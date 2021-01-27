Календарь водителя-2021: что изменится в жизни автомобилистов в ближайшие месяцы

Издание «КоммерсантЪ» опубликовало календарь водителя, где пере­числены не только ожидаемые ново­введения в нормативные акты, регулирующие жизнь автомо­билистов, но и перспективы нынешнего года.

С января нынешнего года уже действуют новые требования к автомо­бильным аптечкам: их состав доработан за счёт появления одноразовой маски и изменения количе­ства и вида бинтов и пластырей. Кроме того, уже введены штрафы за неоплату проезда по платным дорогам: владельцы легковых автомо­билей в этом случае заплатят полторы тысячи рублей, владельцев грузовиков накажут пятью тысячами.

С 1 марта на дорогах страны должен появиться новый знак для обозна­чения дорожных камер. На между­городных трассах его пред­писывается ставить на расстоянии 150–300 метров до начала зоны действия комплекса.

1 марта также должна официально стартовать реформа техосмотра: пункты ТО заработают по новым правилам. В частности, операторам придётся сопровождать процесс осмотра фото­графиями автомо­билей с геометками и подтверждать электронные диагно­стические карты цифровыми подписями.

1 апреля по новым правилам станут принимать экзамены у кандидатов в водители. Основное ново­введение — отказ от так называемой «площадки»: свои навыки курсанту придётся демонстри­ровать в городских условиях.

1 мая у россиян должна появиться возможность заключать договоры купли-продажи автомобилей через сервис госуслуг. Система сама «подцепит» данные участников сделки и передаст необходимые сведения в ГИБДД. Заверять договор придётся электронными подписями.

1 сентября может быть запущен ещё один электронный сервис — обжалование штрафов с дорожных камер через интернет. Соответ­ствующий закон уже подписан.

Помимо вышеизложенного, в России продолжается работа над новым Кодексом об админи­стративных право­нарушениях. В нём могут появиться, к примеру, более жёсткие санкции для нетрезвых водителей или автомо­билистов, регулярно допускающих грубые нарушения. Планируется и введение особого порядка «обнуления» штрафов.

В течение 2021 года в ряде регионов России будет запущен эксперимент по переводу основных водитель­ских документов — удосто­верения и СТС — в электронный вид при помощи особого мобиль­ного приложения. Пред­полагается, что инспектору ГИБДД можно будет предъявлять не оригиналы документов, а их электронные копии в форме QR-кодов.