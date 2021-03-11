Как российские автомобилисты пережили холода: опрос Авто.ру

Без технических неполадок зиму пережили 83 процента респондентов, а самой масштабной проблемой оказались лишь сугробы: 12 процентов опрошенных долго откапы­вали транспорт и расчищали путь, чтобы выехать с парковки.

Одному из участников опроса вообще пришлось вызволять машину из ледяного плена. Он оставил машину на утрамбо­ванном снегу, но в течение дня светило яркое солнце и держалась около­плюсовая температура. Из-за этого под собственным весом автомобиль «утонул» в подтаявшем снегу примерно на четверть колеса. А ночью резко похолодало и транспорт оказался вмёрзшим в льдину. «Оказалось проблемой откапывать машину в 8 рук на протяжении полутора часов!» — рассказал владелец.

Самой же частой проблемой для автомоби­листов стал разрядив­шийся аккуму­лятор: на проблемы с запуском двигателя пожаловались 12 процентов респондентов. Что делать, если аккуму­лятор внезапно разрядился, мы рассказывали в этой статье.

Ещё два процента опрошенных не смогли завести автомобиль из-за проблем с топливом. Чаще всего от качества топлива страдают владельцы дизельных машин.

Дмитрий Петров, подписчик телеграм-канала «Журнал Авто.ру»: «После первой ночи в –30 автомобиль не завёлся — подвёл дизель и не сработал Webasto [автономный предпусковой подо­греватель]. Потом отогрел, залил антигель [присадка для топлива, повышающая его морозо­стойкость] и для верности арендовал место на подземном паркинге — не такая уж и большая цена за уверенность».

Лишь у двух процентов участников опроса из-за низких температур случились серьёзные поломки, которые привели к дорогому ремонту. В аномальные морозы почти все элементы автомобиля подвер­жены непривычным нагрузкам. В первую очередь страдают двигатель, трансмиссия и элементы подвески. «В минус 45 едешь, как на телеге без амортизаторов», — поделился один из читателей Журнала Авто.ру.



Ещё один процент пользователей ответили, что из-за перепадов температур или ледяного дождя их автомобиль оказался скован льдом и они попросту не смогли в него попасть. Как справиться с такой проблемой, мы рассказывали в отдельном материале.