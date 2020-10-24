В России могут разрешить использование водительских прав для подтверждения личности

Минэкономразвития предлагает разрешить использо­вание водитель­ских прав в качестве допол­нитель­ного документа для подтверж­дения личности. Соответ­ствующий законо­проект может вступить в силу в течение полугода, сообщает «Российская газета».

Изменение в законе «О противо­действии легали­зации (отмыванию) доходов, получен­ных преступным путём, и финансиро­ванию терроризма» позволит исполь­зовать удосто­верение для упрощённой иденти­фикации — при тех операциях, когда помимо паспорта требуется предо­ставить допол­нительный документ. Это, например, некоторые банков­ские операции, заключе­ние брокерского договора или договора с негосудар­ственным пенсионным фондом и другие.

Таким образом, водитель­ские права могут допол­нить перечень документов, которыми физическое лицо может подтвердить личность при необходи­мости. Сейчас это ОМС, ИНН и СНИЛС.

Помимо этого, предлагается увеличить макси­мальную сумму платежа по договорам каско и ОСАГО, не требующую прове­дения иденти­фикации, с 15 до 40 тысяч рублей. Такая мера позволит большему количеству людей и органи­заций оплачи­вать страховку онлайн без запол­нения анкет и предо­став­ления допол­нительных документов.