Как российские автомобилисты пережили холода: опрос Авто.ру
Редакция Авто.ру
Прошедшая зима во многих регионах России была по-настоящему морозной и снежной. Авто.ру спросил своих пользователей, как их автомобили справились с холодами и изменился ли из-за морозов привычный режим жизни автовладельцев.
В опросе приняли участие больше 3 тысяч человек. Оказалось, что для большинства из них зима прошла без особых трудностей в эксплуатации автомобиля.
Без технических неполадок зиму пережили 83 процента респондентов, а самой масштабной проблемой оказались лишь сугробы: 12 процентов опрошенных долго откапывали транспорт и расчищали путь, чтобы выехать с парковки.
Одному из участников опроса вообще пришлось вызволять машину из ледяного плена. Он оставил машину на утрамбованном снегу, но в течение дня светило яркое солнце и держалась околоплюсовая температура.
Самой же частой проблемой для автомобилистов стал разрядившийся аккумулятор: на проблемы с запуском двигателя пожаловались 12 процентов респондентов. Что делать, если аккумулятор внезапно разрядился, мы рассказывали в этой статье.
Ещё два процента опрошенных не смогли завести автомобиль из-за проблем с топливом. Чаще всего от качества топлива страдают владельцы дизельных машин.
Дмитрий Петров, подписчик телеграм-канала «Журнал Авто.ру»:
«После первой ночи в –30 автомобиль не завёлся — подвёл дизель и не сработал Webasto [автономный предпусковой подогреватель]. Потом отогрел, залил антигель [присадка для топлива, повышающая его морозостойкость] и для верности арендовал место на подземном паркинге — не такая уж и большая цена за уверенность».
Лишь у двух процентов участников опроса из-за низких температур случились серьёзные поломки, которые привели к дорогому ремонту. В аномальные морозы почти все элементы автомобиля подвержены непривычным нагрузкам. В первую очередь страдают двигатель, трансмиссия и элементы подвески. «В минус 45 едешь, как на телеге без амортизаторов», — поделился один из читателей Журнала Авто.ру.
Ещё один процент пользователей ответили, что из-за перепадов температур или ледяного дождя их автомобиль оказался скован льдом и они попросту не смогли в него попасть. Как справиться с такой проблемой, мы рассказывали в отдельном материале.
Несмотря на сильные морозы, лишь четверть россиян отказались от привычного режима поездок. Большинство из них (67 процентов) пожалели автомобиль и пересели на общественный транспорт или такси. Остальные же пожалели не только машину, но и себя, и остались дома. Три четверти россиян продолжали ездить несмотря ни на что.
Полезные советы, которые помогут подготовить автомобиль к зиме, мы собрали в отдельной статье. Ещё больше статей об уходе, обслуживании и эксплуатации автомобиля вы можете найти в разделе «Учебник» в Журнале Авто.ру.