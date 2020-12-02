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Россиян планируется допускать к экзаменам на права с 16 лет

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Дмитрий Елизаров

МВД собирается разрешить сдавать экзамены на водитель­ские права уже с 16 лет. Эта норма содержится в проекте нового регламента проведения тестов. Кроме того, ведомство прописало в проекте основания, по которым курсанта не допустят к экзамену: всего их шесть.

  • В списке документов, которые курсант обязан предоставить для возмож­ности сдать водитель­ский экзамен, указано «письменное согласие одного из законных представи­телей несовер­шенно­летнего кандидата в водители». Проектом регламента предписы­вается оформлять такое согласие в том случае, если кандидату от 16 до 18 лет. Прежде такого уточнения в правилах сдачи не имелось, а к экзамену допускались лица старше 17 лет.

  • Ранее сообщалось, что в МВД обдумывают идею понизить возраст, с которого можно садиться за руль. Сейчас это разрешается делать только с 18 лет, но если проект ведомства будет реализован, 17-летним молодым водителям разрешат управлять автомо­билями в присут­ствии так называемого водителя-наставника.

  • Что касается недопуска к экзаменам, то проект нового регламента преду­сматривает шесть причин сделать это. В формали­зованном списке значатся такие основания, как несоответ­ствие курсанта требо­ваниям, если он уже был лишён прав, если его документы неверно состав­лены, имеют признаки подделки или вообще были украдены, если не оплачена государ­ственная пошлина и, наконец, если автошкола кандидата не имеет лицензии. Недопуск к экзамену по этим причинам должен быть оформлен письменным уведомлением.

  • Новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года. Самым серьёзным измене­нием в нём будет отказ от части практического экзамена, известной под названием «площадка»: большую часть навыков курсантам придётся демонстри­ровать на городских улицах. Планируется также изменить перечень ошибок, допустив которые, курсант автомати­чески считается несдавшим.

А вы когда впервые сели за руль?

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