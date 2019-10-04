Функция слежения за разметкой больше пугает водителей, а не помогает им
Николай Андреев
Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провёл тестирование систем слежения за рядностью движения на разных автомобилях. Оказалось, что водителям не нравится эта функция, а некоторые её даже боятся.
В рамках исследования 20 добровольцев проверили работу адаптивного круиз-контроля и функции слежения за разметкой на BMW 5 серии, Infiniti QX50, Mercedes-Benz
E-класса,Tesla Model S и Volvo S90. Они ездили по двум маршрутам – городским улицам и за городом.
Более 75 процентам участников теста понравилась работа адаптивного круиз-контроля на всех автомобилях. Особенно плавность автоматического торможения и ускорения. При этом менее половины респондентов остались довольны системой слежения за рядностью движения. Были жалобы на ложные срабатывания и потерю контроля за разметкой.
Некоторые водители даже испугались системы — казалось, она специально направляла их в сторону препятствий и сопротивлялась усилиям встать обратно в нужную полосу. Такие ситуации возникали на загородных дорогах со старой разметкой.
По словам авторов исследования, плохая работа систем слежения за рядностью движения влияет на желание водителей передавать управление электронике. И в будущем автопроизводители могут столкнуться с неприятием беспилотников, в создание которых вкладываются огромные средства.