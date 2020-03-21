Как автомобилистам пережить карантин: простые, но важные советы
Команда Авто.ру
Похоже, добровольно-принудительная изоляция — наша новая реальность. Меньше поездок на общественном транспорте и метро, удалённая работа, доставка еды на дом и регулярное мытьё рук. Не стоит объяснять, что переход на столь непривычный ритм жизни — это вклад каждого из нас в борьбу с дальнейшим распространением коронавируса и, вероятно, в спасение чей-то жизни. Но как быть, если контактов с внешним миром не избежать и отказаться от машины невозможно? Собрали несколько советов, которые помогут вам в это непростое время.
Для начала, вспомним общие рекомендации, которых стоит придерживаться всегда и везде. Сократите до минимума контакты с людьми — знакомыми и незнакомыми. Если есть возможность побольше быть дома или гулять в нелюдных местах — воспользуйтесь ею, чтобы провести время с семьей.
Старайтесь соблюдать дистанцию в 1–2 метра в магазинах и других местах скопления людей. Чаще мойте руки и делайте это не менее 20 секунд. Если не знаете, как правильно это делать — посмотрите инструкцию от Всемирной организации здравоохранения. Или от Арнольда Шварценеггера.
I tried to do a hand-washing tutorial for Cherry but I think you guys will pay more attention. Be safe. Wash your hands. Listen to scientists and experts, not foreheads. Together, we can slow this down and protect each other. #COVID19 pic.twitter.com/evDxVu6Etb— Arnold (@Schwarzenegger) March 13, 2020
Не трогайте лицо, по возможности чаще используйте личные средства дезинфекции: спреи, салфетки или гели-санитайзеры. Особенно перед тем, как сесть в машину и взяться за руль или другие органы управления. Это несложно, но очень важно.
Есть возможность остаться дома? Останьтесь!
Конечно, выбирая между общественным и личным транспортом, лучше остановиться на собственном автомобиле. Но вместо поездки в магазин и стояния в очередях воспользуйтесь службами доставки продуктов с онлайн-оплатой. В крупных городах таких сервисов много, и они работают эффективно. Поэтому — скачайте приложение, оцените возможности и лишь затем принимайте решение: отправиться в супермаркет на машине или вызвать курьера на дом.
Помогите пожилым соседям и людям без машины
В трудную минуту полезна любая помощь. Возможно, те, кто живёт рядом с вами, тоже нуждаются в покупках: продуктах, лекарствах или чём-либо другом. Спросить будет не лишним. Только лучше сделать это без визита в гости — особенно к пожилым людям, попадающим в группу риска. Поможет звонок соседу, помощь консьержа или набирающие популярность общие чаты в мессенджерах. Покупки можно оставить у двери, а рассчитаться — онлайн-переводом.
Пользуйтесь бесконтактной оплатой услуг
Если в машине кончается бензин и визита на АЗС не избежать, постарайтесь не платить наличными деньгами — используйте карту или бесконтактную оплату (смартфоном, «умными» часами и т.д.). Поблагодарить заправщика можно, оставив чаевые на колонке. А если орудуете пистолетом сами, то держите его в одноразовых перчатках, а после продезинфицируйте руки перед тем, как сесть в машину.
Хорошая, пусть и не распространённая пока альтернатива привычной заправке — оплата онлайн, когда вам вообще не нужно выходить из машины. В приложении Яндекс.Навигатор можно выбрать АЗС, которая работает с сервисом Яндекс.Заправки, и оплатить топливо. Останется дождаться, пока заправщик зальёт топливо, и уехать.
Помойте машину сами или доверьтесь автоматике
В отличие от бесконтактных АЗС, сеть автоматических моек и «самомоек» гораздо шире. Старайтесь пользоваться такими местами, избегая традиционных автомоечных комплексов и общения с персоналом. Если решили помыть машину сами, то используйте одноразовые перчатки и учитывайте повышенную влажность: вирусы любят тёплый и влажный воздух. От наличности при оплате тоже лучше отказаться и выбирать терминалы бесконтактной оплаты — к счастью, таких тоже предостаточно.
Отложите визит на сервис, за исключением экстренных случаев
Если подходит время техобслуживания — попробуйте отложить его на несколько недель. Ничего страшного с автомобилем не случится. Но если визит неизбежен — необходимо пройти техосмотр для получения страховки или в машине что-то сломалось — то придерживайтесь базовых правил: как можно меньше живого общения, больше расчётов картами или онлайн, меньше визитов на сервис в пиковые часы/дни. А после того, как вам вернут машину — потратьте немного времени на то, чтобы проветрить салон и обработать поверхности антисептиком. Звучит как паранойя, но такова реальность.
Страховку тоже можно продлить не выходя из дома
Электронное или е-ОСАГО — наша новая и весьма удобная реальность. Оформить полис можно онлайн из дома. Это сэкономит уйму времени и, в ряде случаев, деньги. Как это сделать, мы подробно рассказали в Учебнике Авто.ру, а что касается стоимости полиса, то она вообще не зависит от способа его оформления. Если кратко — никуда ездить не нужно, а сам полис можно даже не печатать.
А вот права придётся менять лично
Кое-где за рубежом власти решили автоматически продлевать действие заканчивающихся водительских прав на период карантина. Но поскольку в России подобных распоряжений пока не выходило, то визита в Госавтоинспекцию не избежать. Однако можно воспользоваться электронными услугами и провести значительную часть необходимых процедур в онлайне — заполнить заявление, загрузить документы, записаться на приём в ГИБДД и оплатить пошлину.
Поменять или восстановить права можно и в любом центре госуслуг «Мои Документы», независимо от места жительства. В таких центрах новые удостоверения выдают в течение девяти календарных дней, а во флагманских офисах «Мои Документы» — в день обращения, с учётом предварительной записи. В Москве и области на получение прав можно записаться через портал mos.ru.
По информации пресс-службы ГБУ «Мои Документы», в отделениях усилены меры дезинфекционного режима: проводятся уборка, обеззараживание, дезинфекция систем вентиляции, а приём и передача документов осуществляются в одноразовых перчатках.
Зарегистрируйте купленный автомобиль с использованием онлайн-сервисов
Чтобы вовремя поставить на учёт новую или подержанную машину, по максимуму пользуйтесь услугами онлайн-сервисов. Сайт Госуслуг и столичный портал mos.ru, например, позволяют дистанционно записаться на приём в ГИБДД, выбрать время постановки на учёт и исправить данные в случае продажи или хищения машины. Кроме того, портал позволяет из дома оплатить штрафы ГИБДД, уточнить информацию об эвакуации на штрафстоянку или подать жалобу на штраф АМПП за неоплаченную парковку.
Поддержите малый бизнес во всех его проявлениях
Сильнее всего от карантина пострадают небольшие компании, привыкшие бороться за каждого покупателя. Поэтому поддержите тех, у кого вы покупаете свежие овощи или запчасти на любимую машину. Иначе потом вам не к кому будет ездить.