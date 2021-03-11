Skoda Octavia со скрученным в 20 раз пробегом: о чём не рассказывает продавец

Как российские автомобилисты пережили холода: опрос Авто.ру

Разбор

Редакция Авто.ру

Прошедшая зима во многих регионах России была по-настоящему морозной и снежной. Авто.ру спросил своих пользо­вателей, как их авто­мобили справились с холодами и изменился ли из-за морозов привычный режим жизни автовладельцев.

В опросе приняли участие больше 3 тысяч человек. Оказалось, что для большинства из них зима прошла без особых трудностей в эксплуатации автомобиля.

Без технических неполадок зиму пережили 83 процента респондентов, а самой масштабной проблемой оказались лишь сугробы: 12 процентов опрошенных долго откапы­вали транспорт и расчищали путь, чтобы выехать с парковки.

Одному из участников опроса вообще пришлось вызволять машину из ледяного плена. Он оставил машину на утрамбо­ванном снегу, но в течение дня светило яркое солнце и держалась около­плюсовая температура. Из-за этого под собственным весом автомобиль «утонул» в подтаявшем снегу примерно на четверть колеса. А ночью резко похолодало и транспорт оказался вмёрзшим в льдину. «Оказалось проблемой откапывать машину в 8 рук на протяжении полутора часов!» — рассказал владелец.

Самой же частой проблемой для автомоби­листов стал разрядив­шийся аккуму­лятор: на проблемы с запуском двигателя пожаловались 12 процентов респондентов. Что делать, если аккуму­лятор внезапно разрядился, мы рассказывали в этой статье.

Ещё два процента опрошенных не смогли завести автомобиль из-за проблем с топливом. Чаще всего от качества топлива страдают владельцы дизельных машин.

Дмитрий Петров, подписчик телеграм-канала «Журнал Авто.ру»:

«После первой ночи в –30 автомобиль не завёлся — подвёл дизель и не сработал Webasto [автономный предпусковой подо­греватель]. Потом отогрел, залил антигель [присадка для топлива, повышающая его морозо­стойкость] и для верности арендовал место на подземном паркинге — не такая уж и большая цена за уверенность».


Лишь у двух процентов участников опроса из-за низких температур случились серьёзные поломки, которые привели к дорогому ремонту. В аномальные морозы почти все элементы автомобиля подвер­жены непривычным нагрузкам. В первую очередь страдают двигатель, трансмиссия и элементы подвески. «В минус 45 едешь, как на телеге без амортизаторов», — поделился один из читателей Журнала Авто.ру.

Ещё один процент пользователей ответили, что из-за перепадов температур или ледяного дождя их автомобиль оказался скован льдом и они попросту не смогли в него попасть. Как справиться с такой проблемой, мы рассказывали в отдельном материале.

Несмотря на сильные морозы, лишь четверть россиян отказались от привычного режима поездок. Большинство из них (67 процентов) пожалели автомобиль и пересели на общественный транспорт или такси. Остальные же пожалели не только машину, но и себя, и остались дома. Три четверти россиян продолжали ездить несмотря ни на что.

Полезные советы, которые помогут подготовить автомобиль к зиме, мы собрали в отдельной статье. Ещё больше статей об уходе, обслуживании и эксплуатации автомобиля вы можете найти в разделе «Учебник» в Журнале Авто.ру.

А вы столкнулись с проблемами из-за морозов или снега?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение