В России могут разрешить использование водительских прав для подтверждения личности
Михаил Кондратьев
Минэкономразвития предлагает разрешить использование водительских прав в качестве дополнительного документа для подтверждения личности. Соответствующий законопроект может вступить в силу в течение полугода, сообщает «Российская газета».
Изменение в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» позволит использовать удостоверение для упрощённой идентификации — при тех операциях, когда помимо паспорта требуется предоставить дополнительный документ. Это, например, некоторые банковские операции, заключение брокерского договора или договора с негосударственным пенсионным фондом и другие.
Таким образом, водительские права могут дополнить перечень документов, которыми физическое лицо может подтвердить личность при необходимости. Сейчас это ОМС, ИНН и СНИЛС.
Помимо этого, предлагается увеличить максимальную сумму платежа по договорам каско и ОСАГО, не требующую проведения идентификации, с 15 до 40 тысяч рублей. Такая мера позволит большему количеству людей и организаций оплачивать страховку онлайн без заполнения анкет и предоставления дополнительных документов.
Ранее в 2020 году МВД опубликовало новый регламент приёма экзаменов у кандидатов в водители. Согласно ему, с 1 апреля
2021-гопри сдаче на права не будет проводиться проверка на «площадке», а в системе штрафных баллов, например, появится балл для тех, кто едет слишком медленно. Подробно об изменениях можно почитать здесь.