Для кандидатов в водители могут ввести новые обязательные упражнения
Дмитрий Елизаров
МВД РФ предлагает оформить навыки вождения, которые необходимо проверять у курсантов во время экзамена на права, отдельным списком. Как пишет «РИА Новости», будущих водителей могут обязать демонстрировать, к примеру, умение обгонять и разворачиваться.
Перечень навыков вождения, который МВД намерено включить в новый административный регламент по проведению экзаменов, состоит из 19 пунктов. Часть упражнений для водителей уже была обязательной. К примеру, в перечне сохранены «эстакада» и «заезд в гараж задним ходом», которые ранее курсанты выполняли во время тестов на площадке.
В перечне упоминаются и новые упражнения. Кандидатов в водители могут обязать продемонстрировать умение разворачиваться в ограниченном пространстве с движением задним ходом, проезжать перекрёстки (регулируемые и нерегулируемые) и железнодорожные переезды, обгонять и перестраиваться во время движения.
Будет ли включён составленный МВД список в новую редакцию регламента и станут ли все его пункты обязательными к выполнению экзаменуемыми, пока не уточняется.
Новый регламент приёма экзаменов должен начать действовать 1 апреля. Основные изменения коснутся практической части: демонстрировать навыки управления автомобилем кандидатам в водители придётся в городских условиях, а не на площадке. В ГИБДД считают, что это позволит более качественно оценивать их квалификацию. Усложнять теоретическую часть экзамена пока не планируют.