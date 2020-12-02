Россиян планируется допускать к экзаменам на права с 16 лет
Дмитрий Елизаров
МВД собирается разрешить сдавать экзамены на водительские права уже с 16 лет. Эта норма содержится в проекте нового регламента проведения тестов. Кроме того, ведомство прописало в проекте основания, по которым курсанта не допустят к экзамену: всего их шесть.
В списке документов, которые курсант обязан предоставить для возможности сдать водительский экзамен, указано «письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители». Проектом регламента предписывается оформлять такое согласие в том случае, если кандидату от 16 до 18 лет. Прежде такого уточнения в правилах сдачи не имелось, а к экзамену допускались лица старше 17 лет.
Ранее сообщалось, что в МВД обдумывают идею понизить возраст, с которого можно садиться за руль. Сейчас это разрешается делать только с 18 лет, но если проект ведомства будет реализован, 17-летним молодым водителям разрешат управлять автомобилями в присутствии так называемого водителя-наставника.
Что касается недопуска к экзаменам, то проект нового регламента предусматривает шесть причин сделать это. В формализованном списке значатся такие основания, как несоответствие курсанта требованиям, если он уже был лишён прав, если его документы неверно составлены, имеют признаки подделки или вообще были украдены, если не оплачена государственная пошлина и, наконец, если автошкола кандидата не имеет лицензии. Недопуск к экзамену по этим причинам должен быть оформлен письменным уведомлением.
Новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года. Самым серьёзным изменением в нём будет отказ от части практического экзамена, известной под названием «площадка»: большую часть навыков курсантам придётся демонстрировать на городских улицах. Планируется также изменить перечень ошибок, допустив которые, курсант автоматически считается несдавшим.