Как автомобилистам пережить карантин: простые, но важные советы

Похоже, добровольно-принудительная изоляция — наша новая реальность. Меньше поездок на обще­ственном транс­порте и метро, удалённая работа, доставка еды на дом и регулярное мытьё рук. Не стоит объяснять, что переход на столь непривычный ритм жизни — это вклад каждого из нас в борьбу с дальнейшим распро­странением коронавируса и, вероятно, в спасение чей-то жизни. Но как быть, если контактов с внешним миром не избежать и отказаться от машины невозможно? Собрали несколько советов, которые помогут вам в это непростое время.

Для начала, вспомним общие рекомендации, которых стоит придержи­ваться всегда и везде. Сократите до минимума контакты с людьми — знакомыми и незнакомыми. Если есть возмож­ность побольше быть дома или гулять в нелюдных местах — воспользуйтесь ею, чтобы провести время с семьей.

Старайтесь соблюдать дистанцию в 1–2 метра в магазинах и других местах скопления людей. Чаще мойте руки и делайте это не менее 20 секунд. Если не знаете, как правильно это делать — посмотрите инструкцию от Всемирной организации здраво­охранения. Или от Арнольда Шварце­неггера.