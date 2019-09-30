Водительские права в России разрешат предъявлять со смартфона

В России планируется узаконить электронную копию водительских прав, которая будет храниться на смартфоне водителя. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

Сейчас Госавтоинспекция работает над созданием электронного водительского удостоверения с последующей его интеграцией в смартфон. Оно станет альтернативой стандартным пластиковым правам, от которых отказываться пока не будут. В ведомстве предполагают, что нынешний формат удостоверения станет использоваться только при поездках в другие страны.

Ранее сообщалось, что переход на электронные водительские удостоверения произойдёт в России в 2020 году. Однако сейчас Михаил Черников точных сроков их внедрения не назвал.