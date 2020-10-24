Блогер отпилил у Lamborghini Huracan лобовое стекло и крышу. Теперь это — уникальный спидстер

В России могут разрешить использование водительских прав для подтверждения личности

Новости

Михаил Кондратьев

Минэкономразвития предлагает разрешить использо­вание водитель­ских прав в качестве допол­нитель­ного документа для подтверж­дения личности. Соответ­ствующий законо­проект может вступить в силу в течение полугода, сообщает «Российская газета».

  • Изменение в законе «О противо­действии легали­зации (отмыванию) доходов, получен­ных преступным путём, и финансиро­ванию терроризма» позволит исполь­зовать удосто­верение для упрощённой иденти­фикации — при тех операциях, когда помимо паспорта требуется предо­ставить допол­нительный документ. Это, например, некоторые банков­ские операции, заключе­ние брокерского договора или договора с негосудар­ственным пенсионным фондом и другие.

  • Таким образом, водитель­ские права могут допол­нить перечень документов, которыми физическое лицо может подтвердить личность при необходи­мости. Сейчас это ОМС, ИНН и СНИЛС.

  • Помимо этого, предлагается увеличить макси­мальную сумму платежа по договорам каско и ОСАГО, не требующую прове­дения иденти­фикации, с 15 до 40 тысяч рублей. Такая мера позволит большему количеству людей и органи­заций оплачи­вать страховку онлайн без запол­нения анкет и предо­став­ления допол­нительных документов.

  • Ранее в 2020 году МВД опублико­вало новый регламент приёма экзаменов у канди­датов в водители. Согласно ему, с 1 апреля 2021-го при сдаче на права не будет прово­диться проверка на «площадке», а в системе штрафных баллов, например, появится балл для тех, кто едет слишком медленно. Подробно об измене­ниях можно почитать здесь.

Полезные изменения?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение