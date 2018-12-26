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Штраф за повторную езду без прав увеличат в два раза

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Об грядущем увеличении штрафов за повторную езду без прав для водителей, не имеющих права управления транспортным средством, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, выступая на итоговой пресс-конференции, сообщает ТАСС. В качестве альтернативы появится административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы от 100 до 200 часов. Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

По статистике ГИБДД, только за последние два с половиной года за повторную езду без прав к ответственности были привлечены 82,5 тысячи человек, из которых 7,5 тысячи человек попадались за это нарушение более пяти раз.

30 тысяч – достаточно суровое наказание за езду без прав?

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