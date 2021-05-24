Когда умрёт профессия водителя?
Александра Владимирова
Люди работают водителями много тысячелетий. Правда, со временем название профессии менялось: возница, кучер, машинист, шофер, пилот. И всё же в каждой эпохе был человек, который управлял неким транспортом в чьих-то интересах — катил императора в колеснице, радовал помещика конной прогулкой на тройке, доставлял груз по заказу крупного магазина или просто водил такси в большом городе.
Но эпоха транспорта, которым управляет человек, кажется, подходит к концу. Повсеместное распространение беспилотников грозит превратить дальнобойщиков, крановщиков, таксистов и просто водителей в пережиток прошлого. Мы решили узнать у экспертов из разных отраслей, так или иначе связанных с транспортом, когда это произойдёт.
Перед вами шкала, на которой отмечены возможные сроки исчезновения профессии «водитель». Если нажать на конкретный год, можно прочитать, кто именно прогнозирует отмирание вождения в этот срок, и узнать его доводы в пользу выбранного года. Ответы разнятся очень сильно: пока одни эксперты уверены, что водители станут не нужны миру уже через 10 лет, другие отмеряют шофёрам тысячелетия.
«На горизонте 10 лет мы увидим явные признаки исчезновения [водительской] функции, а через 15 лет произойдёт полная замена профессиональных водителей беспилотными автомобилями. Профессия дальнобойщика может исчезнуть существенно раньше — через 5–7 лет.
Автоматизация функции водителя происходит уже давно — сначала [была] обычная автоматическая коробка передач, потом появились различные системы навигации, круиз-контроль, автопарковка и так далее. Пользователи автотранспорта уже привыкли к прогрессу, поэтому грядущие изменения не выглядят революционными. В ближайших прогнозах ведущих автоконцернов мира планируется начало серийного производства беспилотников».
«К 2030 году уже уверенно прогнозируется, что исчезнут очень массовые профессии: водитель, продавец, оператор колл-центра, почтальон. Исчезнут и некоторые интеллектуальные профессии, которые требуют высшего образования: бухгалтер, юрисконсульт, референт-переводчик. Зато появятся новые профессии на стыке, междисциплинарность будет востребована».
«В ближайшие 15 лет нас ждёт радикальный пересмотр модели использования автомобиля. Вся логика внедрения беспилотного вождения ставит во главу угла безопасность дорожного движения. Поэтому доступ к ручному вождению будут иметь определённое количество водителей, которые прошли необходимый курс, — в то время как доступ к использованию автомобиля в беспилотном режиме получат гораздо более широкий спектр людей. В том числе те, кто сейчас не может водить автомобиль по разным причинам. В этой связи значительной станет доля роботакси.
Если мы говорим о коммерческой технике, например, о профессиональных коммерческих грузоперевозках, то в этой индустрии уже наблюдается достаточно высокий уровень дефицита водителей. Работа становится не такой привлекательной, профессиональную подготовку ведёт всё меньше и меньше организаций.
Из-за этого уже сейчас внедряются разного рода инструменты помощи водителю при вождении, чтобы снизить аварийность и облегчить рабочий режим. Думаю, здесь переход к беспилотности возможен чуть раньше, чем в легковом транспорте. Это связано с тем, что коммерческая техника обычно используется там, где движение пешеходов или немоторизированного транспорта запрещено. Это относительно безопасная для беспилотного движения инфраструктура, там возможно наступление беспилотности к 2030 году в более высокой степени применения.
Но это не значит, что водитель перестанет существовать. Водитель перейдёт на следующий этап своей профессиональной утилизации. Безусловная беспилотность — то есть беспилотность во всех возможных условиях — будет не до конца достигнута. Большую долю своего времени водитель просто будет уделять работе в роли другой профессии — например, логиста-планировщика.
Высока вероятность, что профессия будет сохраняться в какой-то нише, поскольку останутся области использования автомобиля, где беспилотность не поддерживается — или в связи с условиями связи, или из-за сложности транспортных ситуаций».
