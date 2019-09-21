От американца потребовали доказать факт его рождения, чтобы заменить водительские права

95-летний пенсионер из города Энни, штат Техас, пришёл в местный депар­тамент транс­порта для замены води­тельских прав и получил отказ — из-за отсут­ствия свиде­тельства о рождении. Проблема в том, как рас­сказы­вает портал Auto Evolution, что у мужчины его никогда не было.

Альберт Биглер не имеет свиде­тельства о рождении, потому что родился дома, а не в больнице, и его родители не оформ­ляли необходимых документов. При этом за всю свою жизнь он не испытывал с этим никаких проблем, регулярно меняя води­тельские права на протяжении 65 лет.

Биглер при помощи друзей обращался во всевоз­можные ведом­ства для подтверж­дения возраста, но в архивах сведений о нём не оказалось. Сотрудники разных инстанций не смогли помочь в решении вопроса — несмотря на то, что у Биглера есть документы о крещении, конфир­мации и участии во Второй мировой войне.