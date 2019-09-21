От американца потребовали доказать факт его рождения, чтобы заменить водительские права
Николай Андреев
95-летний пенсионер из города Энни, штат Техас, пришёл в местный департамент транспорта для замены водительских прав и получил отказ — из-за отсутствия свидетельства о рождении. Проблема в том, как рассказывает портал Auto Evolution, что у мужчины его никогда не было.
Альберт Биглер не имеет свидетельства о рождении, потому что родился дома, а не в больнице, и его родители не оформляли необходимых документов. При этом за всю свою жизнь он не испытывал с этим никаких проблем, регулярно меняя водительские права на протяжении 65 лет.
Биглер при помощи друзей обращался во всевозможные ведомства для подтверждения возраста, но в архивах сведений о нём не оказалось. Сотрудники разных инстанций не смогли помочь в решении вопроса — несмотря на то, что у Биглера есть документы о крещении, конфирмации и участии во Второй мировой войне.
Теперь Альберт Биглер не может законно ездить на своём пикапе в местную церковь, где он помогает по хозяйству. Мужчина переживает, что из-за неподтверждённого возраста его лишат права голоса на выборах, а также не продлят лицензию на рыбалку.