Для кандидатов в водители могут ввести новые обязательные упражнения

МВД РФ предлагает оформить навыки вождения, которые необходимо проверять у курсантов во время экзамена на права, отдельным списком. Как пишет «РИА Новости», будущих водителей могут обязать демонстри­ровать, к примеру, умение обгонять и разворачиваться.

Перечень навыков вождения, который МВД намерено включить в новый админи­стративный регламент по проведению экзаменов, состоит из 19 пунктов. Часть упражнений для водителей уже была обяза­тельной. К примеру, в перечне сохранены «эстакада» и «заезд в гараж задним ходом», которые ранее курсанты выполняли во время тестов на площадке.

В перечне упоминаются и новые упражнения. Кандидатов в водители могут обязать продемонстри­ровать умение развора­чиваться в ограни­ченном пространстве с движением задним ходом, проезжать пере­крёстки (регулиру­емые и нерегулиру­емые) и железно­дорожные переезды, обгонять и пере­страи­ваться во время движения.

Будет ли включён составленный МВД список в новую редакцию регламента и станут ли все его пункты обязатель­ными к выполнению экзамену­емыми, пока не уточняется.