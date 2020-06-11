За кадром: кто помогает врачам бороться с коронавирусом
Во всём мире на данный момент подтверждено почти семь миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 400 000 человек умерли. В России — почти полмиллиона случаев заболевания COVID-19 и более шести тысяч летальных исходов. Вылечились больше 240 000 человек.
В некоторых городах отменяют режим самоизоляции, но для медиков пока ничего не кончилось. Каждый день в России появляются тысячи новых заражённых, а врачи продолжают работать на износ — в инфекционных отделениях действующих больниц, в госпиталях, построенных специально для борьбы с пандемией. Они принимают больных в поликлиниках и ходят по вызовам на дом. По данным министерства здравоохранения России, с коронавирусом в стране борются более 110 тысяч врачей и свыше 240 тысяч человек среднего медперсонала. И всем им требуется поддержка.
В начале марта Яндекс запустил проект «Помощь рядом», в рамках которого на переоборудованных машинах такси перевозят врачей и доставляют продукты нуждающимся. К концу весны почти 9 тысяч медиков в 29 городах России сумели помочь уже 200 тысячам больных. В проекте задействовано около 500 автомобилей и около 700 водителей. И все они — обычные люди, которые продолжают работать в проекте добровольно. Мы поговорили с ними.
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Илья, Санкт-Петербург
«Конечно, непривычно видеть столько людей в масках. И город в один прекрасный момент опустел. И автомобилей на дорогах практически не стало.
Многие испугались, но, несмотря на это, всё равно водители, курьеры — все они выполняют свою работу, какой бы она ни была. Всё равно это работа, и они помогают людям. И водители, которые перевозят людей по каким-то надобностям. Те же самые курьеры, которые нам доставляют еду, когда люди боятся выйти из дома. Мне кажется, что, по большей части, это не отвага, а... как лучше сказать… смелость, наверное.
Первое время был внутренний конфликт. Было боязно, страшно. Но я бы не сказал, что сейчас это же есть. Опасения, конечно, всё равно присутствуют, потому что это не шутки — мир с этой страшной пандемией столкнулся. Поэтому максимально стараюсь себя обезопасить. Антисептики, маски…
Новые привычки, да. Как бы это ни звучало смешно — чаще мыть руки, следить в общественных местах, например в магазине, за дистанцией между людьми, которые рядом с тобой. Ну и намного тщательнее относиться к личному здоровью, гигиене.
По большей части-то особо заниматься [в свободное время] и нечем, к сожалению. Сейчас ограничились походы и в торговые центры, кино, магазины… Поэтому да, к сожалению, только дома за просмотром сериалов».
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Дмитрий, Краснодар
«Герои в данный момент у нас врачи — те, кто ходит к пациентам, те, кто напрямую работает с этим вирусом. А мы всего лишь им помогаем.
Адресов много. В один заказ помещается пять-шесть адресов в среднем. Передвигаемся быстро. Буквально за пять минут можно проехать из района в район.
Единственное, насчёт чего переживаю, это заразить кого-нибудь дома. Всё, в принципе, больше ничего не боюсь.
В обязательном порядке нужно надевать маски. Меняем мы их каждые два часа, руки постоянно обрабатываем антисептиком. У нас тоже есть определённый свод правил, который нам присылает Яндекс, и каждое утро он перечитывается.
Каждый вечер у нас после смены проходит дезинфекция. Весь автомобиль обрабатывают антисептиком».
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Как защищают водителей
Все машины с логотипами «Помощь рядом» оборудованы защитными экранами, отделяющими переднюю часть салона от задней, где ездят врачи. Каждый день водителям выдают комплект медицинских масок и перчаток, которые необходимо менять каждые два-три часа. В каждой машине есть антисептики, и каждый автомобиль после смены проходит тщательную обработку.
После завершения проекта всем водителям рекомендовано уйти на карантин. На карантин отправят и все задействованные машины.
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Станислав, Калининград
«Я работаю в такси восьмой год. Мне очень нравится моя работа. И когда я узнал, что требуются водители в проект “Помощь рядом”, я решил поучаствовать, потому что считаю, что люди, имеющие определённые навыки, должны помогать в борьбе с пандемией. Потому что кто, если не таксист, оперативно и быстро может доставить медработника до человека, нуждающегося в помощи.
К восьми утра мы приезжаем, проходим медосмотр, контроль автомобиля, обработку автомобиля, получаем маски, перчатки, антисептик. Садимся в автомобиль, включаем программу и выдвигаемся в сторону ближайшей больницы.
Конечно, всё немножко непривычно, потому что, работая в такси в «простое» время, часто стоишь в пробках. А тут чисто, свободно. Людей практически нет на улицах. Машин нет. Жутковато. Но комфортно.
Абсолютно не чувствую себя героем, но выполнять такую работу я считаю для себя важным. Потому что действительно сейчас условия тяжёлые и элементарно медицинской помощи может всем не хватать. Поэтому приходится помогать.
Ещё я бы хотел обратиться к водителям: если вы видите автомобиль с конкретной эмблемой “Помощь рядом”, есть небольшая просьба — стараться пропускать эти машины. Потому что, скорее всего, он либо едет за медиком, либо уже везёт медика обратно. Время в этом случае очень важно».
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Андрей, Ростов-на-Дону
«Чаще руки протирать, чаще руль протирать, перчатки носить — это новые привычки у меня появились.
Каждый вечер проводим дезинфекцию машины: протираем панель, руль. Врачи ездят только сзади. Я езжу в маске и обрабатываю руки антисептиком, как положено. Меняю маски каждые три часа.
Я о том, что вирус принесу в дом, не переживаю. Потому что всё слаженно работает, всё предоставляют.
Я сам захотел участвовать в программе, потому что хочу делать добро. Доктора всё говорят — это очень хорошо, что запустили такой тариф. Очень, говорят, помогает.
У меня тёща — медик. Она говорит: “Это хорошо, что ты пошёл помогать людям в этой ситуации, врачей возить на дом, чтобы люди не выходили”. Она говорит: “Правильно сделал”».
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Даниил, Омск
«Вставать я стал в 5:30. Собираюсь, завтракаю — и в 6 я уже на линии, жду заявки, чтобы врачей отвезти из дома на работу.
Новый график работы, то, что мы приписаны сейчас к определённым больницам, — приходится чай, кофе или воду, обед брать с собой, есть на месте. Чтобы не уезжать, чтобы не было задержек в подаче.
Появилось несколько новых привычек: ездить в перчатках, в маске. Очень часто использую антисептик, на всякий случай.
После того, как закончится карантин, наверное, мне придётся самому сесть на изоляцию. На всякий случай. Машину, сказали, тоже поставят на какое-то время в парк и ещё продезинфицируют. А потом? Потом продолжу работать».
Вы тоже можете помочь
Чтобы мир как можно скорее смог вернуться к привычной жизни, врачам ещё требуется наша помощь. Мы уже изменили свой образ жизни, отказались от прогулок и поездок без необходимости. Мы стараемся носить маски и соблюдать правила гигиены. Кафе и рестораны кормят работающих сверхурочно врачей, водители возят их к пациентам, помогая медикам объехать за смену больше пациентов, чем в обычное время.
И вы можете помочь тем, кто прямо сейчас борется с вирусом. Сделать это можно на официальной странице проекта «Помощь рядом».