«Технологически переход на так называемые системы автономного вождения пятого уровня будет подготовлен к 2024–2025 году. Эти системы предполагают полное отсутствие человека за рулём. Юридические же практики, [адаптация] правил дорожного движения, выработка новых моральных норм сильно затянутся. Прежде всего, они будут привязаны к конкретной стране. Также нужно будет достигнуть и единых международных договорённостей. На это, я думаю, уйдёт ещё порядка десяти, в лучшем случае, а может быть, 15–20 лет».
«Что требуется от таксиста? Доставка пассажиров из пункта А в пункт Б настолько быстро, безопасно и дёшево, насколько возможно. В скором времени беспилотные машины будут способны делать это намного лучше, чем люди. Миллионы и миллионы рабочих мест очень скоро будут сокращены из-за автоматизации.
Огромные изменения нас ждут к 2025 году, но затем у нас будут ещё большие изменения в 2035 году и ещё большие изменения — в 2045 году. И людям придётся постоянно приспосабливаться к новым обстоятельствам.
Замена водителей на беспилотники может спасать больше миллиона жизней ежегодно. Сейчас больше миллиона человек умирает из-за аварий на дорогах каждый год. Причина большинства — человеческий фактор. Было бы замечательно спасти этот миллион жизней, но для того, чтобы вывести на дорогу беспилотный автомобиль, необходимо в какой-то мере "взломать" человеческое поведение и человеческие эмоции.
Речь идёт не о повороте на дороге под углом в 90 градусов — это самая лёгкая часть. По-настоящему сложная часть состоит в том, как [научить машины] быть осторожными, если вдоль дороги идёт ребёнок, который внезапно прыгает прямо перед машиной, потому что бежал за мячом.
Чтобы использовать беспилотные автомобили на дорогах, нам нужны машины, которые могут моделировать поведение детей. В какой-то степени речь идёт о "взломе" человека, об обучении тому, как распознавать модели поведения людей. По сути, та же технология, которая позволяет привлекать людей к роликам на YouTube, поможет спасти миллион жизней в год».
«Мы пока не представляем себе всю совокупность проблем, к которым может привести массовое внедрение беспилотников. Да, безусловно, они решают очень многие задачи. Например, позволяют полностью исключить ДТП, связанные с человеческим фактором. Но то, что касается хакерских атак на эти машины, радиоэлектронных помех и ошибок искусственного интеллекта, — всё это должно быть учтено. Любой компьютер иногда подвисает. Что будет, если подвиснет беспилотник?
Если брать утопическое будущее, то люди должны быть полностью исключены из процесса. Если мы имеем в городе некую систему, которая управляет всеми потоками и оптимизирует их наилучшим образом, то, конечно, надо, чтобы все транспортные средства в потоке были к ней подключены – иначе синергии и эффективного управления потоками не добиться. Но это идеальная ситуация, которая будет не раньше чем через 15 лет.
Я думаю, что в отдельных сегментах обязательно останутся личные водители — в правительстве, элитных перевозках, военных [кругах]. Дальнобойщики пока тоже останутся. Хотя это станет, скорее, штучная история. И совершенно точно останется категория водителей, которые яростно выступят против новых технологий. Для них, возможно, выделят какие-то специальные трассы».
«Учитывая, насколько быстро развиваются технологии автономного вождения, я думаю, что через 50 лет каждый личный автомобиль будет производиться с полностью автономными функциями. Возможно, вы знаете, что сегодня многие автомобили, сходящие с конвейеров по всему миру, уже имеют некоторый уровень встроенной помощи водителю — такие функции, как адаптивный круиз-контроль, контроль устойчивости и автоматическое торможение. Это не полная автономия, но это шаг в правильном направлении для обеспечения безопасности.
