подтверждающий сертификат «Книга рекордов России» выдала водителю лишь несколько дней назад, когда Ивану Курбакову уже исполнилось 100 лет.
Пресс-служба города Геленджика опубликовала на своей странице ВКонтакте небольшой видеоролик, судя по которому, Иван Курбаков водит пожилой Mitsubishi Pajero в трёхдверном кузове. 100-летний водитель имеет множество государственных наград, однако их статус пресс-служба не уточняет.
В октябре прошлого года американцу Клинту Джонсону, которому на тот момент исполнилось 104 года, один из дилерских центров Chevrolet просто подарил новый автомобиль, хотя тот был готов его купить. Как отметили в дилерстве, машину вручили в благодарность за военную службу.