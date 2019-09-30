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Водительские права в России разрешат предъявлять со смартфона

Новости

Николай Андреев

В России планируется узаконить электронную копию водительских прав, которая будет храниться на смартфоне водителя. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

  • Сейчас Госавтоинспекция работает над созданием электронного водительского удостоверения с последующей его интеграцией в смартфон. Оно станет альтернативой стандартным пластиковым правам, от которых отказываться пока не будут. В ведомстве предполагают, что нынешний формат удостоверения станет использоваться только при поездках в другие страны.

  • Ранее сообщалось, что переход на электронные водительские удостоверения произойдёт в России в 2020 году. Однако сейчас Михаил Черников точных сроков их внедрения не назвал.

  • Также ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов на сдачу водительских прав при наличии жалоб на незаконные действия экзаменатора. Таким образом планируется сделать процесс проведения тестов более объективным. А городскую «часть» экзамена в Госавтоинспекции хотят усложнить: уникальный маршрут будет определяться экзаменатором в процессе сдачи, а не пролегать по заранее установленным улицам, как сейчас.

Какими правами будете пользоваться?

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