Будет ли большинство автомобилей через 50 лет полностью автономными? Когда вы спрашиваете людей, любят ли они водить машину, большинство отвечает утвердительно. Но когда вы зададите вопрос немного по-другому: «Любите ли вы ездить на работу?» — большинство людей, вероятно, ответят: «Не очень». Это проблема, которую мы пытаемся решить в Waymo.
Мы не хотим добиться полного отказа от вождения. Скорее, мы хотим дать людям возможность больше не заниматься тем вождением, которое они считают неприятным, например ежедневными поездками на работу и обратно. При этом я всё-таки думаю, что и через 50 лет будут люди, которые просто ради удовольствия всё же будут самостоятельно сидеть за рулём».
«Профессия водителя продолжит существовать и будет развиваться. Несмотря на то, что при авиаперевозках существенная роль отводится автопилоту, количество присутствующих в кабине пилота самолёта специалистов не снижается, а их подготовке уделяется по-прежнему серьёзное внимание. С учётом многолетнего опыта автопилотирования в авиации ожидать, что в ближайшие 50 лет водителей автомобилей полностью заменит искусственный интеллект, не стоит. Водитель всё равно будет присутствовать в кабине.
Более того, чем большее развитие получает применение цифровых технологий в транспортной отрасли, тем более тщательной должна быть профессиональная подготовка водителей. Например, работа с электронными перевозочными первичными документами, эксперимент по внедрению которых проводился в нескольких регионах России в октябре, требует определённых навыков и знаний, в том числе от водителей.
И всё же в настоящий момент на российском рынке существует дефицит профессиональных водителей. Он будет лишь увеличиваться в перспективе до 2030 года. Основные причины — сокращение количества образовательных организаций, предлагающих программы подготовки водительских кадров, а также отсутствие гарантий по трудоустройству для тех граждан, кто эту профессию получил.
Средний возраст водителей категории Е, позволяющей управлять машиной с прицепом, в России ежегодно растёт, в то время как численность молодых специалистов, получающих права грузовой категории, неуклонно снижается. Сейчас средний возраст водителя на рынке составляет 45 лет».
«До полной замены водителей роботами ещё очень и очень далеко. С одной стороны, для подобных
Можно ли полностью доверять внешним датчикам автомобилей? Можно ли убирать "страховку" в виде водителя в салоне? Что будет с ориентацией автомобиля в непогоду? Кроме того, существуют и более масштабные проекты "роботизации" — мультиагентные системы. Когда поднятые выше вопросы снимаются за счёт работы не только автомобиля с окружающим пространством, а машины с дорогой, со знаками и так далее. Но представьте, сколько могут стоить такие высокотехнологичные магистрали!
Поэтому машины на автопилоте сегодня тестируются на закрытых полигонах или очень ограниченных городских маршрутах. А для их вывода на дороги общего пользования в полном объёме ещё очень многое предстоит сделать. И пройдёт ещё немало лет.
Решающую роль сыграет интеграция государства, бизнеса и научных сообществ, и на этой базе — появление единых интеллектуальных транспортных систем. Доверить работу человеку или роботу, будет решать каждая компания самостоятельно».
«Я не верю, что профессия "водитель" может полностью исчезнуть. Чуть больше ста лет назад основным транспортом были лошади. Появление автомобиля действительно многое изменило, но люди пусть не массово, но продолжают ездить на лошадях. С водителями, думаю, будет примерно то же. Отказ от профессии "водитель", скорее всего, начнётся с каких-то коммерческих перевозок, с "автопоездов". Также это затронет такси и общественный транспорт.
Персональный транспорт будет предусматривать наличие водителя за рулём, думаю, ещё очень долго. Ближайшие лет 50 точно. Особенно если говорить о глобальном масштабе: уровень развития стран очень разный. А сложности связаны не только с развитием автомобиля, но и с его окружением. Существует целый пласт проблем — нормативных, связанных с IT-системами, развитием дорожной инфраструктуры, необходимостью организовать минимальное время задержки передачи информации, кибербезопасностью, а также этических вопросов.
