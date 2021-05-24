Когда умрёт профессия водителя?

«В ближайшие 15 лет нас ждёт радикальный пересмотр модели использо­вания автомобиля. Вся логика внедрения беспилотного вождения ставит во главу угла безопас­ность дорожного движения. Поэтому доступ к ручному вождению будут иметь определённое количество водителей, которые прошли необходимый курс, — в то время как доступ к использо­ванию автомобиля в беспилотном режиме получат гораздо более широкий спектр людей. В том числе те, кто сейчас не может водить автомобиль по разным причинам. В этой связи значительной станет доля роботакси.

Если мы говорим о коммерческой технике, например, о професси­ональных коммер­ческих грузо­перевозках, то в этой индустрии уже наблюдается достаточно высокий уровень дефицита водителей. Работа становится не такой привлека­тельной, професси­ональную подготовку ведёт всё меньше и меньше организаций.

Из-за этого уже сейчас внедряются разного рода инструменты помощи водителю при вождении, чтобы снизить аварий­ность и облегчить рабочий режим. Думаю, здесь переход к беспилот­ности возможен чуть раньше, чем в легковом транспорте. Это связано с тем, что коммер­ческая техника обычно используется там, где движение пешеходов или немоторизиро­ванного транспорта запрещено. Это относительно безопасная для беспилотного движения инфра­структура, там возможно наступление беспилот­ности к 2030 году в более высокой степени применения.

Но это не значит, что водитель перестанет существовать. Водитель перейдёт на следующий этап своей професси­ональной утилизации. Безусловная беспилотность — то есть беспилот­ность во всех возможных условиях — будет не до конца достигнута. Большую долю своего времени водитель просто будет уделять работе в роли другой профессии — например, логиста-планировщика.

Высока вероятность, что профессия будет сохраняться в какой-то нише, поскольку останутся области использо­вания автомобиля, где беспилотность не поддер­живается — или в связи с условиями связи, или из-за сложности транспортных ситуаций».