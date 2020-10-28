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Россиянам могут разрешить брать кредиты по водительским правам

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Дмитрий Елизаров

Водительское удостоверение уже в 2021 году может стать одним из основных документов для получения ряда финансовых услуг, включая микро­кредиты. Как пишут «Известия», соответ­ствующий законо­проект в ближайшее время намереваются внести в Госдуму. В Банке России идею поддержали.

  • Минэкономразвития, где и родилась эта инициатива, отмечает, что водитель­ское удосто­верение планируется включить в список документов, по которым доступна только часть финансовых операций. В ведомстве называют это «упрощённой иденти­фикацией». К примеру, в микро­кредитных органи­зациях для иденти­фикации заёмщика требуются номера паспорта и мобильного телефона и ещё один документ на выбор: ИНН, номер полиса ОМС или СНИЛС. В список допол­нительных документов и плани­руется включить права.

  • С использованием водительского удосто­верения выйдет оформить только микро­займ — на сумму до 15 тысяч рублей. Однако этим список услуг не исчерпы­вается. Ожидается, что права откроют доступ к получению выигрыша в лотерею, возмож­ности оформить договор с негосудар­ственным пенсионным фондом или обменять валюту на сумму до 100 тысяч рублей.

  • Если законопроект действительно будет внесён в Госдуму в ближайшие месяцы, он может быть принят уже весной. А это означает, что закон вступит в силу через полгода после принятия, то есть до конца следующего года.

  • В Банке России дополнитель­ных рисков в использо­вании водитель­ского удосто­верения для иденти­фикации человека не увидели. Права у клиента финансовых учреж­дений чаще оказы­ваются с собой, чем какие-либо другие документы, и это упрощает процедуру. Эксперты издания, между тем, отметили, что подделать водительское удосто­верение гораздо легче, чем, к примеру, паспорт.

  • В сентябре стало известно, что россияне в очередной раз побили рекорд по автокредитам. За июль нынешнего года при покупке автомо­билей в России было оформлено долговых обяза­тельств почти на 65 милли­ардов рублей.

Пользовались когда-нибудь микрозаймами?

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