Российским водителям разрешат не возить с собой права
Михаил Кондратьев
Минцифры России планирует провести эксперимент, в рамках которого водители смогут использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение — и предъявлять при необходимости
«У нас уже есть определённый план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов», — заявил Качанов. Где именно запустят эксперимент, он не уточнил, но добавил, что речь о «самых цифровых» субъектах.
По словам замминистра, водители могли бы не возить с собой права и свидетельство о регистрации транспортного средства, а использовать вместо этого приложение на платформе Госуслуг, где содержалась бы вся необходимая информация. Инспектору потребуется лишь считать
QR-кодсоответствующим устройством.
В середине января вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу проведения эксперимента по использованию цифровых «двойников» некоторых документов, пишет ТАСС. Это могут быть не только водительские права и свидетельство о регистрации машины, но и удостоверение личности со справкой о регистрации.
Осенью 2020 года в Минэкономразвития предложили разрешить использование водительских прав для упрощённой идентификации. Это означает, что удостоверение могут начать принимать в качестве дополнительного документа, подтверждающего личность.