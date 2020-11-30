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Для кандидатов в водители могут ввести новые обязательные упражнения

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Дмитрий Елизаров

МВД РФ предлагает оформить навыки вождения, которые необходимо проверять у курсантов во время экзамена на права, отдельным списком. Как пишет «РИА Новости», будущих водителей могут обязать демонстри­ровать, к примеру, умение обгонять и разворачиваться.

  • Перечень навыков вождения, который МВД намерено включить в новый админи­стративный регламент по проведению экзаменов, состоит из 19 пунктов. Часть упражнений для водителей уже была обяза­тельной. К примеру, в перечне сохранены «эстакада» и «заезд в гараж задним ходом», которые ранее курсанты выполняли во время тестов на площадке.

  • В перечне упоминаются и новые упражнения. Кандидатов в водители могут обязать продемонстри­ровать умение развора­чиваться в ограни­ченном пространстве с движением задним ходом, проезжать пере­крёстки (регулиру­емые и нерегулиру­емые) и железно­дорожные переезды, обгонять и пере­страи­ваться во время движения.

  • Будет ли включён составленный МВД список в новую редакцию регламента и станут ли все его пункты обязатель­ными к выполнению экзамену­емыми, пока не уточняется.

  • Новый регламент приёма экзаменов должен начать действовать 1 апреля. Основные изменения коснутся практической части: демонстри­ровать навыки управления автомо­билем кандидатам в водители придётся в городских условиях, а не на площадке. В ГИБДД считают, что это позволит более качественно оценивать их квалификацию. Усложнять теоретическую часть экзамена пока не планируют.

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