Технологии кибербезопасности должны быть внедрены на каждом уровне экосистемы. Это очень непросто, так как в экосистему "подключённого" транспорта входит большое количество разнородных систем. Мы уже знаем примеры того, как киберпреступники парализовали транспортные системы городов, воспользовавшись минимальными уязвимостями.
В любом случае, даже если большая часть проблем будет решена в отдалённом будущем, люди, наверное, по-прежнему будут сами ездить за рулём — но в каких-то специально выделенных для этого зонах».
«Профессия водителя исчезнет, только если "водители" станут называться иначе. Может быть, операторами. Машины же могут измениться — они станут, например, летающими или концепция автомобиля как-то иначе сменится, но всё равно кто-то чем-то будет управлять.
Человек, может быть, и не будет лучшим водителем в утопии, где все предсказуемо ездят по правилам, но в условиях хаоса или для решения нестандартных задач водители будут с нами ещё очень долгое время. Так что я назову тысячу лет, а там уже не факт, что человечество будет существовать. Природа человека такова — ему нравится чем-то управлять».
«Я не думаю, что профессия водителя полностью исчезнет и абсолютно все машины станут беспилотными. Я думаю, что даже спустя десятилетия на дорогах будут транспортные средства, управляемые людьми.
Да, автоматизация распространяется высокими темпами. Я полагаю, что потребность в профессиональных водителях — дальнобойщиках, водителях автобусов — сильно снизится и в какой-то момент они будут уже не нужны вовсе. Но вот личные автомобили — а именно их на дорогах больше всего — вряд ли станут беспилотными без исключения.
Я ожидаю, что соотношение будет примерно таким: 75–80% автоматизированных машин против 20–25% тех, которыми управляют люди. И думаю, что во многих автоматизированных автомобилях будет заложена возможность переключения в режим "ручного" управления. Рассчитывать на беспилотники во всех без исключения случаях, мне кажется, невозможно и непрактично. Да, машины бывают очень умными и быстрыми, но в чём-то они по-прежнему довольно глупы и не могут предвидеть некоторые ситуации.
Во владении своим автомобилем по-прежнему много плюсов. Я не верю, что скоро мы перейдём к модели, когда всеми машинами владеет некое агентство, а люди лишь используют их и оставляют. Потом, если использовать беспилотники будет очень просто и дёшево, то это, может, и сократит необходимые для парковок площади, но как это повлияет на загруженность дорог? Вероятно, это увеличит количество пробок на дорогах, если людям будет легче воспользоваться беспилотником, чем общественным транспортом. Мы ведь при этом, наоборот, стараемся вдохновить людей на использование общественного транспорта, чтобы дороги стали свободнее. В общем, в том, что касается беспилотников, вопросов по-прежнему пока больше, чем ответов».
«Внедрение беспилотных автомобилей, как и любой новой технологии, – это постепенный и поэтапный процесс, который не произойдёт за одно мгновение. Ситуация, в которой все занятые в перевозках люди резко потеряют работу, попросту невозможна.
Сейчас сфера перевозок быстро развивается. Бизнес делает ставку на цифровизацию, растёт сегмент интернет-торговли, а значит, повышается спрос на быструю доставку и требуется всё больше квалифицированных кадров в сегментах дальних, средних и локальных перевозок. Развивается и сегмент пассажироперевозок: многим становится удобнее пользоваться такси и каршерингом вместо личного автомобиля, в особенности в крупных городах. Беспилотные автомобили и роботы-доставщики смогут дополнить работу людей и помочь закрыть потребность в быстрой логистике.
Кроме того, с развитием сферы автономного транспорта появятся новые профессии, как в разработке, так и в оперировании и обслуживании беспилотного флота. Также с расширением канала доставки будет появляться много рабочих мест в смежных областях, связанных с производством и оказанием услуг».