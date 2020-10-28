Россиянам могут разрешить брать кредиты по водительским правам
Дмитрий Елизаров
Водительское удостоверение уже в 2021 году может стать одним из основных документов для получения ряда финансовых услуг, включая микрокредиты. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект в ближайшее время намереваются внести в Госдуму. В Банке России идею поддержали.
Минэкономразвития, где и родилась эта инициатива, отмечает, что водительское удостоверение планируется включить в список документов, по которым доступна только часть финансовых операций. В ведомстве называют это «упрощённой идентификацией». К примеру, в микрокредитных организациях для идентификации заёмщика требуются номера паспорта и мобильного телефона и ещё один документ на выбор: ИНН, номер полиса ОМС или СНИЛС. В список дополнительных документов и планируется включить права.
С использованием водительского удостоверения выйдет оформить только микрозайм — на сумму до 15 тысяч рублей. Однако этим список услуг не исчерпывается. Ожидается, что права откроют доступ к получению выигрыша в лотерею, возможности оформить договор с негосударственным пенсионным фондом или обменять валюту на сумму до 100 тысяч рублей.
Если законопроект действительно будет внесён в Госдуму в ближайшие месяцы, он может быть принят уже весной. А это означает, что закон вступит в силу через полгода после принятия, то есть до конца следующего года.
В Банке России дополнительных рисков в использовании водительского удостоверения для идентификации человека не увидели. Права у клиента финансовых учреждений чаще оказываются с собой, чем какие-либо другие документы, и это упрощает процедуру. Эксперты издания, между тем, отметили, что подделать водительское удостоверение гораздо легче, чем, к примеру, паспорт.
В сентябре стало известно, что россияне в очередной раз побили рекорд по автокредитам. За июль нынешнего года при покупке автомобилей в России было оформлено долговых обязательств почти на 65 миллиардов рублей.