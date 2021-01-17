Российским водителям разрешат не возить с собой права

Минцифры России планирует провести экспери­мент, в рамках которого водители смогут использовать вместо водитель­ского удосто­верения мобильное приложение — и предъявлять при необходи­мости QR-код. Об этом в ходе Гайдаров­ского форума сообщил замглавы министер­ства Олег Качанов.

«У нас уже есть определённый план, мы его с коллегами из МВД прора­ботали, согласо­вали и в формате экспери­мента хотели бы запустить в 2021 году на терри­тории выделенных субъектов», — заявил Качанов. Где именно запустят экспери­мент, он не уточнил, но добавил, что речь о «самых цифровых» субъектах.

По словам замминистра, водители могли бы не возить с собой права и свидетель­ство о реги­страции транс­портного средства, а использовать вместо этого приложение на платформе Госуслуг, где содер­жалась бы вся необходимая информация. Инспектору потребуется лишь считать QR-код соответ­ствующим устройством.

В середине января вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился к Владимиру Путину с просьбой поддер­жать инициативу проведения экспери­мента по использо­ванию цифровых «двойников» некоторых документов, пишет ТАСС. Это могут быть не только водитель­ские права и свидетель­ство о регистрации машины, но и удосто­верение личности со справкой о регистрации.