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Функция слежения за разметкой больше пугает водителей, а не помогает им

Новости

Николай Андреев

Американский страховой институт дорожной безопас­ности (IIHS) провёл тестиро­вание систем слежения за рядностью движе­ния на разных автомо­билях. Оказалось, что водителям не нравится эта функция, а некоторые её даже боятся.

  • В рамках исследования 20 добро­вольцев проверили работу адаптивного круиз-контроля и функции слеже­ния за разметкой на BMW 5 серии, Infiniti QX50, Mercedes-Benz E-класса, Tesla Model S и Volvo S90. Они ездили по двум маршрутам – город­ским улицам и за городом.

  • Более 75 процентам участников теста понрави­лась работа адаптивного круиз-контроля на всех автомо­билях. Особенно плавность автомати­ческого торможе­ния и ускорения. При этом менее половины респон­дентов остались довольны системой слежения за рядностью дви­жения. Были жалобы на ложные срабаты­вания и потерю контроля за разметкой.

  • Некоторые водители даже испугались системы — казалось, она специально направ­ляла их в сторону препят­ствий и сопротив­лялась усилиям встать обратно в нужную полосу. Такие ситуации возни­кали на загород­ных дорогах со старой разметкой.

  • По словам авторов исследо­вания, плохая работа систем слежения за рядностью движе­ния влияет на желание водителей пере­давать управ­ление электро­нике. И в будущем авто­произво­дители могут столкнуться с неприятием беспилот­ников, в создание которых вклады­ваются огромные средства.

Пользовались функцией слежения за разметкой?

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