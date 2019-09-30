Водительские права в России разрешат предъявлять со смартфона
Николай Андреев
В России планируется узаконить электронную копию водительских прав, которая будет храниться на смартфоне водителя. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.
Сейчас Госавтоинспекция работает над созданием электронного водительского удостоверения с последующей его интеграцией в смартфон. Оно станет альтернативой стандартным пластиковым правам, от которых отказываться пока не будут. В ведомстве предполагают, что нынешний формат удостоверения станет использоваться только при поездках в другие страны.
Ранее сообщалось, что переход на электронные водительские удостоверения произойдёт в России в 2020 году. Однако сейчас Михаил Черников точных сроков их внедрения не назвал.
Также ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов на сдачу водительских прав при наличии жалоб на незаконные действия экзаменатора. Таким образом планируется сделать процесс проведения тестов более объективным. А городскую «часть» экзамена в Госавтоинспекции хотят усложнить: уникальный маршрут будет определяться экзаменатором в процессе сдачи, а не пролегать по заранее установленным улицам, как сейчас.