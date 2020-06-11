За кадром: кто помогает врачам бороться с коронавирусом

Во всём мире на данный момент подтверждено почти семь миллионов случаев заражения корона­вирусной инфекцией. Более 400 000 человек умерли. В России — почти полмиллиона случаев заболе­вания COVID-19 и более шести тысяч летальных исходов. Вылечились больше 240 000 человек.

В некоторых городах отменяют режим самоизоляции, но для медиков пока ничего не кончилось. Каждый день в России появляются тысячи новых заражён­ных, а врачи продолжают работать на износ — в инфекци­онных отделениях действу­ющих больниц, в госпиталях, построенных специально для борьбы с пандемией. Они прини­мают больных в поли­клиниках и ходят по вызовам на дом. По данным мини­стерства здраво­охранения России, с корона­вирусом в стране борются более 110 тысяч врачей и свыше 240 тысяч человек среднего медперсонала. И всем им требуется поддержка.

В начале марта Яндекс запустил проект «Помощь рядом», в рамках которого на пере­оборудо­ванных машинах такси перевозят врачей и достав­ляют продукты нуждающимся. К концу весны почти 9 тысяч медиков в 29 городах России сумели помочь уже 200 тысячам больных. В проекте задейство­вано около 500 автомобилей и около 700 водителей. И все они — обычные люди, которые продолжают работать в проекте добро­вольно. Мы поговорили с ними.