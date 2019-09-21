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От американца потребовали доказать факт его рождения, чтобы заменить водительские права

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Николай Андреев

95-летний пенсионер из города Энни, штат Техас, пришёл в местный депар­тамент транс­порта для замены води­тельских прав и получил отказ — из-за отсут­ствия свиде­тельства о рождении. Проблема в том, как рас­сказы­вает портал Auto Evolution, что у мужчины его никогда не было.

  • Альберт Биглер не имеет свиде­тельства о рождении, потому что родился дома, а не в больнице, и его родители не оформ­ляли необходимых документов. При этом за всю свою жизнь он не испытывал с этим никаких проблем, регулярно меняя води­тельские права на протяжении 65 лет.

  • Биглер при помощи друзей обращался во всевоз­можные ведом­ства для подтверж­дения возраста, но в архивах сведений о нём не оказалось. Сотрудники разных инстанций не смогли помочь в решении вопроса — несмотря на то, что у Биглера есть документы о крещении, конфир­мации и участии во Второй мировой войне.

  • Теперь Альберт Биглер не может законно ездить на своём пикапе в местную церковь, где он помогает по хозяй­ству. Мужчина переживает, что из-за неподтверж­дённого возраста его лишат права голоса на выборах, а также не продлят лицензию на рыбалку.

Может, Альберту всё-таки выдать новые права?

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