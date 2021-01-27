Календарь водителя-2021: что изменится в жизни автомобилистов в ближайшие месяцы
Дмитрий Елизаров
Издание «КоммерсантЪ» опубликовало календарь водителя, где перечислены не только ожидаемые нововведения в нормативные акты, регулирующие жизнь автомобилистов, но и перспективы нынешнего года.
С января нынешнего года уже действуют новые требования к автомобильным аптечкам: их состав доработан за счёт появления одноразовой маски и изменения количества и вида бинтов и пластырей. Кроме того, уже введены штрафы за неоплату проезда по платным дорогам: владельцы легковых автомобилей в этом случае заплатят полторы тысячи рублей, владельцев грузовиков накажут пятью тысячами.
С 1 марта на дорогах страны должен появиться новый знак для обозначения дорожных камер. На междугородных трассах его предписывается ставить на расстоянии 150–300 метров до начала зоны действия комплекса.
1 марта также должна официально стартовать реформа техосмотра: пункты ТО заработают по новым правилам. В частности, операторам придётся сопровождать процесс осмотра фотографиями автомобилей с геометками и подтверждать электронные диагностические карты цифровыми подписями.
1 апреля по новым правилам станут принимать экзамены у кандидатов в водители. Основное нововведение — отказ от так называемой «площадки»: свои навыки курсанту придётся демонстрировать в городских условиях.
1 мая у россиян должна появиться возможность заключать договоры купли-продажи автомобилей через сервис госуслуг. Система сама «подцепит» данные участников сделки и передаст необходимые сведения в ГИБДД. Заверять договор придётся электронными подписями.
1 сентября может быть запущен ещё один электронный сервис — обжалование штрафов с дорожных камер через интернет. Соответствующий закон уже подписан.
Помимо вышеизложенного, в России продолжается работа над новым Кодексом об административных правонарушениях. В нём могут появиться, к примеру, более жёсткие санкции для нетрезвых водителей или автомобилистов, регулярно допускающих грубые нарушения. Планируется и введение особого порядка «обнуления» штрафов.
В течение 2021 года в ряде регионов России будет запущен эксперимент по переводу основных водительских документов — удостоверения и СТС — в электронный вид при помощи особого мобильного приложения. Предполагается, что инспектору ГИБДД можно будет предъявлять не оригиналы документов, а их электронные копии в форме
QR-кодов.
Кроме того, у инспекторов ГИБДД должна появиться возможность штрафовать водителей за использование летней резины зимой. Сейчас такого механизма нет, но его введение в прошлом году активно обсуждалось.